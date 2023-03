Universelt forma turveg blir heidra for å ta vare på naturen

Sognefjellshytta er utgangspunkt for krevjande fjellturar i storslått norsk natur. Rett ved hytta kan ein også gå ein universelt forma sti med ei nokså uvanleg gangbru.

Stien opnar høgfjellet for alle uansett fysiske føresetnadar og kunnskapar.

Ferdselstellarar viser at utfarten frå Sognefjellshytta auka med 20 000 på eitt år utan at det har skada naturen, ifølge DOGA. Det er dei som deler ut prisen til prosjektet.

– Vi heidrar enkeltprosjekt og løysingar fordi de kan fungere som forbilde for andre, seier Tor Inge Hjemdal, administrerande direktør i stiftinga Design og arkitektur Noreg (DOGA).

Desse prosjekta får DOGA-merket Ekspandér faktaboks Totalt har juryen tildelt DOGA-merket til 31 prosjekter. Det var 146 søkere til årets merke. I forrige uke ble de første 12 vinnerne kjent. Blant dem var det designprodukter som en tannbørste med utskiftbart hode og en sammenleggbar snøsag. Tre av merkemottakerne som ble offentliggjort denne uken var innenfor landskapsarkitektur. Deriblant turstien i Lom. I tillegg til de 24 vinnerne som allerede er kjent, skal det offentliggjøres syv nykommere. Årets DOGA-merke går til: The Plus, Eidskog

Vega Scene, Oslo

Kornets hus, Hjørring i Danmark

VILL OPP, Bergen

Jotunheimen innfallsport, ved Sognefjellshytta

Festiviteten, Larvik

Pressens hus, Oslo

Wesselkvartalet, Asker

Langhuset på Lista, Farsund

Init, Oslo

Hage, Lund i Sverige

Ovati, Agder

Kulturhuset i Bergen

Remin, Ullensvang i Vestland og Oslo

Heimesjukehus med intravenøs antibiotika, Kristiansund

Jordan Change, Oslo

Videoløysing for nødsamtaler

Fiken, Oslo

Kelvin Epos 300, Vinterbro

Tindeq, Trondheim

Dumbler, Oslo

Thermosaver, Viken og Trondheim

Sommerro, Oslo

Norsk design og kunsthandverk bokserie, Fredrikstad Kjelde: DOGA

Viktig å legge terskelen lågt

Mariann Brattland (41) hamna i rullestol etter ei ulykke for vel ti år sidan. Før ulukka hadde ho eit svært aktivt friluftsliv.

Gleda over naturen er ikkje borte, og ho ser alltid etter gode turmoglegheiter.

– Sidan eg sit i rullestol må eg ofte køyre bil. Då ser eg ikkje fargen på lavet, og mosen, og eg kjenner ikkje lukta av lyngen når eg køyrer forbi, fortel ho.

Vågå-kvinna set stor pris på tilrettelegginga som er gjort ved Sognefjellshytta.

– Du kjem så nært inn på høgfjellet. Du ser så langt innpå der, fortel ho.

STORNØGD: Mariann Brattland frå Vågå er glad det finst tilrettelagde turmoglegheiter slik at ho kan både sykle og trille med rullestolen sin. Foto: Mariann Brattland

Har komme nærmare balanse

Tor Inge Hjemdal i DOGA meiner gangbrua i Jotunheimen er et skritt i riktig retning av å finne balanse mellom å gjere inngrep og samtidig vareta naturen.

Vi mener turstien har funnet en god balanse mellom å legge til rette for besøk og bevare sårbar natur. Juryen for DOGA-merket

Ifølge regjeringas handlingsplan for universell utforming er det et mål at flest mogleg skal kunne oppleve Noregs nasjonalparkar. Men verneforskriftene setter nokon avgrensingar.

– For nasjonalparkar er universell utforming ein utfordring og vi ser at dette prosjektet har klart å løyse dette på ein forbilledleg måte.

Det vil nesten vere mogleg å ta bort hele anlegget, utan å ha øydelagt noko av naturen, meiner Hjemdal. Det er eit viktig prinsipp.

– Vi har vel alle hatt et forbruk av naturen, og veldig mange snakkar no om det «regenerative», at vi skal la naturen få plass igjen og la den komme tilbake.

