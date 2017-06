Bruker kunsten for å bedre Tysfjords rykte

– Jeg gjør dette fordi det nå er en stor krisesituasjon og vi alle trenger noe godt og positivt fremover, forklarer Urheim til NRK.

Urheim håper dette kan bli til en massemønstring.

– Samiske, norske, svenske og finske artister fra nord ønskes til Nord-Salten og noen har allerede sagt ja, opplyser han.

Non-profit opplegg

Ideen er en artistgalla og donasjonskampanje til et fond for fremtidig nytte, først og fremst for barn og unge.

– Fondet kan bidra til fritidsaktiviteter, kunst- og kultur og inspirere til ulike tiltak. Det dannes en arrangements- og referansegruppe som har en transparent økonomi, organisering og profil. Fondet forankres i det samiske og norske miljøet i regionen, forklarer Urheim.

Den samiske kunstneren og artisten er oppvokst i Tysfjord i Nordland, men har han flyttet til nabokommunen Hamarøy. For ett år siden sto han frem i VG med sin historie og fortalte om hvordan han som barn ble utsatt for overgrep.

I mai måned sendte han et brev til statsminister Erna Solberg, der han ba om nasjonal hjelp til innbyggerne i den kriserammede lille kommunen i Nordland.

– Vi trenger førstehjelp. Overgrepssaken i Tysfjord er et nasjonalt ansvar, skrev Urheim i sitt brev.

Ble hørt

Politiet i Nordland etterforsker over 120 sedelighetssaker i Tysfjord. Totalt er over 80 personer mistenkt, blant dem én person som er siktet i elleve saker. Alle de mistenkte bor i Tysfjord. Enkelte av sakene er opptil 40 år gamle.

48 år gamle Karl Edvard Urheim føler at han er blitt hørt. Først reagerte sametingspresident Vibeke Larsen, som sendte et åpent brev til regjeringen med en appell om at nasjonale myndigheter må engasjere seg.

Sametingspresident Vibeke Larsen omtaler Tysfjord-overgrepene som en nasjonal tragedie. Foto: Amund Trellevik/NRK

Hun omtalte de mange overgrepssakene i den lille nordlandskommunen som en nasjonal tragedie.

– Jeg har selv blitt kontaktet av overgrepsofre som sier at kommunen ikke gir den hjelp de trenger. Omfanget av tragedien er blitt så stort at det ikke er realistisk å tro at en liten kommune vil kunne håndtere dette alene, skriver sametingspresidenten i brevet.

I dag ble Urheims initiativ kronet med at kommunalminister Jan Tore Sanner (H) hadde et møte med representanter fra Tysfjord, der det ble drøftet hvordan de rundt 120 overgrepssakene skal håndteres.

I tillegg deltok Fylkesmannen i Nordland og andre sentrale aktører i oppfølgingsarbeidet.

– Forpliktet til å hjelpe

– Vi har hatt et godt møte om en svært alvorlig situasjon der mange viktige kompetansemiljøer har deltatt. Vi har fått mange innspill om hvordan vi kan hjelpe, uttaler Sanner etter møtet.

Han understreker at dette er starten på noe bra, men han vil ikke konkretisere hvilke tiltak som skal settes i verk.

Jan Tore Sanner og Tysfjord-ordfører Tor Asgeir Johansen. Foto: Andreas Trygstad / NRK

– Det kom frem en del konkrete forslag og jeg har bedt fylkesmannen i Nordland om levere en rapport før sommeren om hvilke tiltak vi kan iverksette raskt. Så skal vi ha et langsiktig arbeid for å gjenopprette tilliten i Tysfjord-samfunnet.

Sanner sier videre at når et samfunn er i krise, skal storsamfunnet hjelpe.

– Dette er et arbeid som også statsministeren er sterkt engasjert i, understreker han.