Tengs-tiltalte forklarte seg i retten

52-åringen som er tiltalt for drapet på Birgitte Tengs har inntatt vitneboksen. Forsvareren hans sier han har gruet seg til å møte i retten.

Mannen som står tiltalt for det 27 år gamle drapet, inntok like etter kl. 10.00 vitneboksen.

På spørsmål fra dommeren om han kjente eller hadde møtt Birgitte Tengs tidligere, svarte 52-åringen tydelig:

– Nei. Jeg har aldri truffet henne, sier han.

Ifølge forsvareren har 52-åringen gruet seg å innta vitneboksen. Aktoratet har satt av to dager til hans forklaring.

Tiltalte forteller om livet sitt i 1995. Han forklarer at han var i arbeid og at fritiden hans gikk med til kinoturer og bowling. I tillegg var han sjåfør for jenter i nærområdet. Han sier i retten at han var i Haugesund den kvelden Birgitte Tengs ble drept.

– Jeg husker at jeg kjørte til Haugesund den kvelden og at jeg plukket opp to haikere. Jeg vet ikke hvem de var, men det var to pent kledde kvinner i 30-årene, sier den tiltalte mannen.

Han anslår at han var hjemme i Skudeneshavn mellom klokka to og halv tre på drapsnatten.

– Var du innom Kopervik?

– Tror ikke det. Det er jeg rimelig sikker på. Jeg hadde ingen grunn til å kjøre innom. Ikke når jeg var alene, sier 52-åringen.

Tengs hadde vært i Kopervik den kvelden hun ble drept i mai 1995.

Kan ikke svare på DNA

Aktoratets viktigste bevis i saken er en blodflekk som ble funnet på Birgitte Tengs’ strømpebukse. I denne blodflekken ble det funnet et Y-kromosom som kan tilhøre tiltalte.

DNA: Det har flere ganger blitt analysert prøver fra Birgitte Tengs sin strømpebukse.

I retten sier han ikke har noen god forklaring på hvordan flekken har kommet ditt, og står fast ved at han aldri hadde møtt eller snakket med Birgitte Tengs, som da var 17 år gammel.

– Jeg vet bare at jeg ikke har truffet Birgitte Tengs, men det kan ha vært en fremmed haiker, eller om jeg har vært på samme butikk, sier han.

Forsvarerne til 52-åringen mener at DNA-treffet på Birgitte Tengs' strømpebukse, kan ha blitt utsatt for kontaminasjon og forurensning.

Snakket om tidligere dommer

I aktors innledningsforedrag, tidligere i rettssaken, ble det varslet at tiltaltes tidligere dommer ville bli et tema i rettssaken mot ham.

Han er tidligere dømt for vold- og sedelighetssaker som aktoratet mener vil være relevante. 52-åringen innrømmet at han har gjort ting han ikke er stolt av.

– Jeg vet jeg har gjort noe dumt, og vet ikke om jeg er stolt av det. Jeg har levd hele livet med å bli uglesett. Det har vært en stor påkjenning. Jeg beklager påkjenningen til fornærmede, sier tiltalte.

– Tror ikke jeg pratet med så mye folk

Da aktoratet fikk ordet i retten, ville de vite mer om hvordan den tiltalte 52-åringen tilbrakte fritiden sin for 27 år siden, og rundt det tidspunktet Birgitte Tengs ble drept.

Rolig og med korte svar fortalte 52-åringen at han ofte spilte bowling og dro på kino i Haugesund.

HOVEDAKTOR: Nina Grande. Foto: Øystein Otterdal / NRK

– Jeg tror ikke jeg pratet med så mye folk, sier han.

På spørsmål om hvordan han så ut, svarte tiltalte:

– Godt spørsmål, det husker jeg ikke i dag.