Da det gjensto én runde, lå Jakob Ingebrigtsen nesten 30 meter bak lederen på 1500-meteren i Diamond League i Stockholm.

Så skrudde 18-åringen på turboen. Han passerte mann etter mann den siste runden, og endte som nummer tre på tiden 3,37,30.

– En sisterunde som dette gir meg ekstremt mange svar mot de neste løpene. Med en sånn sisterunde, skal jeg bli farlig resten av sesongen, gliser Jakob Ingebrigtsen.

– Det gikk opp et lys

De to brødrene Ingebrigtsen la seg bakerst i feltet allerede fra start. Det tok ikke mange sekunder før harene stakk av fra de andre løperne.

Dermed måtte feltet gjøre jobben selv allerede fra første langside.

Samtidig sprakk hovedfeltet opp. Jakob endte bak første splitt, mens storebror Henrik endte bak splitt nummer to.

Jakob klarte etter hvert å løpe seg opp til lederne. Da det gjensto én runde, var han likevel 25–30 meter bak ledende Tuwei. Det var før han satte inn et ekstra gir.

– Jeg er ekstremt godt fornøyd med en sesongåpning som dette. Jeg var usikker før løpet, men jeg kjente meg bedre og bedre. Det var motiverende å se at én etter én ble hentet inn på slutten, smiler Jakob Ingebrigtsen til NRK etter løpet.

På den siste runden overrasket Jakob også trenerpappa Gjert.

– Da han var kommet seg over sjokket, så jeg at det gikk opp et lys for han at det var om å gjøre å komme seg først til mål. Hadde han skjønt det tidligere, kunne han vunnet det.

FORNØYD: Jakob Ingebrigtsen ble beste nordmann på 1500 meter i Stockholm. Foto: Fredrik Sandberg/tt / NTB scanpix

– Kunne han slått kenyanerne?

– Ja, det kunne han. Han hadde en vanvittig fart på siste 200. Jeg skulle likt å se hva den var på, sier en lettere forbauset Gjert Ingebrigtsen.

Tror på kanonsesong

Jakob selv er svært fornøyd med et så bra løp så tidlig i sesongen.

– Det er helt sykt. Jeg var så vidt i nærheten i sesongåpningen i fjor, men det her er et nytt steg. jeg gleder meg sinnssykt til å løpe videre, sier Jakob.

Han får støtte av Gjert:

– Det vi kan forvente av Jakob denne sesongen, ser du litt av her i dag. Jeg tror det blir bra, sier Gjert med en lurt smil.

Storebror Henrik endte som nummer ni med tiden 3,45,46.

– Nå har jeg fått et løp i kroppen. I dag ble det for høyt nivå i feltet for meg, sier Henrik Ingebrigtsen.

Ingen god oppladning

Jakob Ingebrigtsen har slitt med sykdom før kveldens sesongstart i Stockholm. 18-åringen har hatt et forkjølelsesvirus, og lenge var det usikkert om den yngste av de tre løpebrødrene i det hele tatt kom til å stille til start.

– Det har vært mye i det siste. Jeg var ekstremt usikker på om jeg skulle stille her i dag, men den siste uken har vært veldig bra. Det blir en bra sesong, sier Jakob.

Eldstebror Henrik, fortalte for en drøy uke siden om en skade som har gjort at han har måttet trene alternativt siden februar.

– I oppkjøringen til EM innendørs hadde jeg veldig lite overskudd og måtte kutte ut intervall i en periode. Så fire dager før EM fikk jeg en overbelastning i hofta som jeg egentlig dro med meg i fem-seks uker etterpå. Det endte opp med betennelse og en slimpose i hofta, jeg måtte roe ned veldig, og det ble vannjogging alternativ trening egentlig helt til forrige uke, fortalte Henrik for noen dager siden.

I tillegg hadde Filip Ingebrigtsen trukket seg fra dagens stevne.