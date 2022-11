Hvem var Birgitte Tengs?

– Det er lett å si at noen var spesielle når de ikke er her lenger.

– Men med Birgitte føles det helt sant. Hun var det. Og hun hadde blitt noe stort.

Dette er ordene til ei av Birgittes venninner i oppveksten.

Hun vil ikke stille med navn og bilde.

I denne saken har det vært utfordrende å få de som kjente Birgitte Tengs til å stille til intervju.

Vi har snakket med mange. Flere sier at det blir for tøft.

Andre vil stille anonymt.

Men noen forteller åpent om den tiden de kjente Birgitte i løpet av hennes 17 år lange liv.

Diktet fra morfar

Birgitte Tengs blir født i mars 1978.

Hun vokser opp på det lille sjønære stedet Sund utenfor Kopervik sammen med mamma og pappa, Karin og Torger Tengs.

Like i nærheten bor mormor og morfar.

Morfar inspireres til å skrive diktet «Veslejenta veks» til sitt ett år gamle barnebarn.

Det gjengis slik i Bjørn Olav Jahs bok «Hvem drepte Birgitte?:

Eit par trillrunde augo dei tindrar og er fulle av liv,

Hjulbeint med stompen i vêret,

Kry som ein hane, sjå det er vesla!

Ho har lært å kravle og krype.

Visseleg har dei bygt Statfjord A

Sjølvsagt kan dei dra til månen,

Men det er småtteri mot vesla,

For nå kan ho kravle, og snart kan ho gå.

Vert det halde tevling i gleda,

Og ein dugande dommar dømde,

Ja, då er eg viss på at vesla vinn.

Med årene skal det vise seg at barnebarnet også liker å skrive.

Diktet til Gro

I 1985 begynner hun i førsteklasse på Sund skole. De er bare to i klassen.

SKOLEJENTE: Birgitte Tengs (t.h.) sammen med læreren Per Sverre Bårdsen. Foto: Privat

Per Sverre Bårdsen husker godt eleven sin. Og diktene hennes.

Det om påfuglen henger han opp i glass og ramme i klasserommet.

Det om SV-politikeren Hanna Kvanmo sender hun i posten til Gro Harlem Brundtland.

Og så får hun brev tilbake med «takk».

– Det var stas, minnes Bårdsen.

GODE MINNER: Per Sverre Bårdsen var læreren til Birgitte på barneskolen. Foto: Marthe Synnøve Johannessen / NRK

I 1987 besøker Haugesunds Avis Sund skole med journalist og fotograf. Da har den ni år gamle jenta startet en ny trend.

En garnkule i glass har fått påtegna øyne, og etter hvert lager nesten hele skolen dukker av garnkuler.

TRENDSTARTER: Birgitte Tengs på forsiden av Haugesunds Avis med glasskuledukkene sine, i juni 1987. Foto: Faksimile / Haugesunds Avis

I andre- og tredjeklasse skriver hun og klassevenninnen detektivfortellingen «D-mus barna». De skriver og skriver. Kapittel etter kapittel.

Om Sandra, Simon og Siv i byen Smellby.

I et halvt år skriver de på fortellingen som til slutt blir en bok læreren trykker opp i flere eksemplarer.

I et intervju med Haugesunds Avis i februar 1988 forteller jentene at de er inspirert av bøkene om Frøken Detektiv og Hardyguttene.

Avisen velger å trykke fortellingen kapittelvis på barnesidene.

Så kan unge lesere følge mysteriet uke etter uke.

Men Birgitte Tengs er også veldig glad i dyr.

På en båttur med pappa krever hun at han tar båten tilbake til land for å sette av en maur som har forvillet seg om bord.

Selv om pappa helst vil klaske til den og hive den på sjøen.

KONFIRMANT: Birgitte Tengs konfirmerte seg Human-Etisk, i 1993. Foto: Arne Gunnar Olsen / NRK

I 1991 begynner hun på ungdomsskolen.

Hun drar på sommerferier med venninner. Krangler, og blir venner igjen.

