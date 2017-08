Kristoffer Joner spiller i Mission: Impossible 6

Kristoffer Joners bekrefter overfor Stavanger Aftenblad at han er med i den kommende storfilmen, men kan ikke utdype noe utover dette, verken om sin rollefigur eller handlingen i filmen for øvrig.

Tom Cruise som Ethan Hunt i den første Mission Impossible-filmen fra 1996. Foto: Murray Close / Paramount Pictures / REUTERS

Joner spilte inn scener sammen med hovedrolleinnehaver og superstjerne Tom Cruise i London i fire dager i juli. Det gjorde naturlig nok inntrykk.

Vokst opp med Cruise

– Jeg har jo vokst opp med Tom Cruise og gjengen, og det å få lov til å jobbe sammen med dem var selvsagt en stor opplevelse. Det var nervepirrende i begynnelsen, men veldig gøy på slutten. Man får jo også eksponert seg godt som skuespiller, sier Joner til Aftenbladet.

Preikestolen-innspilling utsatt

Mission: Impossible 6 skal etter planen spille inn sluttscenene på Preikestolen i Lysefjorden. Opprinnelig var datoene 20.–28. september satt av til innspillingen, men etter at hovedrolleinnehaver Tom Cruise skadd seg under et stunt i London nylig, er innspillingen utsatt på ubestemt tid.