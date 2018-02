Preikestolen med i «Mission Impossible»-trailer

Det var hovedrolleinnehaver Tom Cruise som annonserte at traileren var sluppet.

– Her er den – den første traileren for Mission Impossible Fallout, skrev han på Twitter klokken 01.18 natt til mandag norsk tid.

Allerede 14 sekunder ut i traileren, vises de første bilene fra Preikestolen, som skuespilleren besøkte i november i fjor. Senere vises også en stuntscene hvor Cruise klatrer opp de siste meterne til toppen av fjellet, og det ser ut som han faller nedover i fjellveggen.

Årets tv-høydepunkt

Som ventet ble traileren sluppet under Super Bowl-finalen. Finalen i amerikansk fotball er årets tv-høydepunkt i USA med over 100 millioner seere.

Det var Cruise selv som avslørte trailer-nyheten på det britiske talkshowet til Graham Norton.

Der sa han også at dette blir en av de mest actionfylte filmene i historien. Cruise fortalte også at han tok helikoptersertifikat før filmopptakene.

I november i fjor spilte Tom Cruise inn scener til «Mission Impossible 6» på Preikestolen.

Gledet seg

Søndag publiserte Cruise et bilde av seg selv hengende utenfor Preikestolen både på Twitter og Instagram.

– Traileren for Mission Impossible kommer i dag. Jeg gleder meg til at alle skal få se den, skrev han.

Skuespilleren er kjent for å gjøre sine egne stunts, og ble under norgesbesøket fotografert da han hang i en vaier utfor stupet over Lysefjorden.

Fornøyd ordfører

Ordfører i Bjarte Sveinsvoll Dagestad (H) var så spent at han satt oppe i natt for å sjekke om Preikestolen var med. Da han besøkte filmsettet i november ba han regissør Christopher McQuarrie om å ta med platået i traileren, og slik ble det altså:

Ordfører Bjarte Dagestad (H) tror Preikestolen-scenene er noen av de mest spektakulære scenene i «Mission Impossible 6». Foto: Arild Eskeland / NRK

– Dette har stor markedsføringsverdi, både for Forsand, regionen og Norge. Nøyaktig hvor mye er umulig å si, men også forhåndsomtalen er viktig.

Det er det amerikanske filmselskapet Paramount Pictures som lager filmen, mens United international pictures (UIP) Norge er den norske distributøren.

Den sjette filmen får altså tittelen «Mission: Impossible – Fallout». Foruten Tom Cruise i rollen som Ethan Hunt, er blant andre Rebecca Ferguson, Henry Cavill, Sean Harris, Ving Rhames, Angela Bassett, Vanessa Kirby, Michelle Monaghan og Simon Pegg med i filmen.

«Mission Impossible 6» har premiere i USA 27. juli. Den norske premieren er 3. august.

Krefter i lokalsamfunnet rundt Preikestolen arbeider for å få til verdenspremiere og utekino på Preikestolplatået.