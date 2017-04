1. Reinsimlene er høydrektige nå. Simla går drektig i ca. 228 dager. Kalvingen skjer normalt i mai og juni.

På vandring mot kysten. Foto: Edmund J Grønmo / NRK

2. Reinflyttingen sendes i sin helhet på nrk.no/rein. Du kan og se sendingen på NRK2, med avbrudd når Dagsnytt 18 sendes.

3. Vi følger familien Sara fra Kautokeino. Det er de tre siidaandelshaverne vi skal følge er Aslak Ante Sara (39), broren hans Josef Mikkel Sara (32) og fetteren Jovsset Ánte Sara (25) med familier.

MOR MED SØNNER: Josef Mikkel Sara, Kirsten Ravna Sara og Aslak Ante Sara. Foto: Rebecca Strand / NRK

Aslak Ante er formannen i reinbeitedistriktet Fálá/Kvaløy. Han er gift med Rávdná Biret Márjá (34), og sammen har de en liten sønn (9 måneder). De to brødrene har to storesøstre, Inga og Marit Kirsten. Etter planen skal moren til søskenflokken, Kirsten Ravna «Ánttá Risten» (72), og være med på flyttingen.

Jovsset Ánte Sara. Foto: Edmund J Grønmo / NRK

Jovsset Ánte er lillebroren til den samiske kunstneren og forfatteren Máret Ánne Sara. I tillegg til henne har han en lillebror, Mihkkal Ásllat Ivvár. De er barna til Anne Marie A. Siri og Iver Josefsen Sara. Jovsset Ánte ble kjent for allmennheten da han i to rettsinstanser vant over staten i en sak som omhandlet reintall.

4. Hele flytteruten er på ca. 130 kilometer. Reinflokken har startet fra Bávttajohka-området i Kautokeino kommune og skal til Fálá/Kvaløy i Kvalsund og Hammerfest kommune. Store deler av flytteruten er uten satellitt -og telefondekning. I år er det dårlige beiteforhold, derfor får flokken tilleggsfor under flytting. Dette skjer ikke når det er normale beiteforhold.

Flytteruta fra der NRK starter sendingen. Det er omtrent 5 mil fra flokkens startpunkt. Foto: NRK

5. Muzet er vår firbeinte fotograf. Han er reinbukk som har bodd mange måneder av livet sitt hos mennesker, og er derfor ekstra tam.

Reinbukken Muzet er klar for fotooppdrag. Foto: Torgeir Varsi / NRK Sápmi

6. Programledere for Reinflytting minutt for minutt er Ronald Pulk og Rebecca Strand. Ellers er det over 40 medarbeidere som jobber på skift døgnet rundt for programmet.

PROGRAMLEDERNE: Ronald Isaksen Pulk og Rebecca Nedregotten Strand. Foto: Tor-Egil Rasmussen / NRK

7. Reinsdyr er svært raske dyr. Over en kort periode kan den nå en toppfart på mer enn 60 km/t (opp mot 80 km/t for karibu), hvis den blir skremt. Om våren har reinsdyr fortsatt sin vinterpels, og unngår derfor å springe lange strekk.

Reinsdyr er flokkdyr. Foto: Sindre Skrede / NRK

8. Programmet varer omtrent 1 uke. Vær og føre avgjør hvor lang tid flyttingen tar, men vanligvis tar det mellom 5–7 dager.

Herfra sendes programmet til deg. Sjekk antennene på taket! Foto: Rebecca N. Strand / NRK

9. Rein skifter øyenfarge etter årstid. Reinsdyrs øyne lyser gull-grønt om sommeren, og skifter refleksjonen til dypt blått når vinterens mørke senker seg.

Om sommeren reflekterer øynene gull-grønn farge. Foto: Rebecca Nedregotten Strand / NRK

10. Oversvømmingen til Fálá/Kvaløy er finalen. Programmet er over når hele reinflokken har svømt over Kvalsundet. Simlenes kalvingsplass er på øya, samt sommerbeiteområdet til hele flokken. Flokken drar ikke tilbake til vinterbeiteområdene på fastlandet før på høsten igjen.