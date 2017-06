Drastisk reduksjon til samisk kunstnersenter

I den nye nordnorske kulturavtalen får Sámi dáiddaguovddáš - Senter for samisk samtidskunst i Karasjok redusert støtten fra 4,8 millioner kroner til 2,4 millioner fra Troms- og Finnmark fylkeskommuner i perioden 2018 til 2021.

– Grunnen til dette er at senteret har hatt en for liten produksjon, sier hovedutvalgsleder for kultur og samferdsel i Finnmark fylkeskommune, Geir Ove Bakken til NRK Sápmi.

Drastisk reduksjon

I den nye fireårsperioden, fra 2018 til 2021, får Sámi Dáiddaguovddáš tilsammen 2,4 millioner kroner fra Finnmark og Troms mot tidligere 4,8 millioner da også Nordland var med i avtalen med SDG.

Stiftelsen Sámi Dáiddaguovddáš (SDG) - Senter for samisk samtidskunst ble etablert i 1986 og er det ledende internasjonale senteret for samisk samtidskunst. På nettsiden deres opplyses det at senterets formål er å støtte og formidle samisk samtidskunst, kunsthåndverk og dáiddaduodji av høyeste kvalitet.

SDG har utstillingslokale i Karasjok og senteret har tre ansatte.

Nordland ikke med

Geir Ove Bakken Foto: Kristin Forland / NRK

Hovedutvalgsleder for kultur og samferdsel i Finnmark fylkeskommune, Geir Ove Bakken, sier at reduksjonen er i samsvar med aktivitetene på SDG som har gått nedover.

– Det positive er at jo nærmere evalueringsprosessen nærmet seg så økte også aktivitetene, sier Bakken.

Reduksjonen har også sammenheng med at Nordland har trekt seg ut av avtalen, noe som betyr at det nu er Troms- og Finnmark fylkeskommuner som bidrar med støtte til SDG. I tillegg bidrar også Sametinget og Karasjok kommune med støtte.

– Jeg synes at man skal være fornøyd med det men samtidig ser jeg det at 600 000 kroner mindre i året vil være en utfordring for institusjonen, sier Geir Ove Bakken.

– Slurvete evalueringsprosess

Jan-Erik Lundstrøm Foto: Monika Anti

Direktøren for SDG, Jan-Erik Lundstrøm, sier at den reduserte pengestøtten kan gjøre det nødvendig å innskrenke driften ved senteret. Dette kan også gå utover de ansatte, sier han.

Jan-Erik Lundstrøm sier videre at politikerne i fylkeskommunen rett ut har gjort en slurvete evalueringsprosess av senteret og at dette er grunnen til reduksjonen.

– Jeg har også notert at prosessen har vært lukket og hemmelighetsfull og fylkeskommunen har da heller aldri opplyst om hva de har syntes om aktivitetene til SDG, sier Jan-Erik Lundstrøm.

Nytt møte

Jan-Erik Lundstrøm har et håp om å få politikerne til å høyne bevilgningen og sier seg derfor villig til å møte hovedutvalgsleder for kultur og samferdsel i Finnmark, Geir Ove Bakken, til nærmere samtale.

Bakken synes at dette er en god ide fordi SDG er en like viktig institusjon som de andre kulturinstitusjonene vi har i Finnmark.

– Vi må også ha en forståelse for at bruken av offentlige midler skal gjøres på en best mulig måte og da må en levere i løpet av en 4-års periode, sier hovedutvalgsleder for kultur og samferdsel i Finnmark, Geir Ove Bakken.