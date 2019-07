– Sånn som de har sett ut på trening den siste tiden, er det en stor sannsynlighet for at vi ser 3.29-tallet i kveld, sier storebror Henrik Ingebrigtsen til NRK.

Fredag kveld løper Filip og Jakob Ingebrigtsen for å forbedre den norske rekorden på 1500-meter, som er på 3.30,01 og tilhører Filip. Rekorden ble satt i Monaco i fjor.

– Noe av det som gjør meg sikker på at det kan skje i kveld, er at de har vært så vanvittig jevne. Se på Jakob: Han leverte et kanonløp i Stockholm, løp offensivt i Oslo, leverte godt i USA og dødsbra i Lausanne.

– Løper du så godt over tid og samtidig trener for å toppe formen ytterligere, så er det bare et tidsspørsmål før alt klaffer. Da gjør du det perfekte løp, legger han til.

– Cheruiyot er nøkkelen

3.30 på 1500 meter er regnet som en magisk grense i friidrett. Kun fem europeere har noensinne brutt grensen.

– Klarer de det, er de del av en svært eksklusiv klubb, mener Henrik.

Storebror Henrik Ingebrigtsen har stor tro på brødrene før 1500-meteren i kveld. Foto: Hanne Skjellum Mueller / NRK

Rekorden innehar britiske Mo Farah, på 3.28,81, satt i Monaco.

Den rekorden er brødrene ikke langt unna, skal vi tro sportskommentator i Stavanger Aftenblad, Egil Ø. Nærland.

– De har kapasitet til å springe 3.29, og er heller ikke langt unna europarekorden. Jeg er helt sikker på at de bryter 3.30-grensa, om de får et optimalt løp, sier Nærland, som har fulgt «Team Ingebrigtsen» tett siden 2010.

Europeere under 3.30 på 1500 meter Ekspandér faktaboks Mo Farah, Storbritannia (3.28,81) Fermín Cacho, Spania (3.28,95) Mehdi Baala, Frankrike (3.28,98) Steve Cram, Storbritannia (3.29,67) Sebastian Coe, Storbritannia (3.29,77)

Kommentatoren er selv på plass i Monaco, og hadde en lengre prat med verdens beste 1500-meterløper, Timothy Cheruiyot, i går.

– Cheruiyot sier han skal springe fort hele veien. Han kunne løpt raskere i Lausanne forrige helg, men da var åpningen for tøff. Med en 1.51-åpning i kveld, blir tempoet perfekt for Cheruiyot og brødrene Ingebrigtsen.

Sportskommentator i Stavanger Aftenblad, Egil Ø. Nærland, har også tro på at 3.30-grensa brytes fredag kveld. Foto: Stavanger Aftenblad

Innbyr til fartsfest

Han er klar på at dette er sesongens store mulighet til å forbedre den norske rekorden på distansen.

Dekket på Stade Louis II, varmen i Monaco og vindstille forhold, gjør at dagens oppgjør innbyr til høy fart.

– Og nå vil Cheruiyot ha en konkurransepause. Det er han som gjør løpene nå. Han legger seg bak harene og fortsetter tempoet, mens i mange andre løp blir det bråstopp i feltet når harene forsvinner ut, sier Nærland.

Konkurransepause for storebror

Før lillebrødrene skal konkurrere mot verdenseliten i Monaco, skal storebror Henrik gjennomføre en treningsøkt. Han er fortiden på treningsopphold i St. Moritz i Sveits og har konkurransepause.

Verdens beste 1500-meterløper, Timothy Cheruiyot, blir nøkkelen for at brødrene Ingebrigtsen skal bryte 3.30-grensen, mener sportskommentator Egil Ø. Nærland. Foto: Jeff Chiu / AP

– Etter økten blir det bunngass hjem for å sitte og heie, sier han.

– Er det surt ikke å være med?

– Jeg skulle gjerne vært til stede selv. Men jeg vet at hvis de løper 3.29 i dag, og jeg er i nærheten av dem på trening, så er det mulig for meg og, svarer han.

Tror på VM-medalje

Etter planen skal Henrik løpe 5000 meter i Heusden i Belgia neste lørdag. Da skal han forsøke seg på VM-kravet på 13.22.

– Hvis Bislett er en indikator på formen min, så skal jeg klare kravet. Men det er ikke bare å snøre på seg skoene og løpe så fort.

– Hva kan familien klare i VM?

– Filip og Jakob har vært så langt fremme hele sesongen på 1500 meter at de er gode nok til å ta medalje i Doha. På 5000 meter er det nok litt vanskeligere, men der kan alle tre kjempe om finaleplass, avslutter storebror Ingebrigtsen.