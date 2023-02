Johny Vassbakk ble mandag dømt til 17 års fengsel for drapet på Birgitte Tengs i mai 1995.

I tillegg må han betale 600.000 kroner i erstatning til hver av foreldrene.

Dommen er enstemmig.

Det betyr at aktoratet har fått medhold i sin påstand om 17 års fengsel for drapet.

52-åringen fra Karmøy har hele tiden hevdet sin uskyld.

Da dommen ble lest opp, falt Vassbakk om bak forsvarerne og retten måtte ta pause på ubestemt tid.

Den tiltalte falt om kort tid etter at han hadde fått dommen i Haugaland og Sunnhordland tingrett. Han måtte hjelpes ut av rettssalen. Foto: Beate Oma Dahle / POOL / NTB

Vassbakk stod oppreist med ryggen mot tilhørerne, og ble tydelig rød da han fikk opplest dommen. Han måtte ifølge NRKs reporter Olav Rønneberg støtte seg i bordet da han skulle sette seg igjen.

– Da tok det ikke mange sekundene før han falt av stolen og falt om bak forsvarerne sine, sier Rønneberg, som var til stede i rettssalen.

Tilhørerne i rettssalen hørte et høyt dunk da Vassbakk falt i bakken.

Slik opplevde NRKs reporter Olav Rønneberg hendelsen:

Ambulanse og legebil på stedet

Alle tilhørerne ble sendt ut av salen, og han måtte støttes ut av sine egne forsvarere samt politivaktene.

– Vi vet ikke hvordan det går med han. Dette var en tydelig fysisk reaksjon. Jeg har aldri opplevd det i en rettssal før, sa Rønneberg til kort tid etter hendelsen.

Legebilen er også på stedet utenfor Haugaland og Sunnhordland tingrett. Foto: Marthe Synnøve Susort Johannessen / NRK

Det kom både ambulanse og legevaktbil til stedet, men de dro uten Vassbakk like før 11.00.

Johny Vassbakk måtte tilses av ambulanse etter at han kollapset i rettssalen da dommen ble lest opp. Foto: Marthe Synnøve Susort Johannessen / NRK

11.05 startet rettssaken igjen.

– Det var en spenningsutløst reaksjon. Det ble for mye rett og slett. Mest sannsynlig har han fått et blodtrykksfall og besvimt. Han har det etter forholdene ok, men han kommer ikke til å fortsette her i dag. Han vil få dommen forkynt i fengselet, sier Vassbakk sin forsvarer Stian Kristensen til NRK like før retten ble satt igjen.

Vassbakk returnerte til Åna fengsel rundt 11.15. Her vil han få domsavsigelsen.

Stian Kristensen har vært en av to forsvarere for Johny Vassbakk. Her før domsavsigelsen mandag. Foto: Marthe Synnøve Susort Johannessen / NRK

– Han er naturlig nok veldig, veldig skuffet over domsslutningen, sier Kristensen.

Johny Vassbakk ble kjørt tilbake til Åna fengsel etter at han falt om i rettssalen da han fikk dommen opplest. Foto: Marthe Synnøve Susort Johannessen / NRK

Selv om Vassbakk nå har fått dommen, skal han få lest opp grunnlaget for dommen i sin helhet i dag.

Frykter ny runde

Bistandsadvokat for Birgittes foreldre, John Christian Elden, sier foreldrene nå håper de har fått et svar.

– De håper saken er ferdig og kan lene seg tilbake med et svar fra rettssalen, men de frykter at saken kan gå en runde til, sier han.

17 år gamle Birgitte Tengs ble funnet voldtatt og brutalt drept på Gamle Sundvegen lørdag morgen 6. mai 1995.

Ikke langt fra der hun bodde med foreldrene sine.

Foreldrenes bistandsadvokater, John Christian Elden og Erik Lea. Foto: Marthe Synnøve Johannessen / NRK

Hun hadde vært på en bedehusfest på Avaldsnes kvelden i forveien, før hun haiket til Kopervik sentrum. Et populært sted å møte venner i helgene.

Her ble hun sist sett i enden av Hovedgata, byens gågate. Vitner mener de har sett henne på vei inn i en bil.

Ingen har sett henne gående hjemover fra Kopervik sentrum.

Morgenen etter ble hun funnet drept.

