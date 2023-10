Styrelederen i Nordlandssykehuset går av

Styreleder i Nordlandssykehuset HF, Mari Trommald, trekker seg med umiddelbar virkning. Det melder Helse Nord.

Helseforetaket opplyser at de ble orientert om dette søndag, og at dette skyldes at Trommald har fått ny jobb som leder for avdeling for Helse og Velferd i Kommunenes Sentralforbund (KS), med virkning fra 1. januar.

Trommald velger å fratre med umiddelbar virkning for å utelukke potensielle rollekonflikter mellom rollene, opplyser helseforetaket videre.

Nestleder Trine Karlsen trer inn som ny styreleder fra 30. oktober.