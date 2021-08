Arendal, juni 2021.

En sort Audi stanser foran Tyholmen Hotell.

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad åpner døra. Han er tidlig ute.

Men aldri har han hatt så dårlig tid.

NRKs junimåling viste 3,6 prosent. Det er 0,4 for lite til å nå den livsviktige sperregrensa.

Om få uker starter valgkampen i disse gatene.

Med under fire prosent i september kan stortingsgruppa krympe fra åtte til å få plass på en motorsykkel med sidevogn.

De blir tre stykker.

Kjell Ingolf Ropstad på vei inn på Tyholmen hotell for å spre KrF-politikk. Foto: Espen Bierud / NRK

– Vi kommer til å jobbe hardt for å gjøre et godt valg her, sier Ropstad.

Mistet ti poeng

Vinglass. Sigar. Bondevik & Svarstad Haugland.

Det begynner å nærme seg en mannsalder siden.

Høydepunktet i partiets 88-årige historie er fortsatt valget i 1997.

Statsministerkandidat Kjell Magne Bondevik med sigar under KrFs valgvake i 1997. KrF har gjort et av sine beste valg noensinne. Foto: Morten Holm / NTB

13,7 prosent ga stortingsrepresentanter fra alle landets fylker. Siden den gang har KrF havnet på den røde ruten i stigespillet.

Og ramlet ned ti prosentpoeng.

Sørvest-landet med Agder og Rogaland er grasrota i KrF. Ropstad er vokst opp et stykke inn fra agderkysten, med pappa som mangeårig Evje og Hornnes-ordfører.

18 år gammel tok han plass i fylkestinget.

Nå blir de stående disse tre. Ingelin Noresjø (f.v), Kjell Ingolf Ropstad og Olaug Bollestad som kanskje de eneste fra KrF på Stortinget. STIAN LYSBERG SOLUM / NTB

Siden har han klatret stigen trinn for trinn til KrF-toppen, der han i det dramatiske «skjebnelandsmøte» i 2018 tok partiet til regjeringsmakt med Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre.

I månedene etterpå har partiet pådratt seg en tiltakende blå hodepine.

Det hjalp ikke stort at Frp forlot regjeringen.

Lokallag, ordførere og partimedlemmer har forsvunnet.

– KrF er i dag enda mer avhengige av kjernevelgerne. De er mer konservative og i større grad tilhengere av blå side, uttalte valgforsker Johannes Berg til Klassekampen etter kommunevalget i 2019.

I tillegg kommer tendensen med Senterpartiet som stjeler velgere over hele landet.

Kjell Ingolf Ropstad er likevel sterk i troen.

– Vi har tro på et godt valg. Sørlandet har vært prioritert mens vi har sittet i regjering, sier han.

KrF-toppen fra Agder. Jørgen Kristiansen, Jorunn Gleditsch Lossius, Jona Lie og Kjell Ingolf Ropstad. Foto: Espen Bierud / NRK

– Folk vil skjønne

Denne junidagen kommer Ropstad til sine egne.

Han blir tatt imot i Lillesand av partitopper fra begge valgkretsene i Agder.

Blant dem er politisk rådgiver – med plass i sentralstyret – Jona Lie (20). Hun ble nylig valgt inn på fjerdeplass på Agder KrFs stortingsliste.

Lillesands idylliske smågater blir kulisse for valgkampbrosjyrer.

Partilederen tar selfie med partikollegene blant hvitmalte hus og grønne hekker.

Lie gleder seg til valgkamp.

– Jeg er stolt over å være på lag med disse dyktige kandidatene, sier Lie.

Hun leser avisene. Hun har sett målingene. Men hun synes ikke KrF står i bunnen av en diger motbakke.

– Jeg tror på en ny vår. Vi brenner for viktige saker. Det er vi som setter menneskeverdet i sentrum, sier den unge KrF-eren.

Hun legger armene i kors.

– Det tror jeg folk kommer til å skjønne. Og da vil mange stemme på oss i høst.

20-åringen nevner hjertesaker som kortere ventetid innen psykisk helse og tiltak mot at unge skal droppe ut av skolen.

Med stemmetallene i forrige stortingsvalg ville hun fått plass som vararepresentant på Stortinget.

Med dagens målinger blir det fire nye år i lokalpolitikken.

De kjenner på ansvaret. Sigmund Monen (t.v.) og Morten Haraldstad kjemper for partiets overlevelse. Tidligere ordfører Bjørn Ropstad (t.h) observerer fra veggen. Foto: Espen Bierud / NRK

Pappa på veggen

Evjemoen, én time inn fra kysten, indre Agder.

KrFs lokallag i Evje og Hornnes har samling i den nedlagte militærleiren.

Forsvarets portretter av kongeparet er ikke lenger å se.

På veggen henger et bilde av tidligere ordfører Bjørn Ropstad.

KrF-kjempen – og faren til Kjell Ingolf – hadde på et tidspunkt nærmere 40 prosents oppslutning.