Fikk flere tips om Vassbakk i 1995

Politiet fikk flere tips om 52-åringen som nå er dømt. Allerede dager etter drapet tipset mannens tidligere psykolog, Jorunn Øpsen, om at han hadde oppsøkt henne hjemme og kvalte henne med en snor.

I tillegg har flere polititjenestemenn tipset om mannen.

Og i 1996 sto han på en politiliste over 13 personer i bil som ikke hadde tilstrekkelig alibi for tidsrommet rundt drapstidspunktet.

Likevel slapp han unna politiets søkelys i 26 år.

Selv forklarte han i retten at han aldri hadde møtt Birgitte Tengs, men at det kunne ha skjedd uten at han visste det. Han holdt muligheten åpen for at hun kunne ha haiket med ham, eller at han hadde vært i kontakt med ei av hennes venninner.

52 år gamle Johny Vassbakk dømmes for drapet på Birgitte Tengs i 1995. Foto: Privat

Fant DNA på strømpebuksa hennes

DNA-beviset har vært påtalemyndighetens viktigste bevis. I en blodflekk på Tengs' strømpebukse ble det funnet et y-kromosom som de mener tilhører Vassbakk.

– Vi mener det er bevist utover enhver tvil at tiltalte har begått et seksuelt overgrep og drepte Birgitte Tengs i 1995, sa aktor Thale Thomseth i sin prosedyre like før jul.

Og ba om 17 års fengsel for drapet.

Statsadvokat Nina Grande under domsavsigelsen mandag. Foto: Marthe Synnøve Johannessen / NRK

Leste opp hemmelig brev

Forsvarerne mener DNA-beviset kan ha blitt utsatt for kontaminasjon og forurensing, og leste blant annet opp et anonymt brev i tingretten fra en person som hevdet å ha vært engasjert i politidistriktet da Tengs ble drept.

Brevskriveren tegnet et bilde av bevismateriale som ble oppbevart i et ulåst rom der ansatte kunne komme og gå.

I tre perioder har det blitt gjort DNA-analyser i Birgitte Tengs-saken.

Utklippet på strømpebuksa som til slutt gav DNA-treff, ble undersøkt to ganger på 90-tallet, men analysemetodene var ikke gode nok.

Stian Bråstein er en av Vassbakks forsvarere. Han sier til NRK før domsavsigelsen at saken vil bli anket om hans klient blir dømt. Foto: Marthe Synnøve Johannessen / NRK

I tillegg har det vist seg at utklippet lå urørt i frysen i over 20 år.

I 2017 startet politiet ny etterforskning som første sak i Kripos' gruppe for kalde saker.

Rettsmedisinsk institutt på Oslo universitetssykehus fikk da et svakt treff på det mannlige y-kromosomet i utklippet, og prøven ble sendt videre til Rettsmedisinsk institutt i Østerrike, som anses som verdensledende på feltet.

I 2019 bekreftet instituttet at y-kromosomet mest sannsynlig stammer fra Vassbakk.

Politiet startet da en omfattende hemmelig etterforskning.

Vassbakk ble pågrepet på Sørlandet 1. september 2021.

Retten mener det er bevist utover hver rimelig tvil at Johny Vassbakk (52) drepte Birgitte Tengs i mai 1995. Foto: Hege Vatnaland

Dømte feil mann

I etterforskningen av Birgitte Tengs-saken har det blitt påpekt en rekke feilvurderinger. I starten av etterforskningen gjorde hårfunn i hånden til Birgitte Tengs at politiet lette etter en gjerningsperson med langt hår.

Undersøkelser viste senere at hårene tilhørte Tengs.

I februar 1997 ble Birgittes fetter pågrepet. I 17 dager ble han avhørt i over 200 timer uten forsvarer til stede.

Avhørsekspert Asbjørn Rachlew redegjorde for det kaller svært manipulerende avhør av fetteren, da han vitnet i desember i fjor.

Fetteren ble dømt og senere frikjent for drapet. Men samtidig dømt til å betale erstatning til Birgitte Tengs' foreldre.

I november i fjor, tre dager før saken mot Johny Vassbakk startet i tingretten, ble erstatningsdommen mot fetteren opphevet og fetteren ble helt renvasket.

Fetteren vitnet selv i rettssaken som gikk over seks uker og to dager like før jul i fjor.

Retten stiller seg bak vurderingen om at det overhodet ikke finnes grunnlag for å mistenke fetteren for drapshandlingen.