Flertall vil ha Muotka som sametingspresident

Et av spørsmålene velgerne skulle svare på var hvem de ville ha som president.

Meningsmålingen er gjort av Sentio Research for NRK og avisen Ávvir. 600 personer fra Sametingets valgmanntall er intervjuet på telefon i perioden fra 19. til 22. august.

Hvem vil velgerne ha som sametingspresident etter valget i høst? Frekvens Prosent Silje Karine Muotka (NSR) 222 37% Toril Bakken Kåven (Nordkalottfolket) 106 18% Ronny Wilhelmsen (AP) 108 18% Ingen av delene 30 5% Vet ikke 134 22%

Tar gleden med et forbehold

Presidentkandidat Silje Karine Muotka er veldig glad for å høre nyheten at flertallet ønsker henne som president

– Det er veldig gledelig, men samtidig så er det jo bare et meningsmåling og vi har fortsatt et par uker til valgdagen, sier Muotka.

Muotka legger til at det betyr de fortsatt har mye jobb foran dem før de som skal stemme.

KJENT SKIKKELSE: Silje Karine Muotka er en kjent skikkelse i samepolitikken. Foto: Berit Solveig Gaup / NRK

Muotka lar seg heller ikke overraske at 22 % ikke visste hvem de skulle stemme på.

– Jeg vet at det ofte er folk som ikke vet hvem de skal stemme på i det hele tatt, til de anbefaler jeg å bruke stemmeretten. Det betyr mye, og hver stemme kan påvirke mye, sier Muotka

Muotka sier at noe som er spesielt med dette valget, er at det kun er tre partier som har kommet med presidentkandidat. De andre partiene velger heller å støtte kandidaten til en av disse partiene.

– Jeg tror det også er veldig viktig at velgerne også er klar over dette, sier Muotka.

Stiller seg positiv til meningsmålingen

Presidentkandidat for Nordkalottfolket Toril Bakken Kåven skriver i en kommentar til NRK at flere enn de som har stemt på de, ønsker et endret kurs i Sametinget.

NEST STØRST PARTI: Presidentkandidat Toril Bakken Kåven ser på Nordkalottfolket som nest størst parti i sametinget etter meningsmålingen. Foto: Åse Pulk/NRK

– Det tar vi sammen med meningsmålingen som gjør oss til nest største parti, som en oppmuntring for at velgerne vil ha en politikk som gir likeverd mellom samer, som ikke vil privatisere naturen i Finnmark for noen få, og som vil at utmarka skal gi arbeidsplasser og være et sted for alle oss som bor her, sier Bakken Kåven.

Arbeiderpartiets presidentkandidat var utilgjengelig for kommentar og henviser til leder av samepolitisk råd, Eivind Yrjan Stamnes (Ap).

POSITIV: Leder for samepolitisk råd Eivind Yrjan Stamnes syns at det er gode kandidater som kjemper om sametingspresident stolen. Foto: Privat

Han syns at resultatet i meningsmålingen er positivt og undrer seg ikke over at Muotka og Bakken Kåven gjør det bra.

– De tilhører partier som gjør det bra på målinga deres, samtidig er Ronny den kandidaten som folk vil ha, også de som ikke sier de vil stemme på oss. Det vitner om at Ronny er en samlende presidentkandidat. Det er det Saepmie trenger nå, sier Stamnes.

Råd til etternølerne

Silje Karine Muotka kjenner til problematikken at mange ikke vet hvem de skal stemme på. Hun anmoder velgerne til å sette av tid til å finne ut hvem som er den riktige kandidaten for dem.

NESTE PRESIDENT: En av disse blir den neste sametingspresidenten. Foto: Kenneth Hætta / Sametinget

– Tenk på hvem det er du vil skal fronte de samiske sakene de neste fire årene. Når du har funnet ut hvem du kan stole på vil gjennomføre dette, så tenk deg gjerne enda om det er en partigruppe som du tror kan oppnå det, sier Muotka.

Og til de som fortsatt ikke har peiling, er rådet til Muotka klinkende klart.

– Finn hjertesaken din, da er det lettere å finne et parti som passer for deg, avslutter Muotka.

Meningsmåling om sametingsvalget Ekspandér faktaboks 600 personer som er med i Sametingets valgmanntall har svart på spørsmålet om hvilket parti de kommer til å stemme ved sametingsvalget. De spurte kommer fra alle valgkretser over hele Norge. De utgjør 3 proseant av valgmanntallet som nå over 20 000 samer. Utspørringen har skjedd mellon 19. og 22. august. Meninsmålingen er utført av Sentio Reseach for NRK Sápmi og Ávvir.