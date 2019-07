Mandag ettermiddag bekrefter nemlig Det internasjonale friidrettsforbundet (IAAF) at Jakob Ingebrigtsens U20-verdensrekord på 1500-meter innendørs er offisielt godkjent. Rekorden på 3.36,02 ble satt i Düsseldorf 20. februar, men det er altså først i dag at den er gjeldende.

Som om ikke det er nok, kunne brødrene Ingebrigtsen til frokost under høydesamlinga i St. Moritz konstatere at Timothy Cheruiyot likevel stiller til start på 1500-meteren i Monaco kommende fredag.

Verdens beste 1500-meterløper skulle etter planen ikke delta i Diamond League-stevnet i Monaco. At han gjør helomveidng, tas meget godt imot.

– Det betyr at man igjen får muligheten til å møte den som er best i verden, og som har vært det både i fjor og i år. Det er vi veldig glad for, vi er alltid fornøyd med å møte de beste. Det betyr noe for dynamikken og det betyr noe for hele løpets kvalitet, sier Gjert Ingebrigtsen til NRK.

– Den eneste som kan holde rekordfart

Både Filip og Jakob Ingebrigtsen skal løpe i Monaco, og har lenge pekt ut nettopp det løpet som årets kanskje beste mulighet til å flytte norgesrekorden på 1500-meter.

VERDENS BESTE: Timothy Cheruiyot har gjort det til vane å vise brødrene Ingebrigtsen ryggen. Til gjengjeld gir han dem en rygg å strekke seg etter. Foto: Jeff Chiu / AP

Den er på 3.30,01, hvilket betyr at nestemann som slår den mest sannsynlig blir første nordmann under 3.30.

NRKs friidrettsekspert Vebjørn Rodal mener Cheruiyots inntreden øker sjansene vesentlig for at barrieren blir brutt.

– Timothy Cheruiyot er den eneste i verden som kan være i stand til å holde rekordfart fra fartsholderne gir seg og til Team Ingebrigtsen har klart å koble inn turboen, fastslår han.

– Hadde det blitt vanskelig med norsk rekord uten hans deltakelse?

– Jeg tror det hadde blitt vanskelig uten Cheruiyot, for den eneste utenom ham som kan skape den farten som kreves for norsk rekord, er Elijah Manangoi. Men han har i de to siste konkurransene vært totalt ute av form, så dette er definitivt godt nytt, sier Rodal.

Usikker på om de kan toppe Lausanne

Mens Timothy Cheruiyot hadde årsbeste i verden i fjor, er det Manangoi som er regjerende verdensmester. Og det er nettopp treningskameraten Manangoi som nå erstattes av Cheruiyot i Monaco.

– Vi skulle også ønske at Manangoi kom seg på bena og til start, vi synes ikke det er noe særlig at de beste ikke får det til å fungere. Det synes vi er litt trist, sier Gjert Ingebrigtsen.

Selv om han i likhet med Rodal er glad for at Cheruiyot stiller, er han ikke like sikker på om det øker sjansene for norsk rekord.

– Forholdene i Lausanne ble veldig, veldig bra. Det kan godt være at når sesongen er slutt, så står man igjen med at Lausanne var årets beste løp, påpeker han.

SUPERTIDER: 1500-meteren i Lausanne sist fredag ble en skikkelig godbit. Du trenger javascript for å se video. SUPERTIDER: 1500-meteren i Lausanne sist fredag ble en skikkelig godbit.

– Gjør det ikke med letthet en gang i uka

Han sikter til løpet sist fredag, som Cheruiyot vant på 3.28,77. På plassen bak fulgte Jakob Ingebrigtsen på 3.30,16 – ny personlig rekord, og bare 15 hundredeler bak norgesrekorden bror Filip satte i Monaco i fjor.

Filip Ingebrigtsen ble nummer fire i Lausanne på sterke 3.30,82.

– Det var helt optimale forhold i Lausanne, men det bruker det å være i Monaco, påpeker Rodal.

– Så tror jeg Cheruiyot var veldig opptatt av å få til ei god tid i Lausanne fordi han ikke skulle til Monaco. Han ville vise de andre at han er verdens beste 1500-meterløper. Så spørs det om han klarer å mobilisere like mye, for det han gjorde der, å løpe 3.28 bortimot solo, det er krevende. Det er ikke sånt man med letthet gjør en gang i uka, sier Rodal.

I fjor var resultatlista slik da de fem beste tidene var identisk med de fem beste tidene i verden i 2018: 1. Timothy Cheruiyot 3.28,41, 2. Elijah Manangoi 3.29,64, 3. Filip Ingebrigtsen 3.30,01, 4. Jakob Ingebrigtsen 3.31,18, 5. Ayanleh Souleiman 3.31,19.