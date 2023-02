Fetterens advokater om dommen mot Johny Vassbakk

– Dette er ikke overraskende. Det viser at det var en gedigen tabbe av politiet og Kripos å gå etter fetteren, sier Sjødin, som for tiden befinner seg på ferie.

Han har foreløpig ikke vært i kontakt med fetteren selv.

Advokaten har hele tiden vært klar på at siden fetteren ikke har hatt noen annen rolle enn å være vitne i den siste rettssaken, så har han ikke vært involvert.

Han fulgte likevel naturlig nok spent med da dommen mot Vassbakk som nå har vært tiltalt kom klokken 10 i dag.

Arvid Sjødin er på ferie i utlandet, men fikk med seg dommen på radio. Foto: Josef Benoni Ness Tveit

– Politiet holdt Vassbakk skjult for oss. Vi fikk ikke vite om Grete Strømme sitt varsel til politiet. Den hele sannheten må frem, sier Sjødin.

Advokaten sier at de nå vil ha et møte med justisministeren, men foreløpig har ikke hun hatt tid.

Pekte tidlig på Vassbakk

Sjødin forsvarte fetteren i Karmsund herredsrett, og samarbeidet senere med Sigurd Klomsæt som forsvarte fetteren i lagmannsretten sammen med Erik Nadheim.

Det var i lagmannsretten fetteren ble strafferettslig frikjent, men erstatningsdommen hang over han helt til noen få dager før den siste rettssaken.

Klomsæt og Sjødin hyrte inn privatetterforsker Harald Olsen sent på 90-tallet for å blant annet kunne finne ut om det var andre personer enn fetteren som kunne stå bak drapet. Olsen pekte på flere moduskandidater i sin rapport i 2000.

Vassbakk var en av dem.

Klomsæt mener at Vassbakk hele tiden har vært blant kandidatene som de mente var mest aktuelle.

Advokat Sigurd Klomsæt. Foto: Roald, Berit / Scanpix

– Øverst på vår liste med sju personer som var mer aktuelle som drapsmenn enn fetteren, var Vassbakk. Han burde åpenbart vært en kandidat i 1998, sier Klomsæt etter dommen.

Han er til stede i Haugaland og Sunnhordland tingrett og så da Vassbakk kollapset etter at han lest opp dommen på 17 år.

– Det er svært dramatisk det som skjer her nå. Men det er fullt forståelig dersom han hadde en annen forventning, og det hadde han vel ut fra det han har sagt. Så oppdaget han at verden falt i grus, sier Klomsæt.

Han reagerer på at Vassbakk nå får en strengere dom enn det fetteren fikk på 90-tallet.

– Fetteren ble i første instans dømt til 14 år med 100.000 kroner i erstatning. Nå er det 17 år og 1,2 millioner. Det er ikke Vassbakks ansvar at han ikke ble tiltalt tidligere. Det er politiet.

Temperatur i retten

Selv om fetteren var helt renvasket, ble hans historie tema i retten. Det har advokat Sjødin flere ganger uttalt seg kritisk om. Det var forsvarerne til den nye tiltalte som kalte inn fetteren til retten.

– Men jeg fatter ikke hvorfor de skal bruke ressurser på å avhøre han. Alle vet jo hva denne saken handler om, sa han til NRK.

Fetteren valgte likevel å stille, etter å ha vært i tenkeboksen.

I retten ble han imidlertid sittende og høre på forsvarer Stian Trones Bråstein som leste opp fra hans tidligere avhør. Avhørene som førte til en feilaktig dom i Karmsund herredsrett.

Etter hvert ble fetteren sint.

– Det er noe som konsekvent har ført til tåkelegging av denne saken, som er helt jævlig. Det er det jeg hører nå også. Det må bli slutt, sa han.

– Spørsmålsstillingen gikk lenger enn det som var nødvendig, sa advokat Brynjar Meling som fulgte fetteren til retten ettersom Sjødin var opptatt med Baneheia-saken.

Nå er altså en annen dømt for drapet, som fetteren ble beskyldt for. Det er ventet at dommen vil bli anket. Ankebehandlingen er allerede forhåndsberammet i Gulating lagmannsrett senere i 2023.