– Våren 1995 mistet jeg mitt søskenbarn. Hun var ei kjempejente. Etterpå har jeg forsøkt. Hele familien har forsøkt å finne ut hvem som drepte henne.

Det var en følelsesladd fetter som reagerte kraftig da avhør etter avhør fra ham ble lest opp av forsvarer Bråstein. Det er forsvarerne til den 52 år gamle mannen som er tiltalt for drapet på Birgitte Tengs som hadde innkalt fetteren som vitne.

Men underveis virket det som det ble mer og mer uklart for fetteren hvorfor han var i retten.

– Jeg satt i lange avhør i 1995. Jeg gjorde så godt jeg kunne for hjelpe politiet. Jeg satt i lange avhør i 1997 av samme formål. Jeg har stilt meg til rådighet og det gjør jeg nå. Det fortjener Birgitte. At jeg stoler på politiet har blitt brukt mot meg. Det er noe som konsekvent har ført til tåkelegging av denne saken, som er helt jævlig. Det er det jeg hører nå også. Det må bli slutt, sa fetteren.

– Du mener saken blir tåkelagt, spurte Bråstein.

– Jeg har sittet og hørt mine tanker rundt en tippekamp. Det må det bli slutt på. Sannheten er at alt var sprøyt fra ende til annen, og nå sitter vi og hører på det på nytt.

Forsvarerne Stian Trones Bråstein og Stian Kristensen. Det ble høy temperatur da førstnevnte spurte ut fetteren. Foto: Marthe Synnøve Johannessen / NRK

Dommeren: – Hvor vil du med dette?

Før fetterens uttalelser, som er nevnt over, hadde temperaturen begynt å stige. Bråstein hadde gjort det klart at de ikke så på forklaringene som fetteren hadde blitt manipulert til å gi, som hans forklaringer. Han var ikke den personen han hadde forklart seg om.

Det var disse avhørene som til slutt førte til fetterens omstridte tilståelse. Tilståelsen som senere ble trukket tilbake, og har blitt betegnet som falsk.

– Det er ikke min forklaring, og det omhandler ikke meg. Så hvorfor sitter jeg her, spurte fetteren.

– Skal vi tåkelegge eller opplyse meg?

Da grep også dommeren i rettssaken inn. Han forklarte at det var ikke retten, men forsvarerne som hadde innkalt ham som vitne. Det var gitt en begrunnelse om sakens opplysning. Men nå begynte også han å stille spørsmål.

– Hvor vil du hen med dette? Skal det komme noen oppfølgingsspørsmål etter opplesingen? Det er krevende det du holder på med nå, sa hoveddommer Arne Vikse.

Bråstein forsikret om at det kom spørsmål.

Spørsmålet kom.

– Kan du gi en beskrivelse av prosessen sett fra ditt ståsted?

Dette spørsmålet ledet til uttalelsene helt øverst i denne saken.

Bråstein takket for seg etter uttalelsen fra fetteren om tåkelegging.

Aktor ønsket å gi avsluttende kommentar

Forsvarer Stian Kristensen overtok ordet og stilte fetteren flere spørsmål om observasjoner fetteren hadde gjort, blant annet av ei jente som hadde kranglet med Birgitte Tengs på et utested. Dette skal være en av jentene den tiltalte 52-åringen kjørte rundt på i tiden rundt drapet. De fleste spørsmålene kunne ikke fetteren besvare fordi det var lenge siden.

Aktor Thale Thomseth avsluttet det hele med å komme med uttalelse:

– Påtalemyndigheten tiltrer Asbjørn Rachlews konklusjoner om at tilståelsen kom etter manipulative metoder og stress. Tilståelsen er en oppdiktet historie som politiet ga deg. Det er grunnen til at vi ikke trenger å spørre deg, og legger til grunn at du ikke har opplysninger om saken mot tiltalte, med mindre du har noe å si.

– Jeg har aldri, så vidt meg bekjent, møtt tiltalte, svarte fetteren.

Meling: – Det var sterkt for ham

Advokat Brynjar Meling fulgte fetteren i retten onsdag.

– Spørsmålsstillingen gikk lenger enn det som var nødvendig, sier Meling etter fettren sitt vitnemål.

FULGTE FETTEREN: Advokat Brynjar Meling. Foto: Marthe Synnøve Johannessen / NRK

Han presiserer at det var viktig for fetteren å stille, og at han har respekt for forsvarernes rolle, men at dette opplevdes som en tåkeleggin av saken.

– Han gav vel klart uttrykk for at han ikke ønsker å tåkelegge en sak, men ønsker å bidra til å oppklare en sak. Følelsen var at tåkelegging var agendaen, sier Meling.

Smuglet inn bakveien

Det har i forkant av fetterens forklaring vært knyttet stor spenning til om at han ville møte, og hva han kom til å se. Fetteren har de fleste år siden drapet skjedde, oppholdt seg i utlandet og holdt svært lav profil.

Det er fetterens far og advokat Arvid Sjødin, og advokat Sigurd Klomsæt de første årene, som i hovedsak vært hans stemme i mediene de siste 20 årene.