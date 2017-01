- Det er ikke krise i Sametinget, men i Arbeiderpartiet

Sametingspresident og tidligere medlem av Arbeiderpartiet avviser kritikken fra Norske Samers Riksforbunds, Aili Keskitalo, som hevder at det er krise på Sametinget.

Det er ikke krise på Sametinget, men derimot i Arbeiderpartiet, sier Vibeke Larsen.

Vibeke Larsen Du trenger javascript for å se video.

Ved et veiskille

Arbeiderpartiet står i dag ved et veiskille, sier Larsen. Det står mellom å fortsette rettighetskampen for samiske rettigheter, eller om partiet skal bli et rent tiltaksparti, sier Vibeke Larsen.

– Jeg tilhører den fløyen i Arbeiderpartiet som fortsatt vil kjempe for samiske rettigheter, sier Larsen.