– Jeg begynner å bli gammel. Jeg vil at flere skal få muligheten til å se hva jeg holder på med.

40 år gamle Roger Asakil Joya sier «gammel» med et smil. Men han har lenge tenkt at Michelin-restauranten hans Sabi Omakase trenger en forlengelse.

Så i april i fjor, midt i pandemien, åpnet Joya restauranten Sabi Enso.

– Vi har hatt travle dager. Det begynner å komme en del folk, sier han.

Norske restauranter med Michelin-stjerner Foto: Linares Nikolai / NTB scanpix Ekspandér faktaboks 1 stjerne: Sabi Omakase, Stavanger

Under, Lindesnes

Bare, Bergen

Statholdergaarden, Oslo

Kontrast, Oslo

Speilsalen, Trondheim

Fagn, Trondheim

Credo, Trondheim 2 stjerner: Re-Naa, Stavanger 3 stjerner: Maaemo, Oslo Kilde: Michelin-guiden

Nå hviskes det ganske høyt om at også denne restauranten kan ende opp med en stjerne i Michelin-guiden.

Utdelingen skjer mandag kveld i Stavanger konserthus.

– Michelin er en anerkjennelse av det vi holder på med. Det vil være en ære å få en stjerne til Sabi Enso, sier Joya.

Restaurantanmelder Harald Birkevold i Stavanger Aftenblad mener Sabi Enso er en solid kandidat til stjerne.

– Roger Joya har allerede vist at han er i stand til å lage et konsept som får en stjerne. Sabi Enso er et litt annet konsept, men bygger på den samme filosofien. Så jeg utelukker ingenting, sier han.

Harald Birkevold er restaurantanmelder i Stavanger Aftenblad. Foto: Anett Johansen Espeland / NRK

Fant ledig lokale midt på natta

Filippinske Roger Asakil Joya vokste opp på en risplantasje utenfor Manila. Faren var sjømann og endte opp i Norge.

Som 17-åring dro Joya til Norge på familiegjenforening.

– Jeg begynte å jobbe på en sushirestaurant og forsørget meg selv som 18-åring. Jeg skjønte at sushi er fremtiden for meg, ikke studier på universitetet.

Roger Asakil Joya Foto: Mathias Oppedal / NRK Ekspandér faktaboks Fød: 31.10.1981 i Tanza, Cavite i Filipinane.

Kom til Oslo då han var 17 år.

Bur i Sandnes saman med kona Ana Joya og tre ungar.

Har sushi-utdanning frå Japan og har markert seg som ein av dei beste ikkje-japanske kokkane i ulike japanske sushi-meisterskap.

Starta Sabi Sushi i 2011 saman med Njål Solland og Arild Ask Bringeland.

Den same gjengen starta gourmet-sushi-baren Sabi Omakase i 2015.

Oktober 2016: White Guide rangerer Sabi Omakase som nummer 26 på lista over dei beste restaurantane i Norden. Berre Re-Naa og Maaemo får høgare score av dei norske restaurantane.

Februar 2017: Sabi Omakase får sin plass i Guide Michelin.

April 2021: Joya opnar Sabi Enso i Stavanger.

Joya ble oppdaget av kjøkkensjefen ved den anerkjente restauranten Alex Sushi. Etter flere år der, begynte han å kjenne på lysten etter å drive sitt eget sted.

Motivasjonen var å lage sushi med norske råvarer. Men hvor?

– Jeg så etter lokaler i hele Norge. Så fant jeg Pedersgata 38 i Stavanger på Finn, klokka 01 om natten.

Joya fikk leiekontrakt og flyttet. I 2011 startet han Sabi Sushi, som etter hvert ble en kjede. Gourmetrestauranten Sabi Omakase åpnet fire år senere.

– Pandemien var brutal

Joya har mistet mange dyktige ansatte under koronaen. Nå bruker han mye tid på å bygge et nytt team på den nye restauranten.

– Noen er vokst opp med sølvskje i munnen og kan overta familiens selskap. Andre må bygge noe fra scratch. Det måtte jeg, sier Roger Joya. Foto: Anett Johansen Espeland / NRK

– Pandemien var brutal. Vi er ikke ferdige med denne krisen. Men jeg driver tross alt med det jeg liker. Det er både business og passion.

Joya er ikke så glad i prat.

– Jeg gjør ting og ser resultatene av det jeg holder på med.

Han har vært i Norge mer enn halve livet. Og her blir han.

– Når jeg våkner og hører barna mine snakke Sandnes-dialekt, så skjønner jeg at jeg virkelig sitter fast her i Rogaland, sier han og ler.