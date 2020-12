Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Glem munnbind og antibac. Glem énmetersregelen, kohort og hoste i armkroken.

På det kaldeste, mest forblåste og tørreste kontinentet på jorda fantes ikke koronaviruset.

Noen som derimot fant veien hit, var fem nordmenn og en svensk kokk.

På denne lille stasjonen har noen få nordmenn tilbrakt det siste året. Foto: Aleksander Tvedt Johannessen

– Verden er annerledes nå. Det var et lite sjokk å komme tilbake, det er ganske sprøtt og uvant, sier Alexander Sola.

Han er tilbake i Stavanger, ganske nøyaktig 13 måneder etter at han dro 14.500 kilometer sørover. Til det som lenge var jordas eneste koronafrie kontinent; Antarktis.

Stjerneklart over Troll-stasjonen

– Det har vært et eventyr, en fantastisk opplevelse, oppsummerer Sola.

Siden november i fjor har han jobbet som elektriker på Troll forskningsstasjon. Da han returnerte til Norge for et par uker siden, var mye snudd på hodet.

– Det er helt fantastisk å være hjemme igjen, selv om mye har forandret seg. Men akkurat regnet har jeg ikke savnet, sier Sola og ler.

Total isolasjon

En liten gjeng på seks personer har ivaretatt driften av den norske forskningsstasjonen gjennom vinteren, som i Antarktis strekker seg fra februar til november.

De var helt isolert fra omverdenen i ni måneder og to dager, og levde helt fritt for koronarestriksjoner.

– Mest av alt har jeg savnet familie og venner, ferske grønnsaker, grønn natur og havet. I Antarktis er det kun stein og is, og nesten ingenting som lever, forklarer Sola.

På fritiden kunne overvintringsteamet ta turen til Vassdalsbu, en velferdshytte cirka syv kilometer fra Troll-stasjonen. Foto: Alexander Sola

Sola kom hjem til Norge sammen med forskningstekniker Roald Klingsheim og lege Thomas Dretvik i starten av desember.

– Da vi først hørte om koronaviruset, tenkte vi at det kanskje var blåst litt ut av proposjoner. Da vi forsto alvoret, ble jeg bekymret for mine nærmeste. Heldigvis har Norge hatt ganske god kontroll, sier Dretvik.

Troll-stasjonen i Antarktis Ekspandér faktaboks Den norske forskningsstasjonen Troll ligger på isfri berggrunn, 1295 moh og 235 km fra iskanten i Dronning Maud Land sommerstid. Om vinteren brer isen seg enda lengre ut i havet.

Den nærmeste stasjonen til Troll er Sør-Afrikas forskningsstasjon SANAE, 280 km unna.

Norge driver også to mindre feltstasjoner i Antarktis; Stasjonen Tor i Svarthamaren verneområde, og en stasjon på den sub-antarktiske Bouvetøya.

Børge Brende var første norske statsråd til å besøke stasjonen som miljøvernminister i 2003.

En flystripe på blåisen nær Troll ble åpnet i februar 2005. Det bedrer tilgjengeligheten og åpner for helårsdrift ved stasjonen.

Helårsstasjonen ble åpnet 12. februar 2005 av HM Dronning Sonja. Det var del av markeringen for hundreårsjubileet for Norge som selvstendig nasjon, og utenriksminister Jan Petersen og miljøvernminister Knut Arild Hareide var blant gjestene.

Norsk Romsenter sørger for overføring av data mellom Troll og Tromsø på under ett sekund.

Stasjonen har plass til opp mot åtte personer i den antarktiske vintersesongen og mange flere på sommeren.

Åtte nasjoner driver forskningsstasjoner i Dronning Maud Land, men flere er involvert i forskningsaktiviteter i området. Kilde: Norsk Polarinstitutt

Det var både internett og TV på Troll-stasjonen, så gjengen klarte å holde seg oppdatert på koronasituasjonen under oppholdet.

– Vi har snakket mye om hvor heldige vi har vært. Vi kunne ikke valgt et bedre år å reise bort. Alle husker 2020 som koronaåret, men det gjør ikke vi, sier Sola.

– Vi fryktet at vi skulle gå glipp av mye her hjemme da vi dro, men slik ble det jo ikke, supplerer Klingsheim.

Sørlyset danser over Antarktis

The Wall Street Journal

Da samfunnet stengte ned tidligere i vår, ble overvintringsteamet brukt som «eksperter» på isolasjon.

De havnet i den amerikanske storavisen The Wall Street Journal i april, hvor de ga råd til andre som måtte isolere seg.

På vinterstid hadde gjengen mye fritid, som de blant annet brukte til trening, brettspill og sosiale tilstelninger.