Evje er et tidligere gruvesamfunn preget av dype røtter i kristendom og bedehus. I 2015 var KrF større enn Høyre, Senterpartiet og Fremskrittspartiet til sammen.

Siden den gang har frafallet også nådd Ropstads hjemsted.

Støtten er nesten halvert.

– Familien Ropstad er jo kjendiser her i bygda. Jeg tror det kan gi drahjelp ved valget, sier lokallagsleder Morten Haraldsen.

Lokallagsmøtene holdes på rådhuset i Evje og Hornnes. Foto: Espen Bierud / NRK

Partimøtet starter med høytlesing.

Bibelen er byttet ut med moderne tekster om tilgivelse.

Deretter handler det om politikk og ukene inn mot skjebnevalget i september, som står i fare for å sende KrF på en årelang ørkenvandring under 4 prosents-grensen.

Hvordan sikre Kjell Ingolf en plass på Stortinget?

Lokalpartileder Haraldsen skal i noen hektiske uker forsvare politikken til bygdas mest kjente stemme.

Han innrømmer at ansvaret tynger litt.

Ute på gata møter vi Alf Andersen. Han har fulgt KrF i mange år.

– Det er nesten ikke til å tro at KrF er helt nede rundt sperregrensa. Men dette er gode folk. Jeg tror det kan snu.

Meningsmåling juni 2021 for Nasjonal Endring sammenlignet med april 2021 Graf med oppslutning per parti R R: 4,2 % (endring: +0,5 +0,5 4,2 % SV SV: 7,8 % (endring: +0,8 +0,8 7,8 % AP AP: 24,1 % (endring: +0,8 +0,8 24,1 % SP SP: 17,7 % (endring: +0,6 +0,6 17,7 % MDG MDG: 3,7 % (endring: −0,2 −0,2 3,7 % KRF KRF: 3,6 % (endring: +0,2 +0,2 3,6 % V V: 2,7 % (endring: −0,2 −0,2 2,7 % H H: 23,0 % (endring: −1,7 −1,7 23,0 % FRP FRP: 10,2 % (endring: −0,9 −0,9 10,2 % Andre partier: 3,2 % Utført 26 mai.–11. juni ― 11 400 svar Les mer om NRKs meningsmålinger

– En katastrofe

For tiden har KrF åtte seter på Stortinget.

Fem risikerer å bli stemt ut.

Med NRKs junimåling ville KrFs samlede stortingsgruppe bli en trio med skarre-r; Ropstad og to partifeller fra Hordaland og Rogaland.

Under 4 prosent betyr at norske partier mister muligheten for utjevningsmandater, en ordning som skal berge småpartier med litt velgere over hele landet.

For KrF står det om 11.000 stemmer.

– Hvis KrF havner under sperregrensa er det en politisk katastrofe for partiet, sier politisk redaktør Vidar Udjus i Fædrelandsvennen.

Redaktøren peker samtidig på at dette har vært trenden i lengre tid. Partiet har gått tilbake ved hvert valg siden 2003.

Likevel går KrF svakt fram på siste måling. Og Udjus mener partiet fremstår «nokså samlet» etter den bitre retningskampen og Knut Arild Hareides avskjed i 2018.

– Den striden har lagt seg nå. Jeg gir dem en viss sjanse for å klatre over sperregrensa i høstens valg, sier Udjus.

Partileder Ropstad erkjenner at mye har pekt feil vei lenge.

– Siden valget i 2017 har vi ligget relativt dårlig an på målingene. Den gangen kom vi akkurat over sperregrensa. Vi må virkelig mobilisere.

NRKs politiske kommentator beskriver hva som har skjedd i KrF gjennom de siste tiår. Du trenger javascript for å se video. NRKs politiske kommentator beskriver hva som har skjedd i KrF gjennom de siste tiår.

– Kan ikke kjøpes

Denne junidagen skal nye KrF-sjeler vinnes.

Ropstad har fått gjennomslag for støtte til lunsj for eldre som vil spise ute.

Nå har han invitert tre eldre på hotellrestaurant.

Sammen med pressen.

Ny politikk er tatt ut i livet. Premieren skjer ved et restaurantbord, Tyholmen hotell, Arendal.

Flere titalls millioner er satt av til å sponse eldre hjemmeboende som vil sosialisere seg på et lokalt spisested.

Ett av mange statlige tiltak mot ensomhet og pandemi er nettopp servert – og spist opp.

Uten at lunsjen foreløpig har gitt nye kjernevelgere.

97 år gamle Maren Woie sier maten var nydelig.

– Men jeg kan nok ikke kjøpes for en middag.

Det blir uansett et skjebnevalg for KrF.

Kanskje godt valgdagen 13. september ikke er en fredag.

Ropstad møter pensjonister og pressen i restauranten på Tyholmen hotell i Arendal. Foto: Espen Bierud / NRK