Enige etter tre uker: Silje Karine Muotka blir sametingspresident

– Det har vært grundige og gode forhandlinger mellom partene. Vi har hatt god nytte av at vi allerede har samarbeidet i fire år, sier Silje Karine Muotka (NSR) i en pressemelding partiene har sendt ut.

Det har vært forhandlet i tre uker og det er enighet om en omfattende samarbeidserklæring og de praktiske sidene ved avtalen.

I pressemeldingen trekkes det frem at de særlig har hatt fokus på å prioritere behovet for flere samiske lærere og barnehagelærere.

Presenterer nytt sametingsråd

Allerede mandag 18. oktober vil de tre partiene presentere det nye sametingsrådet. Det skjer på en pressekonferanse i Karasjok.

Silje Karine Muotka overtar etter Aili Keskitalo. Ifølge Muotka har forhandlingene vært gode og med mye engasjement.

– For min del har det vært avgjørende å sikre at alle partene i samarbeidet har et stort eierskap og entusiasme for den politiske samarbeidserklæringen, og at erklæringen svarer på de store behovene som er i det samiske samfunnet, sier Muotka ifølge pressemeldingen.

Velger-favoritt

Silje Karine Muotka er blant Sametingets mest erfarne politikere.

Hun ble valgt inn på allerede i 2009, og starter på sin fjerde periode. I sju år har hun vært en del av Aili Keskitalos «regjering». Allerede som 13-åring ble hun medlem av Norske Samers Riksforbund.

I en meningsmåling før årets valg svarte 37 prosent av de spurte at de ønsket seg Muotka som sametingspresident.

Opprinnelig er 46-åringen fra Nesseby, men har bodd i Alta store deler av livet.

Hun har de sju siste årene vært heltidspolitikere, men jobber som prosjektleder ved Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet.

Muotka er gift og har to barn.