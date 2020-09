Antarktis er det eneste kontinentet på jorda som så langt ikke er blitt rammet av koronaviruset.

Her driftes den norske forskningsstasjonen «Troll». Stasjonen ble innviet av dronning Sonja i 2005, og har siden blitt brukt som base hele året.

På sommeren, som varer fra november til februar på den sørlige havkule, jobber det rundt 30 personer der. Når forskerne reiser hjem, må seks personer overvintre for å holde stasjonen ved like.

I nesten ni måneder er de seks personene isolert fra omverden.

Men i år har det planlagte mannskapsbyttet bydd på utfordringer. På grunn av korona har blant annet den nærmeste flyplassen i Cape Town i Sør-Afrika vært stengt i flere måneder.

– Vi har helt siden før sommerferien jobbet mye med å finne løsninger. Nå begynner det meste å falle på plass slik at vi skal klare å drive Troll-stasjonen på en sikker måte det kommende året.

Det sier direktør i Norsk Polarinstitutt, Ole Arve Misund.

Løsningen blir å leie et privatfly som skal frakte forskerne hele veien fra Norge og ned til Antarktis.

– Bruker opptil ti millioner ekstra

– Vanligvis har vi kunnet fly vanlig rutefly ned til Cape Town. Så har vi tatt et spesialfly derfra til Troll-stasjonen i Antarktis, men det er ikke mulig nå, sier Misund.

Operasjonen koster rundt 45 millioner kroner totalt.

– Med disse ekstra koronatiltakene, som å leie privatfly, vil vi bruke mellom seks og ti millioner kroner ekstra i år for å løse situasjonen.

Direktør i Norsk Polarinstitutt, Ole Arve Misund. Foto: Elise Holdal / NRK

40 personer er med på operasjonen, blant annet de seks som skal overvintre på stasjonen.

Privatflyet skal frakte personell i tre omganger. Fra midten av november til slutten av samme måned.

Det skal også brukes et fartøy for å frakte containere med varer og drivstoff fra iskanten ved Dronning Mauds land, til stasjonen. Som ved vanlige mannskapsbytter.

Polarinstituttet har vurdert å ta i bruk forskningsskipet FF «Kronprins Haakon» for å frakte mannskapet sørover.

– Vi fant etter hvert ut at det ville få veldig negative konsekvenser for aktiviteten og tokter som «Kronprins Haakon» er planlagt for, så det har vi lagt fra oss.

– Siste fly landet i Antarktis 20. februar

Når det i november gjøres et bytte av mannskap, er det første gang et fly lander på kontinentet siden 20. februar i år. Derfor er polarinstituttet ekstra oppmerksomme på smittevern.

– Hvis man får smitte der må hele stasjonen evakueres. Da vil det være vanskelig å se for seg at vi skal få utført samfunnsoppdraget om å ha helårsdrift på stasjonen, sier Misund.

Alle som skal reise i forbindelse med byttet skal sitte 14 dager i karantene på Oslo lufthavn før avreise. Under planlagte mellomlandinger vil heller ingen av passasjerene kunne forlate flyet.

– Vi er nødt til å gjøre alt vi kan for å sikre at våre mannskaper ikke kommer i kontakt med covid-19 og bringer viruset med til Troll-stasjonen. Derfor må vi ta spesielle smittevernhensyn.