I går fikk politiet melding om en person som hadde falt ned ved Preikestolen.

Personen ble funnet død rundt 200 meter ned fra stien.

Det var en norsk mann som ble funnet død. Avdøde ble funnet med både identifikasjon og telefon på seg.

Han har trolig vært alene på tur.

Stavanger Aftenblad omtalte saken først (ekstern lenke).

Pårørende er varslet.

Politiet: – Tragisk fallulykke

– Det vi har fått fortalt fra vitner er at de hørte at vedkommende skled og at de hørte et fall etterpå, sier politiadvokat Nina Thommesen i Sør-Vest politidistrikt til NRK.

Dette skjedde mellom 100 og 150 meter fra toppen av Preikestolen.

– Vi jobber ut fra at dette er en tragisk fallulykke, sier hun.

Politiet på parkeringsplassen ved Preikestolen mandag etter at en person falt ned fra et område på fjellet. Foto: Simon Elias Bogen / NRK

Videre vil politiet følge opp pårørende og ta DNA-prøver av avdøde for å få bekreftet hans identitet.

– Det var glatt på fjellet

Rejit Piruchuri fra Canada gikk selv turen på mandag. Han sier det var tåke i området tidlig på dagen, og han var litt redd for å skli.

– Det var litt vått der oppe. Det var områder der det var glatt, sier han.

Rejit Piruchuri synes det var glatt da han gikk opp Preikestolen på mandag. Foto: Malika Normann / NRK

Helge Kjellevold er daglig leder i Stiftelsen Preikestolen. Han sier de driver et aktivt informasjonsarbeid for å unngå at ulykker skal skje.

– Nå er Preikestolen et turmål som er lite tilrettelagt. Vi vil gå gjennom hva som har skjedd, hvor det har skjedd og hva vi kan gjøre for at det ikke skal skje igjen, sier han.

Innsatsleder i Sør-Vest politidistrikt Jostein Flatebø sier det ikke er uvanlig at det er redningsaksjoner på Preikestolen.

– Slike situasjoner forekommer ofte, men tragiske fallulykker som dette skjer svært sjeldent, sier han.