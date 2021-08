NRKs nyeste meningsmåling viser et Kristelig Folkeparti (KrF) som strever i motbakke. Og ekstra bratt er det på Sør- og Vestlandet.

Den nasjonale oppslutningen er på 3,1 prosent og plasserer KrF under sperregrensa.

I tillegg går partiet tilbake med 1,7 prosentpoeng i Rogaland siden forrige måling i juni.

– Målinger går opp og ned. Jeg er trygg på at det er fullt mulig for KrF å nå sperregrensa, sier KrF-nestleder Olaug Bollestad.

KrF-nestleder Olaug Bollestad. Foto: Odd Rune Kyllingstad

Selv om NRKs supermåling for august er nok en nedtur for KrF, vil ikke Bollestad kalle situasjonen i partiet for en krise.

– Jeg tror mange ønsker et verdiparti som KrF videre på Stortinget. Men denne målingen forteller meg at hver eneste stemme vil telle i dette regnskapet, sier hun.

Meningsmåling august 2021 for Rogaland Endring sammenlignet med juni 2021 Endre valgdistrikt Valgdistrikt: Nasjonal Akershus Aust-Agder Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nord-Trøndelag Nordland Oppland Oslo Rogaland Sogn og Fjordane Sør-Trøndelag Telemark Troms Vest-Agder Vestfold Østfold Graf med oppslutning per parti R R: 3,9 % (endring: +0,2 +0,2 3,9 % SV SV: 4,1 % (endring: +0,4 +0,4 4,1 % AP AP: 23,3 % (endring: +1,1 +1,1 23,3 % SP SP: 9,8 % (endring: −3,3 −3,3 9,8 % MDG MDG: 3,0 % (endring: +0,7 +0,7 3,0 % KRF KRF: 4,6 % (endring: −1,7 −1,7 4,6 % V V: 2,4 % (endring: +0,9 +0,9 2,4 % H H: 25,0 % (endring: −5,4 −5,4 25,0 % FRP FRP: 17,5 % (endring: +2,8 +2,8 17,5 % Andre partier: 6,5 % Utført av Norstat 2.–5. august ― 600 svar Les mer om NRKs meningsmålinger

Mister oppslutning i «partibastion»

KrF går også tilbake i Agder, Oslo og Hordaland valgdistrikt. Men det svir litt ekstra for Bollestad å miste velgere i hjemfylket.

Målingen viser også at det er der velgerne er mindre lojale mot partiet enn i resten av landet.

– Rogaland er kjempeviktig, og nærmest en bastion for KrF nasjonalt. Vi er avhengige av å gjøre et godt valg i Rogaland for å sikre sperregrensa, sier Bollestad.

Mandatfordeling august 2021 for Rogaland Endring sammenlignet med nåværende Storting Endre valgdistrikt Valgdistrikt: Nasjonal Akershus Aust-Agder Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nord-Trøndelag Nordland Oppland Oslo Rogaland Sogn og Fjordane Sør-Trøndelag Telemark Troms Vest-Agder Vestfold Østfold Mandatfordeling per parti Parti Antall mandater Endring AP AP: 4 mandater, endring 0 4 0 H H: 4 mandater, endring 0 4 0 FRP FRP: 3 mandater, endring 0 3 0 SP SP: 1 mandat, endring 0 1 0 KRF KRF: 1 mandat, endring 0 1 0 R R: 0 mandater, endring 0 0 0 SV SV: 0 mandater, endring 0 0 0 MDG MDG: 0 mandater, endring 0 0 0 V V: 0 mandater, endring 0 0 0 Utført av Norstat 2.–5. august ― 600 svar I tillegg til direktemandatene blir det valgt inn et utjevningsmandat fra Rogaland. Dersom denne målingen var valgresultatet ville utjevningsmandatet i Rogaland gått til Sosialistisk venstreparti Les mer om NRKs meningsmålinger

Hvis den ferske målingen hadde vært valgresultatet, hadde KrF mistet seks mandater.

Og Olaug Bollestad hadde bare fått selskap av partileder Kjell Ingolf Ropstad på Stortinget.

– Vi har større ambisjoner enn dette. Både for Sørlandet og nasjonalt. Målet er å komme over sperregrensa og sikre at vi kan fortsette i regjering, sier Ropstad.

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

KrF går tilbake med 1,3 prosentpoeng i Vest-Agder siden forrige måling, mens de går tilbake 2,6 prosentpoeng i Aust-Agder.

Ropstad innser at han og resten av partiet må bruke tida fram mot valget godt.

– Nå er det fire uker igjen. Vi skal mobilisere både dag og natt for å sikre at vi klarer det, sier han.

Ingunn Solheim og politisk kommentator Lars Nehru Sand går dypere inn i bakgrunnstallene for målingen. Du trenger javascript for å se video. Ingunn Solheim og politisk kommentator Lars Nehru Sand går dypere inn i bakgrunnstallene for målingen.

Kan miste stortingsplassen

I Hordaland går KrF tilbake med 1 prosentpoeng siden junimålingen. Det betyr at KrFs førstekandidat i Hordaland, utviklingsminister Dag Inge Ulstein, ikke kommer inn på Stortinget.

Utviklingsminister Dag Inge Ulstein (KrF). Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Helt siden partiet ble grunnlagt i 1933, har KrF hatt en representant fra Hordaland på Stortinget.

Men Ulstein har egentlig ingen plan B.

– Nå er det én ting som teller. Det er å gjøre en best mulig jobb for å sikre at KrF får muligheten til å påvirke politikken også i neste periode. Det er det eneste jeg tenker på nå, og det eneste jeg kommer til å tenke på de neste ukene, sier han.

KrF fikk 4,2 prosent oppslutning i forrige stortingsvalg. Det var 1,4 prosentpoeng mindre enn valget i 2013.