Som toåring fikk han operert bort en cyste i hodet – og han har ADHD.

I sin hjemregion har Gunnar Stangeland tidligere stått frem i media med sin historie som mobbeoffer.

Men gutten fra Orre i Rogaland har det tilsynelatende helt strålende når NRK møter han ved Harrvatn, under den årlige Helsesportsuka for funksjonshemmede, som organisasjonen Lions arrangerer i Tana hver sommer.

Åpnet seg til leirkollegene

– Det er kjekt å være her. Vi får lære oss mye nytt og er mye ute i naturen.

Fisking, låvedans og en bussutflukt rett over riksgrensen til Finland, er blant Gunnar Stangelands favorittaktiviteter under uka.

Rundt 60 deltagere fra hele Norge er å treffe under årets helsesportsuke. Mange av disse kjenner til hva Gunnar har opplevd på barne- og ungdomsskolen og i begynnelsen av sitt arbeidsliv:

– Jeg delte hele min historie med dem som var på leir i fjor. Det syntes de var kjekt. Nå har jeg det mye bedre, forteller Stangeland.

GJEMTE SEG: Hør 26-åringen fortelle hva han opplevde på skolen, i det lærerne var uoppmerksomme: – I enkelte friminutter ville jeg ikke gå ut. (Fotograf: Dragan Čubrilo) Du trenger javascript for å se video. GJEMTE SEG: Hør 26-åringen fortelle hva han opplevde på skolen, i det lærerne var uoppmerksomme: – I enkelte friminutter ville jeg ikke gå ut. (Fotograf: Dragan Čubrilo)

ADHD Ekspandér faktaboks I Norge regner man med at 3-5% av barn under 18 år har ADHD. Det betyr at det i gjennomsnitt er et barn i hver skoleklasse med ADHD.

1,1% av barn under 18 år fikk medisiner mot ADHD I 2005.

AD (Attention Deficit) står for oppmerksomhets- og konsentrasjonssvkt

HD (Hyperactivity Disorder) står for hyperaktivitet, uro og impulshandlinger

Barn og unge har ofte mye uro med hender og føtter, løping hit og dit, overdreven aktivitet og prat.

Ungdom og voksne har ikke det samme høye aktivitetsnivået, men er ofte rastløse.

Folk med ADHD er ofte impulsive og handler før de får tenkt seg om og at de ikke klaerr å vente på tur.

Diagnosen stilles av en spesialist utfra en helhetsvurdering og der hvor problemene er så store at de ikke klarer å fungere, som f.eks hjemme og på skolen.

Noen av problemene må ha startet før fylte sju år og må ha vart i minst seks måneder.

Mange barn har tilleggsvansker som aggressivitet, lærevansker, motoriske problemer, angst, depresjon og lav selvfølelse. Kilde: Folkehelseinstituttet

Tok en ufrivillig dyppert

Gunnar Stangeland elsker også å padle.

Ferdighetene har etter eget sigende forbedret seg kraftig siden han deltok på Lions-arrangementet for første gang for noen år siden.

– Padlelederen sa at jeg kommer til å gå fra å være deltager til å bli instruktørens assistent.

Men – én gang gikk det en smule skeis med manøvreringen:

PLUMPET UTI: – Det var kaldt! (Fotograf: Dragan Čubrilo) Du trenger javascript for å se video. PLUMPET UTI: – Det var kaldt! (Fotograf: Dragan Čubrilo)

Ildsjel

Britt Elin Hætta Isaksen er en av Lions' ildsjeler som arrangerer helsesportsuke.

Hun kjenner til Gunnar Stangelands historie.

– Det er ingen tvil om at han higer etter denne uka. Han ringer gjerne lenge før for å forhøre om han har fått deltagerplass. Like stor er gleden når jeg får svare ja, sier Hætta Isaksen.

Lions Clubs International Ekspandér faktaboks Organisasjonen ble stiftet 7. juni 1917 i Chicago i USA av forretningsmannen Melvin Jones. Lions presenterer seg selv som verdens største humanitære serviceorganisasjon med 1,4 millioner medlemmer i over 200 land, inkludert rundt 10.500 medlemmer i Norge. Oppgir seg som en politisk og religiøst nøytral verdensomspennende, frivillig organisasjon. Kilde: Lions.no

FRIVILLIGE ARRANGØRER: Rosel Olsen (t.v.) har tatt turen helt fra Hammerfest for å bidra for helsesportsuka. Her sammen med ukesjef Britt Elin Hætta Isaksen, og Lions-collega John Øystein Jelti. Helsesportsuka i Tana arrangeres av lokalforeningen Lions Club Tana-Nesseby. Foto: Tor-Emil Schanche / NRK

«FERIE»: Lokalbefolkningen kjenner gjerne Britt Elin Hætta Isaksen som politibetjent tilhørende det lokale lensmannskontoret. Det er langt fra første gang hun ofrer sommerferien for å arrangere helsesportsuke for deltager Haavard Lister og andre funksjonshemmede. Foto: Tor-Emil Schanche / NRK

Noen deltagere har aldri padlet

Lions' formål med uka er å gi funksjonshemmede et tilbud og aktiviteter de ikke nødvendigvis får ellers.

– Her får de blant annet padle i kano, ri, skyte med rifle, og overnatte i telt. Noen deltagere har aldri fått være med på slikt tidligere, sier Hætta Isaksen.

– Hva gir det deg å arrangere dette?

– Det har jeg aldri klart å svare på. Jeg har prøvd mange ganger. En må nesten ta turen til oss for å erfare det selv, men det er utvilsomt moro, sier ukesjefen.

Fått et bedre liv

Gunnar Stangeland har overfor venner hevdet å ha fått et mye bedre liv og en bedre hverdag hjemme på Klepp, hvor han er bosatt, etter at han begynte å reise til Lions' årlige helsesportsuke.

– Ja, det har jeg, bekrefter han overfor NRK.

– Jeg har fått mange nye gode venner og mange som stiller opp for meg, sier Gunnar Stangeland.