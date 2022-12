Ble kvalt av tiltalte: – Hadde ikke snoren røket, hadde han drept meg

– Det jeg husker best er blikket hans da han prøvde å kvele meg.

Øpsen, som inntok vitneboksen i Haugaland og Sunnhordland tingrett, var psykologen til den tiltalte 52-åringen. Hendelsen hun beskrev i retten i dag, ble mannen dømt for i 1991.

Da mannen gikk til behandling hos Øpsen, snakket de om seksuelt overskridende adferd.

Noen måneder etter at pasientkontakten opphørte, kom mannen overraskende hjem til psykologen en sen kveld i september.

– Plutselig står han på soverommet mitt. Jeg kjente ham først ikke igjen. Så han var stresset og agitert. Jeg tenkte han hadde gjort noe alvorlig siden han var så stresset, sa Øpsen.

Hun fortalte at hun ikke var redd med én gang, men vurderte å rømme fra sin egen bolig.

Hun valgte å bli værende. Etter å ha fått et glass vann, og spurt om han kunne låne toalettet, ble mannen borte en god stund. Da psykologen gikk for å se etter ham, fant hun ham på soverommet. Han hadde noen kvinneklær på seg, men var delvis naken.

Etter det eskalerte situasjonen.

– Så kom han etter meg. Før jeg rakk å tenke kjente jeg snoren rundt halsen min. Jeg prøvde å slå etter ham. Han var helt stiv i blikket og jeg fikk ikke kontakt med ham. Jeg husker ikke om jeg traff ham. Jeg tenkte at nå er min tid kommet. Så ble det svart. Da jeg kom til meg selv hørte jeg skrittene av ham og at han gikk, fortalte Øpsen.

Tipset politiet etter drapet

Psykologen fortalte at hun ikke tror at mannen kom hjem til henne for å drepe henne, men at han ville ha seksuell kontakt. For å ikke provosere ham, sa hun at det var uaktuelt fordi de hadde hatt en behandler/pasient relasjon.

Hun ville ikke avvise ham som person.

– Jeg tenker at en avvisning av ham som person ville fått ham enda mer ut av lage.

Hun tenker at det kanskje var avvisningen som likevel fikk ham til å reagere slik han gjorde.

Etter at snoren røk , skal han ha løpt inn på soverommet og kledd på seg for så å si at han var lei seg.

Dette gjorde inntrykk på psykologen.

– Jeg tror han var oppriktig lei seg for at det kom ut av kontroll.

Men samtidig tenkte psykologen tilbake på hendelsen. Da hun leste om drapet på Birgitte Tengs, tipset hun politiet om mannen, allerede i mai 1995.

Psykolog Jorunn Øpsen var et av aktoratet, her ved Thale Thomseth, sine vitner i dag. Foto: Marthe Synnøve Johannessen / NRK

– Jeg tenkte at dette er en mann som er i stand til å gjøre mye i affekt, sier psykologen. Hun fikk klarert med ledelsen sin at hun kunne inngi dette tipset.

En av meddommerne spurte:

– Du ga tips i mai 95. Hva ble oppfølgingen?

– Ingenting. Jeg hørte ikke noe før jeg ble oppringt og avhørt i 2017, svarte Øpsen.

Kvinne ble angrepet med sykkelpumpe

Før Øpsen ga sin forklaring, var en kvinne mannen skal ha angrepet i 1986 i vitneboksen.

Hun fortalte at mannen, som den gangen var tenåring, syklet forbi henne, før han stoppet og kom mot henne. Med en sykkelpumpe slo han hadde flere ganger.

– Jeg fikk en jakke over hodet. Jeg vet ikke om det var for dempe meg. Jeg hylte, sa kvinnen.

Så stoppet han opp. Ba om unnskyldning og sa han hadde tatt feil dame. Det var ei jevnaldrende jente han skal ha vært ute etter.

– Så du ut som du var 14 år, spurte aktor.

– Nei, svarte kvinnen.

To år senere skal mannen ha brutt seg inn og stjålet et skjørt og sko hos kvinnen.

– Det var sjokkerende, fortalte kvinnen.

Mange år senere møttes de to igjen ansikt til ansikt. Han skulle levere en konteiner til kvinnen.

– Det var kanskje for 15 år siden. Da sa han unnskyld.

52-åringen beklaget forholdene som er beskrevet i denne artikkelen da han forklarte seg tidligere i rettssaken. Hans forsvarere hadde ingenting å bemerke på forklaringene til de to kvinnene.

52-åringen fikk flere spørsmål hendelsene, og fortalte at Øpsen hadde vært en god psykolog, men at han hadde tolket, det som han oppfattet som signaler fra henne, helt feil.

Den tiltalte 52-åringen ble stilt flere spørsmål om hendelsen som Øpsen fortalt om i dag. Illustrasjon: Hege Vatnaland

– Jeg vet jeg har gjort noe dumt, og vet ikke om jeg er stolt av det. Jeg har levd hele livet med å bli uglesett. Det har vært en stor påkjenning. Jeg beklager påkjenningen til fornærmede, sa mannen i retten da.