– Vi hadde filmkvelder og temafester, for å nevne noe. Noen dager laget vi ekstra digg mat. Det handlet om små ting for å bryte opp hverdagen litt og ha noe å se fram til, sier Sola, som også fikk tid til å dyrke egne hobbyer:

– Jeg lærte meg videoredigering og å spille gitar.

"Juletrehogst" - The Antarctic Way Foto: Privat

Av de seks personene som overvintret på Troll-stasjonen, er hele fire av dem fra Rogaland. På spørsmål om det ble mye Tore Tang på popanlegget, humrer de godt.

– Det har vært en veldig god dynamikk i gruppa. Det har gått overraskende fint, jeg har fått venner for livet, sier Klingsheim.

– Det kan jo være litt utfordrende å gå oppå de samme personene hele tiden, men det var heldigvis en stor stasjon hvor vi kunne sitte på egne rom om vi trengte litt tid for oss selv, sier lege Dretvik.

Gjengen gikk "all in" på temafestene og produserte ofte sine egne kostymer. Foto: Privat

Ble igjen

Igjen i isødet sitter Aleksander Tvedt Johannessen. Han blir i Antarktis frem til februar, sammen med mekaniker Arthur Snekvik og kokk Karin Jansdotter, som også er fra overvintringsteamet.

Faktisk meldte alle seks seg frivillig til å være igjen, men det var kun behov for tre.

– For min del var det et ganske enkelt valg med situasjonen som er hjemme. Vi er heldige som kan leve uten å tenke på koronarestriksjoner. Her er det også sommer og sol nå, mens hjemme er det mørkt og trist, forteller Tvedt Johannessen på telefon fra Antarktis.

22. desember nådde koronaviruset for første gang også Antarktis, da det ble påvist 36 smittetilfeller på en chilensk forskningsbase.

Tvedt Johannessen forteller at det er lange avstander mellom den norske og chilenske basen, og at alt går som normalt på Troll-stasjonen.

Aleksander Tvedt Johannessen skal være i Antarktis til februar. – Tiden har gått overraskende fort. Det har vært over all forventning, sier 28-åringen. Foto: Privat

Han innrømmer samtidig at det har vært tøft å være så lenge borte fra familie og venner under koronapandemien.

– Jeg har vært litt bekymret. Du er ganske «stuck» her om det skulle skje noe med noen hjemme. Heldigvis har det gått fint, sier Tvedt Johannessen.

Nådeløs natur

At gjengen på Antarktis var langt fra resten av populasjonen, hadde sine fordeler.

At det omtrent ikke er lysforurensning, gir en slående vakker og glitrende stjernehimmel på klarværsdager.

Stjernehimmelen glitrer

Men naturen kan også være brutal og nådeløs. På det kaldeste har gradestokken vist temperaturer lavere enn 50 blå.

– Da biter det ganske godt i ansiktet om du går ut. Det er også så tørt her at jeg blødde neseblod hver dag den første måneden, sier Sola.

Kraftige vindkast i Antarktis

Forblåst på Troll-stasjonen

De kraftigste vindkastene målte de til over 90 sekundermeter. Det tilsvarer nærmere 330 (!) kilometer i timen.

– Da er det bare å holde seg inne og spenne ting fast. Hvis ikke flagrer alt av gårde, sier Klingsheim.

Sørlyset danser ofte over Antarktis. Foto: Alexander Sola

Det er omtrent ingen lysforurensning i Antarktis. Det gir en spektakulær stjernehimmel. Foto: Alexander Sola

Felte ei tåre

Hjemme i Norge forteller Sola, Klingsheim og Dretvik om en annerledes hverdag. Det tok noen dager å bli vant med de nye rutinene rundt antibac, sosial distanse og munnbind.

– Selv om vi har holdt oss oppdatert på koronasituasjonen, er det noe helt annet å stå oppi det, sier Sola.

– Det var litt uvant i starten, men jeg kom raskt inn i det, sier lege Dretvik, som startet opp i ny jobb allerede etter en liten uke hjemme.

Da gjengen ankom Stavanger lufthavn, ble de mottatt med norske flagg, plakater og jubel.

– Det trillet ei tåre, det skal jeg innrømme. Det har vært vanskelig å være så lenge borte fra familie og venner, sier Sola.

Heller ikke alle klarte å dy seg fra å gi en klem til sine nærmeste. Den hjemvendte gjengen fra Antarktis slapp karantene da de kom hjem, siden de fløy privatfly via Falklandsøyene.

– Vi har jo sånn sett vært i karantene i ett år, så det får holde, ler Klingsheim.