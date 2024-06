– Det er noe av det gøyeste jeg har gjort i livet mitt.

Student Hanna Tobine Ivarsen snakker om utveksling. To ganger har hun reist til Frankrike gjennom studiet.

Først under bacheloren. Så under masteren.

– Du får sykt mange nye opplevelser, og du får venner for resten av livet, sier 24-åringen.

Aldri vært flere på utveksling

Flere norske studenter gjør som Ivarsen og tar et semester eller et år i utlandet.

Det viser ferske tall fra Lånekassen.

Dette studieåret er 8500 norske studenter på utveksling. Det vil si at de tar et semester eller et år utenfor Norges grenser.

I studieåret 2022/2023 reiste rekordmange 8600 på utveksling.

Aldri før har så mange nordmenn tatt slike reiser gjennom studiet som de siste to årene.

Det fine med utveksling sier student Ivarsen er at det hele nesten føles som en ferie.

– Du finner på masse gøy. Gjerne mye mer enn man kanskje ville gjort hvis man var hjemme, sier hun.

Direktør i Lånekassen, Kjetil Moen, sier utenlandsstudier gir verdifulle erfaringer.

– Det gir muligheter til å bli kjent med nye kulturer, få relasjoner på tvers av landegrensene, og faglig og personlig utvikling, sier han.

Direktør i Lånekassen, Kjetil Moen. Foto: Lånekassen

Færre starter på en hel grad i utlandet

Selv om flere nå drar på utveksling, synker antallet studenter som tar hele graden sin utenlands.

Totalt får 13.500 studenter i år støtte til gradsutdanning i utlandet.

Dette er 300 færre enn i fjor, og det laveste antallet norske studenter i utlandet siden 2009-2010, bortsett fra i koronaårene.

På det meste studerte 17.500 til en hel grad i utlandet. Det var i skoleåret 2015-2016.

Gradsstudentene er bekymra for økonomien

– Tilbakemeldingene vi får fra gradsstudenter i utlandet nå, er at de merker veldig godt at økonomien er særlig presset med svak kronekurs over lengre tid.

Det sier president i ANSA, Anna Handal Hellesnes.

Hun mener økonomien er en viktig årsak til at færre studenter velger å ta en hel grad i utlandet.

– Studentene blir mer og mer bekymra gjennom studieløpet for hvor høy gjeldsbyrde man får etter endt utdanning.

President i ANSA, Anna Handal Hellesnes. Hun er veldige glad for at flere reiser på utveksling. – Selv om økonomien er utfordrende for mange, så er utenlandsstudentene jevnt over godt fornøyd med studiene og studieoppholdet ute, sier hun. Foto: ANSA

Hun tror også en ustabil geopolitisk situasjon bidrar til å heve terskelen.

– Det kan være lenge å binde seg når det er usikre tider i verden. Men når verden er ustabil er det enda viktigere at norske studenter reiser ut, bygger nettverk og får nye perspektiver, sier hun.

Hellesnes mener studiestøtten må økes for at flere skal velge å studere i utlandet.

Oddmund Hoel: – Politikken står fast

Men forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel (Sp) sier dagens politikk med støtte for studenter i utlandet står fast.

– Norge skiller seg positivt ut sammenliknet med mange andre land. Norske studenter som vil studere i utlandet får mer støtte nettopp for å muliggjøre utdanning i utlandet, sier han.

Forsknings -og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel (Sp). Han sier dagens regjering satser historisk godt på studentene. Foto: Sandra Amalie Lid Krumsvik / NRK

Ministeren sier de tar de økonomiske bekymringene til studenter i utlandet på alvor.

– For å kompensere for valutasvingninger, blir lån og stipend til skolepenger utenfor Norden valutajustert. Det vurderes på nytt hvert semester om skolepengestøtten må justeres, sier Hoel.

Regjeringen vil ha flere til utlandet

Hoel sier deres øverste prioritet er å styrke utveksling.

– Det bidrar til faglig og personlig utvikling, nye perspektiv og kulturforståelse. Derfor er det gledelig at så mange norske studenter drar på utveksling til utlandet.

Men som en reaksjon på at regjeringen vil ha flere norske studenter i utlandet, gir de ekstra økonomisk støtte til noen.

Norske studenter får nå et ekstra stipend hvis de velger å studere i Brasil, India, Kina, Japan, Sør-Korea eller Sør-Afrika (Panorama-landene).

De får inntil 42.000 kroner mer i året.

NRK forklarer Panorama: Hvorfor blir disse prioritert? Panorama: Hvorfor blir disse prioritert? Strategiske land Brasil, India, Kina, Japan, Sør-Korea og Sør-Afrika er landene som inngår i strategien til regjeringen (Panorama). Disse er del av et forsknings- og høyere utdanningssamarbeid med strategisk prioriterte samarbeidsland for perioden 2021 til 2027. Panorama: Hvorfor blir disse prioritert? 42.000 kroner i året Det er regjeringen som har bestemt at studentene skal få mer støtte i Panorama-landene (42.000 kroner mer i året). – De landene som er valgt ut, står for en høy og viktig del av den samlede kunnskapsproduksjonen i verden, sier statssekretær Ivar B. Prestbakmo (Sp) i Kunnskapsdepartementet. Panorama: Hvorfor blir disse prioritert? Vil at fleire skal velje landa Dette er land der Norges kunnskapspolitiske, næringspolitiske og utenrikspolitiske interesse sammenfatter. Regjeringen mener Norge har behov for at flere norske studenter får kunnskap om og erfaring fra disse landene. Det ekstra stipendet er derfor ment å bidra til at flere studenter velger disse landene. Forrige kort Neste kort

– Det er chill

Student Ivarsen er inne i sitt siste år på masterstudiet. Hun mimrer tilbake til det hun sier var den beste tiden som student.

Nemlig i Frankrike.

– Hvis du skal nevne topp tre ting med utveksling. Hva ville du sagt?

– Du får sykt mange nye opplevelser. – Du får venner for resten av livet fra hele verden. – Det er chill.