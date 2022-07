Disse restaurantene tror ekspertene får stjerner i Michelin-guiden

Hele matbransjen gjør seg klare til festaften i Stavanger konserthus mandag. Da skal Michelin-stjernene deles ut til restauranter i de nordiske landene.

– Det er noen overraskelser med Michelin hvert år. De har alltid noen gode kort skjult oppi ermet, sier Anders Husa, som driver en av Skandinavias største blogger om restauranter, mat og reise.

Dette er Michelin-guiden Ekspandér faktaboks Guiden gir fra én til tre stjerner til restauranter, serveringssteder og hoteller som har gjort seg fortjent til det.

Tre Michelin-stjerner gis til en restaurant som det er «verdt å reise til»

To Michelin-stjerner gis til en restaurant som det er «verdt å ta en omvei for»

Én Michelin-stjerne gis til en restaurant som er «veldig god i sin kategori»

Utmerkelsen «Bib Gourmand» deles ut til restauranter som regnes for å gi svært god valuta for pengene.

Grønn stjerne gis til restauranter som utmerker seg med bærekraftig drift. Kilde: NTB/NRK

Nytt i år er at Michelin har forhåndslansert en liste over restauranter som er inkludert i guiden. Men ingen vet om de får en stjerne, utmerkelsen Bib Gourmand, bærekraftsmerket grønn stjerne, eller bare blir stående som en anbefaling.

Blant annet blir Avalon i Oslo, Boen Gård i Tveit, Jossa Mat & Drikke i Trondheim, Moon i Bergen og Sabi Enso i Stavanger nevnt i forhåndslanseringen.

– Men ingen av disse er «fine dining»-restauranter, så jeg er litt usikker på om noen av dem kommer til å få en stjerne. Det er derfor jeg tror Michelin antakelig har en overraskelse på lur, sier Husa.

Norske restauranter med Michelin-stjerner Foto: Linares Nikolai / NTB scanpix Ekspandér faktaboks 1 stjerne: Sabi Omakase, Stavanger

Under, Lindesnes

Bare, Bergen

Statholdergaarden, Oslo

Kontrast, Oslo

Speilsalen, Trondheim

Fagn, Trondheim

Credo, Trondheim 2 stjerner: Re-Naa, Stavanger 3 stjerner: Maaemo, Oslo Kilde: Michelin-guiden

Synes flere fortjener én stjerne

Husa mener Norge har flere gode kandidater til nye stjerner.

– Jeg har lenge ment at À L'aise og Rest i Oslo burde hatt én stjerne. Det er også sannsynlig at Björn Svenssons nye restaurant Schlägergården får én stjerne. Michelin er glad i å sjekke ut restauranter fra tidligere Michelin-kokker, sier han.

Blogger Anders Husa har over 100.000 følgere på Instagram. Sammen med samboer og kollega Kaitlin Orr reiser han verden rundt for å anmelde restauranter. Foto: Jason Henry

Nyåpnede Mon Oncle i Oslo, som drives av samme stjernekokk som Maaemo, er også en kandidat.

I tillegg mener Husa at Lofoten Food Studio på Ballstad og Kvitnes Gård på Kvitnes er spennende navn.

– Dette er ikke typiske steder Michelin finner veien til, men de ville i så fall sett at det er fantastisk god mat der.

Han er usikker på om noen klarer å ta steget fra én til to stjerner, men nevner Speilsalen i Trondheim som en mulighet.

Maaemo drives av Esben Holmboe Bang, og ligger i Bjørvika i Oslo. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Sterkeste kortet er i Stavanger

Maaemo i Oslo er den eneste norske restauranten med tre stjerner i Michelin-guiden.

– De beholder lett de stjernene. Det er uten tvil en av verdens beste restauranter, på høyde med hva som helst i verden, sier Husa.

– Tror du Norge kan ende opp med flere 3-stjerners restauranter etter utdelingen mandag?

– Det må i så fall være Re-Naa i Stavanger. De mener jeg er veldig nær 3-stjernersnivå, om de ikke allerede er der. Personlig tror jeg Michelin venter litt til før de oppgraderer Re-Naa. De vil være helt sikre på at restauranten leverer på et stabilt nivå over flere år.

Samtidig tror Husa at Michelin-guiden ønsker seg en nyhet som skaper overskrifter.

– Så det kan hende. Re-Naa er mitt sterkeste kort hvis jeg skulle gjette på en ny 3-stjerners.

Tror Trondheim kan få 2-stjerners

Husa tror ingen norske restauranter mister stjernene sine i år. Restaurantanmelder Mathias Steinbru i VG er mer usikker på akkurat det.

– Man skal ikke være for trygg på at man beholder stjernene sine. Man har ikke fått dem for alltid, sier han.

Matanmelder Mathias Steinbru utenfor restauranten Noma i København. Foto: Privat

Steinbru tror Lysverket i Bergen kan få stjerne. Og Credo i Trondheim kan gå fra én til to stjerner.

– Credo er en av mine favoritter gjennom alle år. Det er en matlaging og en smakspalett som jeg synes er helt enestående, sier han.

I likhet med Husa trekker også han frem À L'aise i Oslo.

– De holder en meget høy kvalitet og er virkelig verdt en tur.

Også Steinbru er spent på Re-Naa.

– De gjør en strålende jobb, så du skal ikke se bort fra at de får tre stjerner.

Sven Erik Renaa driver flere restauranter i Stavanger. Han vet at han har hatt besøk av Michelin-inspektører, men tror ikke de gir ham tre stjerner. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

I Stavanger har kokk og restauranteier Sven Erik Renaa vært mest opptatt med Gladmatfestivalen de siste dagene.

Han har ingen tro på at Michelin deler ut enda en stjerne til ham og teamet i år.

– Du må holde nivået over lang tid. Det er ekstremt sjelden å rykke opp til tre stjerner veldig raskt. Men, selvfølgelig, vi hadde aldri blitt lei oss for en tredje stjerne.