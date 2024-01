Slik kan du påvirke hva barna spiser i barnehagen

Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks Barn spiser 40-60 prosent av matinntaket sitt i barnehagen, noe som gjør det viktig hva de får servert der.

Foreldre kan påvirke matvalgene i barnehagen ved å engasjere seg i Samarbeidsutvalget (SU).

En undersøkelse fra Forbrukerrådet i 2018 viste at en av fire foreldre mener at barnehagene ikke tilbyr et godt utvalg av sunn mat.

Det er økende fokus på ultraprosessert mat, sier ernæringsviter. Mange foreldre ønsker mer råvarebasert mat i barnehagen.

Foreldre kan diskutere matsituasjonen med andre, ta opp saken i SU og diskutere forslag til alternativer.

– Barna spiser 40–60 prosent av matinntaket sitt i barnehagen, og da er det klart det har noe å si hva de får i seg der, sier Elise Hansen Norheim.

Hjemme har hun stort fokus på å gi sønnen på ett og et halvt år mest mulig råvarebasert mat.

Da sønnen skulle begynne i barnehagen, kjente hun at det var utfordrende å gi fra seg kontrollen.

– Da jeg kom inn i barnehagen og så at lite av maten der som var råvarebasert, ønsket jeg muligheten til å kunne påvirke litt, forteller Hansen Norheim.

Elise Hansen Norheim henter sønnen i barnehagen rett etter lunsj en fredag. Foto: Elise Pedersen / NRK

Tok grep

I en undersøkelse fra Forbrukerrådet i 2018, kom det fram at én av fire foreldre mener at barnehagene ikke tilbyr et godt utvalg av sunn mat.

Hansen Norheim er ikke direkte misfornøyd med tilbudet i barnehagen.

– Men jeg er opptatt av debatten om ultraprosessert mat, og mener man bør prøve å gjøre maten så råvarebasert som mulig.

Hansen Norheim foretrekker å gi sønnen hjemmelagde rundstykker. Foto: Elise Pedersen / NRK

Eksempler på ultraprosessert mat i barnehagen kan være tubeost, kaviar og salami.

Ultraprosessert mat Ekspander/minimer faktaboks Industribrød- og bakverk: Industribrød

Hamburgerbrød

Kaker

Kjeks

Donuts

Andre bakverk som inneholder smakstilsetninger, hydrogenerte oljer og fargestoffer. Frokostblandinger: Cheerios

Weetabix

Cornflakes

Tilsvarende produkter laget av korn.

Inkluderer også müsli og granolablandinger tilsatt smaksforsterkere, konservasjonsmidler eller andre industrielle ingredienser. Kjøtt- og melkeerstatninger: Beyond burger og tilsvarende

Soyamelk

Havremelk

Mandelmelk

Rismelk Sukkerholdig snacks: Sjokolade

Brus (også sukkerfri)

Iste

Smågodt

Iskrem

Desserter Kjøtt-, fisk- og melkeprodukter Salami

Bacon

Fiskepinner

Crabsticks

Kaviar

Tube/ kremost

Proteinpulver

Margarin Kilder: NOVA/ Idunn

Nå har Hansen Norheim bestemt seg for å prøve å gjøre en forskjell.

– Jeg meldte meg inn i Samarbeidsutvalget (SU) i barnehagen. Det er i alle fall en måte å prøve å skape en endring på. Jeg er absolutt ikke kategorisk, men jeg tror at begrensning av ultraprosessert mat, eller økning av råvarebasert mat vil gagne alle barna.

Uprosessert eller minimalt prosessert mat Ekspander/minimer faktaboks Uprosessert mat: Frukt, grønnsaker, nøtter og frø Rå, kokt eller tørket frukt og grønnsaker.

Ferskpresset juice laget fra disse (uten tilsatt salt eller sukker.

Usaltede nøtter Melk og naturell yoghurt Alle typer melk og yoghurt uten smakstilsetninger.

Kvark

Kefir

Melkepulver Pasteurisering, beriking og bruk av konserveringsmidler anses ikke som modifisering av disse produktene. Potet, pasta og korn Potet og søtpoteter.

Alle typer pasta uten fyll.

Alle typer korn og mel av disse.

Usøtet granola og müsli Bønner, linser og erter Kokte, tørre eller frosne bønner, linser og erter

Inkluderer også tofu og soyakjøtt Naturlige råvarer fra dyr Kokt eller stekt: Egg

Fjærfe

Kjøtt

Fisk

Sjømat Ikke hermetisert, røkt eller saltet. Kaffe og te Instant

Filter

Espresso

Mocca

Koffeinfrie varianter Minimalt prosessert mat: Ost Alle typer ost

Cottage cheese

Oster laget av melk fra andre dyr enn ku Saltet, røkt eller hermetisert kjøtt og fisk Kan være hermetisert i lake, eddik og olje.

Ikke med sauser/pureer eller med smakstilsetningsstoffer. Hjemmelaget brød og andre bakverk Alkoholholdig drikke Øl

Vin

Champagne

Cider Inkluderer ikke alkoholfrie varianter. Konserverte grønnsaker, frukter og belgvekster Hermetisert i lake eller olje.

Mais på boks

Bambusskudd

Surkål

Tomatjuice (med salt)

Oliven

Frukt i sirup

Syltetøy

Hermetiske belgvekster Saltede nøtter og nøttesmør Saltede nøtter

Peanøttsmør

Andre nøttesmør

Nøttemix (med rosiner) Kilder: NOVA/ Idunn

Økt fokus på ultraprosessert mat

Maja Skogstad har mastergrad i samfunnsernæring, og driver Instragram-kontoen «Ernæringsmamma».

