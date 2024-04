«This is Sami land» var beskjeden fra den samiske artisten og aktivisten Ella Marie da hun entret scenen under åpningsshowet til Bodø 2024 3. februar.

Den storstilte åpningsseremonien markerte at Bodø er europeisk kulturhovedstad i 2024 – det største kulturprosjektet i Nord-Norge noensinne. Et arrangement som vil koste 300 millioner kroner.

Det var flere innslag med samiske dansere og den samiske artisten og aktivisten Ella Marie Hætta Isaksen avsluttet ballet med å brette ut jakken sin og viste fram budskapet «This is Sami land».

– Mange var sinte

Det samiske innholdet fikk mange bodøværinger til å gå av skaftet i sosiale medier. Stuntet fikk også oppmerksomhet i VG, Aftenposten og flere andre medier.

Dem samiske aktivisten og artisten Ella Marie ville ikke kommentere stuntet. Før i kveld, på hennes ferske vlog på You Tube.

– Etter åpningen av Bodø2024 var det en stor debatt og mange var sinte på meg for at jeg sa at «Dette er Sami land».

– Ble bedt om å si noe

– Det jeg synes er morsomt er at de som arrangerte denne åpninga, ba meg om å si et par ord mens de gjorde alt klart. Jeg svarte at det kan jeg. Men uten å si til dem hva jeg hadde tenkt å si.

Jeg tror de var «kind of startled» når de hørte hva jeg sa. Men på samme tid kunne de ikke fjerne det før det vart sendt ut, fordi det ville også ha satt i gang en debatt.

– Ble sensurert

Det var 20.000 personer som fikk med seg jakkestuntet til Ella Marie Hætta.

– De ble vitne til at NRK sensurerte meg. Jeg tvang dem til å høre på min mening. Det er ganske komisk.

Isaksen har også fått med seg at stuntet førte til en debatt i media.

Etter flere hundre kommentarer på sosiale medier, samt flere saker i media, måtte Bodø-ordfører Odd Emil Ingebrigtsen (H) med en kraftig oppfordring til folk om å besinne seg, mandag.

– På et tidspunkt så tok legenden Halvdan Sivertsen meg i forsvar. Det betyr mye for meg, sier hun på vloggen.

Det var 20.000 personer som fikk meg seg jakkestuntet til Ella Marie Hætta. – Mange ble sinte. Vi er kanskje ikke vant til å peke på hvor samiske områder faktisk er, sier hun. Foto: June Grønnvoll Bjørnback

Videre forteller hun at hun prøvde å unngå å lese det folk skrev om henne.

– Det var mye hat og det er ikke bra for meg å lese. Jeg er stolt av det faktum at jeg fikk sparket i gang en debatt jeg mener det er viktig å ha, sier hun.

Og legger til at hun er ganske fornøyd med seg selv.

– Å starte het debatt ble en ganske kul debut som soloartist.

– Oss og dem

En av dem som hadde sterke meninger om åpningsshowet er teaterkritiker og samfunnsdebattant Anki Gerhardsen.

Hun sa at hun kunne forstå den voldsomme debatten som oppsto etter åpningsshowet.

Les også Debatten raser etter kulturbyfest – ordføreren måtte be folk om å skjerpe seg

Hun mente at dette skyldes blant annet stuntet til Ella Maria Hætta Isaksen.

– Hun sier jo mer eller mindre at den ikke-samiske delen av folket i Salten ikke hører hjemme her. Så når publikum kommer til Bodø2024 sitt åpningsshow kan de være en taus observatør eller en bærer av norsk skyld. Det tror jeg er to roller det er krevende å stå i uten å kjenne på et ubehag.

– Inntrykket man sitter igjen med etter å ha sett åpningsshowet er at man ikke blir inkludert hvis du ikke har samisk bakgrunn. Det er et fravær av «vi», sa teateranmelder Anki Gerhardsen. Her i debatt med programsjef Henrik Dagfinrud. Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

Samtidig syntes Gerhardsen det er veldig fint at man løfter samiske kunstnere.

– Det er utrolig mye spennende som skjer på den samiske kunstscenen. Problemet handler om at disse kunstnerne ikke klarte å lage et fellesskap der hele befolkningen inkluderes.

– Det ble ikke noe felles «vi». Det ble «oss» og «dem». Jeg savner et fellesskap. Hvilke kunstnere som lager det er helt underordnet. Fraværet av et «vi», mente Gerhardsen.

Ikke enig i kritikken

Programsjefen med det kunstneriske ansvaret for åpningsshowet, Henrik Sand Dagfinrud, mener balansen mellom det samiske og det øvrige innholdet var fint.

– For Bodø2024 er det helt klart et godt tegn at dette diskuteres. Hadde dette vært over i det folk gikk fra showet, så ville det opplevdes mislykket for vår del. At vi nå har en relevant debatt som angår oss og det området vi bor er et sunnhetstegn.