Snøskuterulykke i Karasjok: tre mindreårige involvert

– Situasjonen er likevel stabil for gutten, forteller kommunikasjonsrådgiver ved UNN, Jan Fredrik Frantzen til NRK.

Tre barn under 16 år var mandag ettermiddag, rundt klokken 12.40 involvert i en skuterulykke ved Báhkiljohka i Karasjok kommune.

De to andre involverte er sendt til Hammerfest sykehus. Pressekontakt Eilert Sundt kan for øyeblikket ikke si noe om status på de to.

Mindreårige involvert

Operasjonsleder Jan Arne Pettersen i Øst-Finnmark politidistrikt vet foreløpig ikke hvem av de involverte som har kjørt snøskuteren. Det er ikke mistanke om kjøring i påvirket tilstand.

Hendelsesforløpet er ukjent akkurat nå, men Pettersen fra operasjonssentralen fatter mistanke om at kjøretøyet som er involvert har kjørt i en stikkrenne og fått bomstopp.

På Twitter opplyser politiet at alle de involverte er under 16 år.

Aldersgrensen for å kjøre små snøskutere, i klasse 1, er 16 år. For alle andre skutere må du minst være 18 år for å kunne kjøre.

Sea King hindret av dårlig vær

Sea King har vært tilkalt til ulykken og ble sendt til Karasjok. Helikopteret har landet og lettet fra Karasjok uten passasjerer ombord, grunnen til dette er at det er meldt om dårlig vær i området.