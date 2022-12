– Dette var en vanskelig sak for politiet. Det var ingen umiddelbare spor. Ingen vitner.

Rachlew begynte sin presentasjon med et bilde av Birgitte Tengs. Han fortalte at han gjør det hver gang han skal ha sitt foredrag om avhørsteknikker.

Rachlew har vært en pionér i Norge på området. For over 20 år siden dro han til England og fikk sin første smakebit på fagfeltet. I dag er Rachlew lærer ved Politihøgskolen og forsker ved instituttet for menneskerettighet på Universitetet i Oslo. Avhørsmetodikk som fag har blitt viktig i opplæringen av nye etterforskere.

Sist han brukte presentasjonen sin med bildet av Tengs, var i Brasil for bare noen dager siden.

Han tok retten med tilbake til 1997. Da hadde det gått nesten to år siden Birgitte Tengs ble drept.

– Tenk dere å jobbe med et prosjekt i to år, og ikke komme noen vei, med et press fra hele Norge om at denne saken må dere oppklare. Da blir en løsning veldig attraktiv, innledet Rachlew.

NRK har tidligere skrevet mer om avhørsmetodene som ble brukt mot fetteren: Slik opplevde Birgittes fetter avhørene



Dette bildet av Birgitte Tengs bruker Asbjørn Rachlew i sine foredrag.

1 av 5 justismord inneholdt falske tilståelser

Avhørseksperten har i forkant av denne rettssaken hatt to oppgaver. Redegjøre for utviklingen av avhørsteknikker i Norge, og hva internasjonal litteratur sier om falske tilståelser.

Og en faglig vurdering av avhørssituasjon og avhørsteknikkene brukt i avhørene av fetteren.

Rachlew begynte med å vise til flere eksempler på metoder som var erfart og videreført av 90-tallets etterforskere. Metoder som ikke kom fra opplæring og litteratur, men fra erfaring. Flere av disse «læresetningene» kom fra avhøreren av fetteren.

Avhørene ble ledet av Stian Elle. Han var kjent for å være den beste på området, og en høyt respektert kollega av Rachlew.

«Hver etterforsker har sin individuelle stil å gjennomføre avhørene på. Det finnes en rekke forskjellige veier å gå under et avhør, og det underlige er at mange vil føre til målet – tilståelsen».

Disse setningene fra et internt notat leste Rachlew opp.

Han kom etter hvert inn på litteratur og funn fra amerikanske «Innocense project».

En analyse av 362 saker, der uskyldige har havnet i fengsel i USA, kom det frem at 22 prosent inneholdt falske tilståelser. Med unge siktede, var andelen enda høyere.

– Et annet problem er at falske tilståelser har en skummel tendens til å korrumpere øvrige bevis, sa Rachlew.

Og dro linjene til fetteren.

«Filmmanuset»

Tidlig i februar 1997 ble fetteren pågrepet.

Rachlew trakk fram perioden 17. februar til 20. mars som en spesielt kritisk metode. Fetteren ble avhørt i over 200 timer, uten forsvarer til stede.

Rachlew kalte det avhør, selv om de var lite formalisert. Det ble ikke protokollert, eller tatt opp lyd eller bilde. De ble kalt «uformelle» samtaler.

Det var fetteren og Elle alene.

Grunnlaget for alt som har blitt skrevet og sagt om det som skjedde, har kommet fra Elles notater. De var ikke ment å legges frem, men i lagmannsrettssaken mot fetteren, ble de lagt frem.

Det kom frem at fetteren ble isolert, nektet å lese skolebøker og se fotballkamper.

Time etter time, dag etter dag, uke etter uke ble han brutt ned.

Både psykisk og fysisk.

Rachlew fortalte at han hadde lest at fetteren hadde mareritt om at Birgitte Tengs sitt hodeløse spøkelse kom ut fra veggen.

Da fikk han beskjed:

«Det vil fortsette slik til han begynte å forklare seg».

– Men han forklarte seg hele tiden! Han var ikke uvillig til å forklare seg i det hele tatt. Men han forklarte seg ikke slik politiet ville, sa Rachlew.