Etter hvert blir ungdomsklubben U99 i Kopervik et populært sted for ungdommene.

I dagboknotater NRK har fått tilgang til, beskriver hun at hun liker å snakke med gutter. At de åpner seg for henne.

Også elsker hun å synge. Helst hele tiden.

Gjerne «Hanen stend på stabburshella.»

I TV 2-dokumentaren «Hvem drepte Birgitte?» beskriver barndomsvenninne Merete Ellingsen hvordan enhver stille stund fylles med Birgittes sang.

Enten de sykler eller går, synger hun nesten hele tiden.

Men det er organist hun vil bli.

Det siste året, på den evige leirskolen

Når hun begynner på musikklinjen på Skeisvang videregående skole i Haugesund høsten 1994, er det kirkeorgel som er hennes instrument.

Musikklinjen er som å være på en evig leirskole. De er gjerne på skolen fra morgen til kveld.

– Hun var kanskje prototypen på en musikklinjeelev. Hun var engasjert i mange sjangre og alltid opptatt av hva andre holdt på med, sier Arne Vestbø.

KLASSEVENN: Arne Vestbø gikk i klassen til Birgitte på Skeisvang videregående skole. Foto: Ilja C. Hendel / Kulturrådet

De to går i samme klasse på Skeisvang. I dag bor han i Oslo. Og selv om det er 27 år siden han så henne sist, er hun umulig å glemme.

– Det var ei jente du hadde veldig lyst til å være sammen med og bli kjent med. Hun var alltid glad, beskriver han.

Hver uke øver hun på orgelet i den oransje murkirken Vår frelsers kirke midt i Haugesund.

Men Vestbø husker også sangstemmen og bredden og interessen når det gjaldt musikk, kunst og kultur.

– Jeg spilte i et band med tre andre fra klassen, og det husker jeg hun likte veldig godt. Hun kalte seg vårt aller største fan.

Birgitte stiller alltid når Haugesund-bandet Leaf skal opptre.

Vestbø husker særlig konserten under julerock på kulturhuset Gamle Slaktehuset i desember 1994.

Leaf er akkurat ferdig med settet sitt da Birgitte løper opp på scenen og gir alle fire en god klem.

– Vi var det beste bandet hun hadde hørt noen gang og gledet seg til å følge oss videre, forteller Vestbø.

Men når musikklinjekoret oppfører store klassiske verk, er Birgitte like engasjert i det.

Vestbø husker henne også som nysgjerrig på livet og menneskene i det.

Hun går på rockekonserter i Haugesund. Men er også med i bedehusmiljøet på Karmøy.

I april 1995 inviterer hun til klassefest hjemme på Karmøy.

Klassevennene må ta buss før de går det siste stykket innover Sundvegen. Huset ligger litt bortgjemt, fem kilometer vest for Kopervik sentrum.

Men Birgitte vet råd.

For å sikre seg at gjestene finner riktig hus, bærer hun ut støvsugeren og setter den i veien utenfor innkjørselen.

– Det er veldig talende for Birgitte. Hun var kreativ og morsom i måten hun gjorde ting på. Hun hadde et lyst syn på livet, sier Vestbø.

Birgitte Tengs levde til 6. mai 1995.

Et felles traume

Heldigvis har de hverandre. Og gode lærere, da de som ungdommer står midt i sjokket og sorgen.

Klassen drar ut til åstedet flere ganger.

Det blir viktig for elevene å bearbeide sammen. Og at de får snakke om Birgitte.

MINNESTEINEN: ved Gamle Sundsveg. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

I begravelsen spiller Leaf to sanger. Til sin aller største fan.

Og musikklinjekoret synger Mendelsohn.

– Det kan selvsagt ikke sammenlignes med det familien opplever, sier Vestbø.

Men tapet av venninnen er et felles traume for vennene fra musikklinjen når de møtes i dag.

En annen av Birgittes venninner fra barndommen, som heller ikke har lyst til å bli intervjuet, ønsker likevel å si én ting om venninnen sin.

– Hun fikk alltid fram det beste i andre. Uansett hvem hun var sammen med.