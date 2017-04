De siste forberedelsene av Reinflytting – minutt for minutt

Over 1000 reinsdyr flyttes fra vinter- til sommerbeitet, og klokken 19.45 går Reinflytting minutt for minutt av stabelen. Over 40 mennesker er med på denne produksjonen.

Redaktør Ole Rune Hætta er førnøyd med at programmet endelig skal sendes, håper han.

Det har blitt utsatt på grunn av kulde, men nå ser det ut til at værgudene har snudd.

Ole Rune Hætta Foto: Dragan Cubrilo / NRK

– Jeg vet ikke om det var et problem eller en gudegave at det ble utsatt. For nå er vi ferdig med de siste forberedelsene, ler Hætta.

Stor internasjonal interesse

Også utenlandske journalister har vist sin interesse for Reinflytting – minutt for minutt.

– Det er helt sprøtt at det fortsatt får sendes, med tanke på utsettelser, dette ville aldri skjedd hos hos, humrer Hind Hassand i HBO. Hun er stasjonert i London, og har nå tatt turen opp på vidda for å se

Reinflyttingen sendes i sin helhet på nrk.no/rein. Du kan og se sendingen på NRK2, med avbrudd når Dagsnytt 18 sendes.