Hun mener flere foreldre er opptatte av ultraprosessert mat nå enn før.

«Ernæringsmamma» Maja Skogstad. Foto: Christian Breidlid

– Spørsmålene jeg får har endret seg fra å stille spørsmål ved om dette i det hele tatt er noe å bry seg om, til større aksept for begrepet og ønsker om konkrete produkttips på mat som ikke er ultraprosessert.

Barnematbyen, som hjelper foreldre, skoler og barnehager med ernæringsveiledning, har vokst fra å ha 200 medlemmer i 2021 til 1700 medlemmer i 2024.

Funn fra en forskning fra JAMA Pediatrics, tyder på at høyere inntak av ultraprosessert mat er forbundet med større økning av fedme fra barndom til tidlig voksen alder.

I en meningsmåling hos NRK svarte 81 prosent av de 29.040 stemmegiverne at de tror det er viktig å unngå ultraprosessert mat, til tross for at vi handler mer brus og leskedrikk enn ost og melk i Norge.

– Foreldre opplever å ikke bli hørt

Organisasjonssekretær i kommunalt foreldreutvalg i Stavanger kommune, Therese Utkilen, opplever at barnehageforeldre kan bli frustrerte når det kommer til matserveringen.

– Det er nok mange foreldre som ikke har vært klare over saksgangen, og har kommet med kommentarer om maten til en styrer i barnehagen, men så blir det aldri en sak ut av det. Da kan foreldre misforstå det som at de ikke blir hørt.

Hun oppfordrer foreldre til å velge en mer strategisk fremgangsmåte når de vil se på om det er mulig å endre kostholdet i barnehagen.

Organisasjonssekretær i kommunalt foreldreutvalg, Therese Utkilen. Foto: Elise Pedersen / NRK

Skogstad peker på flere hindre for foreldre.

– De får gjerne ikke god nok informasjon om hva som serveres. De har ikke nok kunnskap som tilsier at de føler de har «rett til», og bør påvirke. Og så er kanskje det største hinderet at de er redde for å virke hysteriske.

Barnehageloven §2 Ekspander/minimer faktaboks Det finnes ingen spesifikk lovgivning når det gjelder mat i barnehagen, men barnehageloven paragraf 2 sier at: «Barnehagen skal ha en helsefremmende og en forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller.» Helsedirektoratet har utarbeidet anbefalinger for mat og måltider i barnehagen. Den innebærer blant annet anbefaling om at måltider som serveres i barnehagen bør være varierte og i tråd med Helsedirektoratets kostråd.

Slik går du fram for å påvirke mattilbudet

Utkilen peker på grep som kan gjøres av foreldre for å få innflytelse i hverdagskostholdet.

Diskuter matsituasjonen med andre

– Her må du få en bekreftelse på at det er mange foresatte som ønsker endringer. Er det lenge til neste foreldremøte, anbefaler vi å gjøre det på nett.

Utkilen anbefaler også å opprette en spørreundersøkelse.

– På «Google forms» kan man spørre foreldre om hvilke endringer man ønsker, og hvor mye man er villig til å gå opp i kostpris. Om mange støtter forslaget, har du større gjennomføringskraft for saken når den kommer opp i Samarbeidsutvalget (SU).

Fakta om matpenger i barnehagene Foto: Ruth Barsten / NRK Ekspander/minimer faktaboks Barnehagene kan velge å ha et mattilbud og ta betalt for det.

Barnehagene kan ta så mye de vil i matpenger så lenge pengene faktisk brukes på mattilbudet.

Snittet i Norge er 322 kroner i matpenger i måneden. 2693 barnehager ligger over det nasjonale snittet. 362 barnehager tar 500 kroner eller mer.

Det føres i liten grad tilsyn med hva pengene faktisk brukes til.

Kommunene har ofte en fast sats for alle sine barnehager, og denne er politisk vedtatt.

De private barnehagene fastsetter egne satser for matpenger i sine barnehager. Kommunene har ikke lov til å legge begrensinger på hva matpengene skal være i de private barnehagene.

Ta opp saken

– Hvis det ikke er et FAU-styre i barnehagen som videreformidler saken inn til SU, melder man saken direkte inn til SU, sier Utkilen.

Maja Skogstad sier foreldre også kan melde seg inn i SU og fronte mat og måltider som en del av det pedagogiske.

– Å delta i matlaging kan trene både grov- og finmotorikk. Det bidrar også til mindre kresne barn, og de kan lære om ulike former, smaker, farger og konsistenser gjennom mat.

Grov- og finmotorikken blir utviklet gjennom lek, slik som med lekegravemaskinen hos Hansen Norheim. Men den utvikles også ved hjelp av involvering i matlagingen, mener Skogstad. Foto: Elise Pedersen / NRK

Diskuter forslag

– Under SU-møter kan man diskutere nye forslag og undersøke dem. Man må finne ut hvilke rammer man har å forholde seg til. Det er viktig at representantene fra barnehagen påpeker begrensningene, og at foreldrene er realistiske i forhold til de rammene barnehageeier har å forholde seg til, sier Utkilen.

Skogstad peker på flere fordeler med å involvere barna i matlagingen. Elise Hansen Norheim involverer ofte sønnen i matlagingen hjemme. Foto: Elise Pedersen / NRK

Saksbehandling

– Nå kan saken behandles i SU. Så er det til slutt virksomhetsleder eller styrer i barnehagen som avgjør om forslagene skal iverksettes, eller om de ikke lar seg gjøre, sier Utkilen.

