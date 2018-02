Kun halvannet år gammel fikk restauranten Sabi Omakase sin første Michelin-stjerne i 2017.

– Den har betydd mye. For oss har stjernen åpnet dører, men det er også positivt for Stavanger og regionen, forteller sjefkokk Roger Asakil Joya.

Dette betyr stjernene Ekspandér faktaboks Tre stjerner i Guide Michelin betyr at en restaurant er "verdt en reise i seg selv".

To stjerner betyr at restauranten er "verdt en omvei".

Én stjerne betyr at det er en "eksepsjonelt bra restaurant i sin kategori". Kilde: Michelin

Nå strømmer gjester fra hele verden til den eksklusive restauranten i Pedersgata i Stavanger.

– Før var det tre måneders ventetid for å få plass her. Nå er ventetiden på syv måneder. Du kan si at Michelin-stjerna har vært god markedsføring for oss.

Mandag ettermiddag presenteres årets Michelin-guide for de nordiske landene. Da blir det klart hvilke restauranter som får beholde sine stjerner.

Ringte samme dag, fikk avslag

Stjernekomiker Chris Rock fikk smertelig erfare restaurantens popularitet, da han skulle spise middag etter et stand up-show i Stavanger i høst. Hendelsen ble først omtalt hos Byas.no.

Roger Asakil Joya står foran ti gjester og tilbereder sushi. Slik har han fått en Michelin-stjerne. Foto: Mathias Oppedal / NRK

– Han ringte samme dag. Jeg hadde fullt av gjester her og kunne ikke ta han imot. De hadde jo reservert plass flere måneder i forveien ... Nei, jeg behandler mine kunder likt. Men kommer Kong Harald, skal jeg sette frem en stol til, forteller sushikokken.

I 2017 fikk Sabi Omakase sin første Michelin-stjerne. Foto: Mathias Oppedal / NRK

I den lille restauranten er det plass til ti gjester. Siden Michelin-stjernen kom på veggen, har ikke et sete stått ledig. Mandag får sushikokken svaret: Beholder de stjernen eller ikke?

– Det blir spennende. Michelin-stjernen er et pluss og en anerkjennelse på den jobben vi gjør. Men for meg vil alltid tilbakemeldingene fra kunder være viktigst. Det er jungeltelegrafen som har bygget opp oss, sier Joya.

Norske Michelin-restauranter 2017 Ekspandér faktaboks Maaemo (3 stjerner )

Sabi Omakase (1 stjerne)

RE-NAA (1 stjerne)

Statholdergaarden (1 stjerne)

Kontrast (1 stjerne)

Restaurant Eik (Bib Gourmand)

Smalhans (Bib Gourmand) (Bib Gourmand er nivået under én stjerne og betyr «God mat til en moderat pris»)

To stjerner til Renaa?

I København skal Michelin-guiden for 2018 lanseres for de nordiske landene.

– Jeg går ut fra at vi beholder stjernen.

Det sier Sven Erik Renaa. Han driver den andre restauranten i Stavanger med Michelin-stjerne, Renaa. De har hatt sin stjerne i to år. I det siste har blant annet matskribent Anders Husa spekulert i om Renaa får to stjerner i den nye Michelin-guiden.

Får Renaa to stjerner i årets Michelin-guide? – Det hadde vært helt sinnssvakt, sier Sven Erik Renaa. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Det hadde vært helt sinnssykt om vi får to stjerner, men jeg tviler på at det skjer, sier Renaa.

Den anerkjente kokken drar selv ned til København i morgen.

– Michelin-stjernene har betydd veldig mye for Stavanger. Vi har blitt en matdestinasjon. En by folk reiser til for å spise på stjernerestauranter, mener han.

– De beholder sine stjerner

De tre siste restaurantene i Norge med Michelin-stjerne ligger i Oslo. Maaemo har tre stjerner, mens Statholdergaarden og Kontrast har hver sin stjerne.

– Jeg tror alle de norske beholder sine stjerner, sier matskribent Anders Husa.

– Får vi noen nye Michelin-restauranter i Norge?

Matskribent Anders Husa hadde stor tro på at Restaurant À L’aise i Oslo skulle få sin første Michelin-stjerne mandag. Nå er han mer usikker. Foto: Arnold Lan

– Hadde du spurt meg for to dager siden, så hadde jeg trodd at Restaurant À L’aise i Oslo var en sikker kandidat. Men ryktene sier at de ikke skal til København mandag. Det er et dårlig tegn, svarer Husa.

Han tror ikke noen andre byer i Norge kan vente seg Michelin-stjerne i år.

– Basert på hva jeg hører, så ser det ikke slik ut. Lysverket, Bare og Colonialen i Bergen får gode anmeldelser, men mange mener de ikke levere på et høyt nok nivå til å få Michelin-stjerne.

I Trondheim nevner Husa den nyoppstartede restauranten Fagn som en mulig kandidat i fremtiden.

– De åpnet restauranten i august, så de kommer ikke med i år. Men kanskje neste år!