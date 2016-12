Kan ta lappen fra foreldre som lar barna kjøre snøskuter

Foreldrene kan miste førerkortet hvis de har vært klar over at barna la ut på tur med snøskuteren, sier operasjonsleder Torfinn Halvari til NRK.

Tre mindreårige gutter var involvert i ulykken ved Báhkiljohka mandag. To av dem er 14 år gamle, mens den siste er bare 9, bekrefter politiet.

En av guttene fikk alvorlige skader, mens en annen er moderat til alvorlig skadet.

Tirsdag formiddag opplyser pressevakta ved Universitetssykehuset i Nord-Norge at tilstanden er stabil for de to.

Kjørte i stikkrenne

Ellers er de fleste detaljene om ulykken uavklart.

– Det som er sikkert er at de har kjørt i en stikkrenne. Mer ut over det vet man ikke, sier politiets operasjonsleder Torfinn Halvari.

– Vi har paner om å gjennomføre avhør i saken, men om det blir gjennomført i dag er vanskelig å si, sier Halvari. Han er usikker på om lensmannskontoret i Karasjok har tilstrekkelig kapasitet i romjula.

Selv om barna var under den kriminelle lavalderen på 15 år, kan de i prinsippet ilegges sperrefrist etter vegtrafikkloven.

Men det er likevel barnas foreldre som kan vente seg den strengeste reaksjonen.

– Hvis eier av det aktuelle kjøretøyet har kjennskap til at de som benytter det, ikke oppfyller vilkårene for å bruke det, så vil han eller hun kunne miste sitt førerkort, sier Halvari.

Ikke stort problem

Det er ikke første gang mindreårige blir tatt for å kjøre snøskuter, men Halvari vil likevel ikke slå fast at dette er noe omfattende problem.

- Ikke hvis vi ser hvor mye snøskutere det er i Finnmark, og spesielt på indre strøk, med nesten en snøskuter per husstand. I forhold til de meldingene vi får inn på ulovlig kjøring, eller mindreårige som kjører snøskuter, så kan jeg ikke karakterisere det som et problem.