Grovt regnet forteller pedagogisk leder i Skaug barnehage, Catrine Johansen, at de kunne bruke 3000 kroner i måneden på brød, mens de nå bruker omtrent 900 kroner.

Hun forteller at barnehagen hadde fått tilbakemelding på at matforbruket var for høyt.

– Prisene har jo steget og det merker vi på budsjettet.

Derfor valgte barnehagen å bake sine egne brød, noe de har gjort i en ukes tid og kan fortelle at fungerer bra.

– Når vi baker selv koster et brød 13 kroner. Da vi kjøpte brød måtte vi ut med 50 kroner, sier Johansen.

Rykende ferske brød som barna setter pris på. Foto: Kasper Holgersen / NRK

– Følger med mange fordeler

I tillegg forteller hun at barna ser ut til å spise mer.

– Foreløpig er de veldig fornøyde og nå spiser barna skorpene sine også. Det gjorde de ikke nødvendigvis før.

Pedagogisk leder ved Skaug barnehage, Catrine Johansen. Foto: Kasper Holgersen / NRK

En annen fordel er at barna får være med på hele prosessen med å lage, servere og spise.

Johansen legger dog til at flere ansatte var skeptiske i starten, fordi det er en hektisk hverdag og baking gjerne tar tid.

– Men det tar omtrent 10 minutter å sette deigen før den skal heve i 45 minutter og steke i 45 minutter, forteller Johansen.

Nå har hun fått tilbakemelding fra ansatte i barnehagen om at det har gått bedre enn forventet.

– Vi er jo i en tid hvor matprisene har blitt høyere, så nå må man tenke annerledes og alternativt.

Ernæringsekspert Maja Skogstad applauderer initiativet til Skaug barnehage.

Skaug barnehages hjemmelagde brød. Foto: Kasper Holgersen / NRK

Mener flere barnehager bør følge etter

Skogstad har en mastergrad i samfunsernæring og er gründer av selskapet barnematbyen. Via Instagram-kontoen sin «Ernæringsmamma» ønsker hun å gi råd til foreldre med å ta gode matvalg.

Hun mener hjemmebakte brød kan være bra for helsa til barna.

– Også når ungene kommer i voksen alder og skal flytte hjemmefra vil det hjelpe dem i matlagingen, at de har sett de ulike trinnene som inngår i en prosess. At det blir i større grad en selvfølge å lage mer mat fra bunn kontra det å kjøpe ferdig, sier Maja Skogstad som deler råd på instagramkontoen Ernæringsmamma. Foto: Privat

– Norge er en brødnasjon som spiser mye brød, og det vi spiser mye av betyr mye for helsen vår, sier Maja Skogstad.

Ifølge henne er det foreldre som opplever barn med magetrøbbel, noe hjemmelaget brød kan hjelpe mot.

– Det har sammenheng med at mange brød fra butikken er ultraprosessert, og tilsatt for eksempel hvetegluten, ekstra sukker og tilsetningsstoffer for at ikke brødet skal trenge å heve så lenge.

– Det er bra for matindustrien som vil ha profitt, men ikke magene våre, mener Skogstad.

Barnehagen anbefaler å lage sitt eget brød, som både er bra for økonomien og for små mager. Foto: Kasper Holgersen / NRK

Styrer i barnehagen skal ivareta økonomien

Assisterende kommunedirektør i Bodø kommune, Anna Margrethe Welle, forteller at det er styrer i barnehagen eller rektor for oppvekstsentre som skal ivareta økonomien.

Assisterende kommunedirektør, Anna Welle.

– Siden barnehagene er forskjellige vil det også være ulike løsninger. Her har Skaug oppvekstsenter funnet sin måte å løse problemet på, sier Welle.

– Er det egentlig barnehagenes eget ansvar å finne ut av hvordan de skal navigere seg igjennom inflasjonen?

– Barnehage- og skolekontoret hjelper og støtter styrerne i hvordan de skal navigere seg i vanskelige og krevende situasjoner. Dette gjør vi sammen.

Welle legger til at det er lederen og de ansatte som skal finne gode løsninger så barna får det tilbudet de skal ha, og det de har behov for i henhold til lover og forskrifter for barnehage.

– Er det noen tiltak dere kan fatte for å lette på det økonomiske trykket som barnehagene kanskje kjenner på nå?

– På ledernivå legger vi til rette for å dele erfaringer, forteller Welle.