– Det ble veldig mye. Spesielt Jakob ble altfor ivrig. Han gikk på for mye, og kastet bort krefter på tull og tøys, sier far og trener Gjert Ingebrigtsen etter løpet.

Jakob var med på å prege løpet tidlig, og nærmet seg fronten cirka halvveis på den engelske mila. Men han fikk det tøft, og sprang inn til en sjetteplass med tiden 3:53,04. Filip ble nummer ni på tiden 3:54,41. Til sammenligning er Henrik Ingebrigtsens rekord på 3:50,72.

– Jeg har lyst til å springe fortere enn det det blir løpt. Jeg er litt uheldig, og må springe mye i andrebane, forteller Jakob, som ikke angrer på taktikkvalget.

– For å vinne løp kan jeg ikke spare alt til siste runden, da kan det bli vanskelig å ta igjen de som er i front. Jeg må eksperimentere litt med forskjellige taktikker, forteller Jakob.

Polske Marcin Lewandowski vant løpet foran Vincent Kibet og Ayanleh Souleiman.

TOK EN SJANSE: Men hverken Jakob eller Filip Ingebrigtsen fikk det helt til på drømmemila. Foto: Ryan Kelly / NTB scanpix

– Det står respekt av det Jakob gjør

Filip er uansett positiv til brorens taktikkvalg.

– Jakob tar litt risiko i dag, det kunne gått veldig bra, men det kan bli tungt på slutten. Det er kult at han prøver, han må gjøre det for å kunne kjempe om seieren, sier Filip.

Han mener at et fullsatt Bislett Stadion fortjener at de norske prøver å gjøre det helt store.

– Det at han prøver skikkelig, og gir publikum litt valuta for pengene, står det respekt av.

Om egen innsats sier Filip at han fremdeles ikke er i toppform.

– Jeg prøver hvert år, men Bislett kommer litt tidlig for meg. Det er synd når det er så fine rammer. For min del hadde det vært veldig fint om Bislett var én måned senere.

– Henrik snakker seg selv ned hver dag

Som nevnt beholder Henrik Ingebrigtsen familierekorden på én engelsk mil. Han fikk ikke delta på drømmemila, men løpte heller 3000 meter tidligere på kvelden.

Det leverte han et kjempeløp, som resulterte i at han etter årets Bislett Games nå står med to norske rekorder.

Brødrene tror derimot ikke at Henrik blir vanskelig å ha med å gjøre fremover.

– Det er mer tvert imot, sier Jakob og Filip i kor.

– Det er vi som må fortelle han hvor god han egentlig er, mens han driver og lurer seg selv og snakker seg selv ned hver eneste dag. Men det er vi som har rett, utdyper Jakob.