Elle skrev i notatene:

«Jeg prenter med at marerittene vil fortsette å dukke opp».

– Dette var en del av strategien, sa Rachlew.

Etter hvert ble det fortalt fetteren at ingen trodde på ham, og at foreldrene hadde gått bort fra forklaringen som ga ham alibi.

Asbjørn Rachlew mener at dette ikke var sant.

Fetteren begynte å få lekser. Han satt hele dagen i avhør, så fikk han beskjed om å lage et «filmmanus» om drapet om natta. Rachlew beskriver manuset som en slags romantisk novelle i begynnelsen.

Etter hvert deltok Elle i formingen av manuset. Og den tenkte hovedpersonen ble byttet ut med fetteren selv.

En natt skrev han tilståelsen.

– Jeg skriver «tilståelse» med hermetegn. Fordi det var ingen tilståelse, sa Rachlew i Haugaland og Sunnhordland tingrett tirsdag.

Slaktet psykiater

Rachlew brukte også mye tid på kritisere arbeidet til den svenske psykiateren Ulf Åsgård. I forbindelse fetterens pågripelse hadde han laget en gjerningsmannsprofil der fetteren ble betegnet som en «avviker».

Han mente at da fetteren sa han var trøtt, så var han egentlig sint. Sint for at han ikke hadde fått seg dame den kvelden Birgitte Tengs sist var i live.

Rachlew mente at dette hadde ikke grunnlag i noe forskning.

– Det er vanskelig å ta dette seriøst. Det var og er et sorgens kapittel. Han (Ulf Åsgård, red. anm.) ble dessverre innkalt, og han skulle starte sine oppdrag med å hjelpe mine kolleger med hvordan man skulle avhøre fetteren. Han brakte inn de samme pseudovitenskapelige elementene som bidro til at Thomas Quick ble dømt.

Rachlew dro linjene videre til Birgitte Tengs-saken.

– Han ble dessverre ansett som ekspert og tok rollen som en ekspert. Han fortalte avhørerne hvordan de skulle avhøre fetteren for å få ham til å tilstå. Da han senere ble sakkyndig, måtte han forsvare arbeidet han selv hadde vært med på å designe.

Avhørseksperten forklarte også at det var psykiateren som kom med «fortrengningsteorien» da fetteren sa at han ikke husket drapet.

Rachlew fortalte om det han betegnet som rene løgner og ledende spørsmål.

Da fetteren spurte tidlig: «Du tror jeg har gjort det, du?», svarte Elle: «Ja, og jeg kan bevise det».

Han fikk spørsmål som: «Hvordan ser du at stadig nye opplysninger kanskje taler mot deg?».

Fetterens rolle i dagens rettssak

Det var ikke før uka før rettssaken mot 52-åringen som i dag er tiltalt, at fetteren ble helt renvasket for drapet på Birgitte Tengs. Da ble erstatningsdommen mot ham opphevet.

Fetteren trakk sin tilståelse noen måneder etter avhørene med Elle.

Men siden det tidligere har foreligget en tilståelse fra en annen enn den 52 år gamle mannen som i dag er på tiltalebenken, har fetterens historie blitt en del av rettssaken som pågår i Haugaland og Sunnhordland tingrett.

Han skal etter planen vitne for retten selv i neste uke. I dag meldte imidlertid Dagbladet at fetteren vurderer å trekke seg, via hans advokat Arvid Sjødin.

– Han er ikke interessert å sitte som en bukk og ta imot anklager. Men han må se hva som dukker opp, sier advokaten til avisa.

Fetterens advokat, Arvid Sjødin, har vært kritisk til hvordan fetterens sak har blitt omtalt i den pågående rettssaken. Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

Politiet og påtalemyndigheten har ved flere anledninger understreket at fetteren ikke har vært en del av den nye etterforskningen.

Om hans tilståelse i 1997, kunne Rachlew i dag oppsummere med å si:

– Jeg har analysert flere falske tilståelser, og er overrasket over at han ikke knakk tidligere. Jeg er heller ikke den første som har konkludert med det.