VIKTIG ANERKJENNING: Tor Inge Hjemdal, administrerande direktør i DOGA, meiner turvegen er eit glimrande døme på korleis vi kan opne opp norsk natur for alle og eit eksempel til etterfølging. Foto: Sverre Chr. Jarild

Hva er DOGA? Ekspandér faktaboks Design og arkitektur Norge (DOGA) fremmer god bruk av design og arkitektur i Norge for å skape fremtidens nye, grønne og lønnsomme løsninger. DOGA er en del av regjeringens virkemiddelapparat for innovasjon og verdiskaping. Kommunal og distriktsdepartementet og Næringsdepartementet har satt følgende mål for arbeidet: DOGA skal bidra til økt kunnskap om og bruk av design og arkitektur i innovasjons- og verdiskapingsprosesser i næringslivet. DOGA skal bidra til samarbeid på tvers av sektorer, bedre tjenester og mer attraktive omgivelser gjennom økt offentlig bruk av design og arkitektur. Gjennom designmetodikk, arkitektur og innovasjonsprosesser skal DOGA fremme utvikling av bærekraftige og attraktive byer, tettsteder og lokalsamfunn i hele landet. DOGA er departementenes rådgiver for utvikling av politikk og virkemiddelbruk på design- og arkitekturfeltet. Kilde: Design og arkitektur Norge

Med den største varsemd

Prosjektleiar Ragnhild Momrak frå arkitektfirmaet Dronninga Landskap, meiner DOGA-prisen er viktig for det vidare arbeidet med universell utforming.

– Det er veldig moro og det er ein veldig viktig pris. Den henger høgt!

SENKE TERSKELEN: – Det handlar om å senke terskelen for å få folk ut i naturen og samtidig verne han. Det er denne balansen som er så viktig, seier landskapsarkitekt Ragnhild Momrak. Foto: Sofie Berntzen

Gangvegen skal også spare naturen for unødig slitasje som følgje av ferdsel. Mombrak forklarer at prosjektet har rydda opp i «sår» som allereie fanst i naturen.

– Det er et område som er utruleg sårbart, den høgste vegetasjonen er ti millimeter, så her er alle inngrep i landskapet synlege i årevis.

Dette er et forbildeprosjekt – i Norge og verden! Juryen for DOGA-merket

Mombrak seier dei har lært mykje av å ha tett kontakt med utbyggarane.

– Inngrepa i dette prosjektet skulle vere så fåmælte og lite synlege som mogleg. Det tar hundrevis av år å lage ein grøn lavdekt stein, og så er den øydelagt på ti minutt.

LÅG TERSKEL: Det er mogleg å spasere over gangbrua i Jotunheimen med småsko og jeans. Denne turstien er tilgjengeleg for barnevogner, rullestolar og alle som ikkje er utstyrte for høgfjellet. Foto: Alexander Nordby / NRK

Godt besøkt

Eigar Råmund Mundhjeld på Sognefjellshytta fortel at turstien er tilgjengeleg frå midten av juni til utpå hausten.

– Det er godt motteke av gjestane våre og godt besøkt, seier han.

Ifølge DOGA viser ferdselstellarar at passeringar ut frå Sognefjellshytta auka frå 7000 før opninga av turstien ved innfallsporten i 2018 til heile 27 000 året etter.

Mundhjeld meiner turstien har varetatt naturen på ein god måte, og seier mange av gjestane skryt av kor godt stien passar inn i landskapet.

– Det var det veldig stort fokus på i byggeprosessen, at det skulle ligge fint i terrenget og ikkje vere skjemmande.

TEK VARE PÅ NATUREN: Stien rundt delar av Fantesteinsvatnet er laga slik at han sparer naturen for unødig slitasje. Foto: Even Lusæter / NRK

Gjer turlivet enkelt

For Mariann er det avgjerande å kunne halde fram sitt aktive turliv.

– Eg blir inne-sur viss eg blir for mykje inne. Då må ein finne dei gode turmoglegheitene og dei gode løysingane.

Ho håpar enno fleire får auga opp for tilrettelagde turstader.

JOTUNHEIMEN NASJONALPARK: Sognefjellsvegen er Nord-Europas høgaste fjellovergangsveg. Ifølgje nasjonalparkforvaltar Kari Sveen var det tidleg bestemt at innfallsporten skulle ligge langs Sognefjellsvegen. Foto: Even Lusæter / NRK