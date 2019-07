– Det synes jeg var veldig rett. Jeg synes det hadde vært blitt litt for dumt hvis den doble europamesteren fra Berlin i fjor stilte opp i U20-mesterskapet for tredje gang. Han er voksen i mye av det han gjør, og da må han ta de valgene, sier Filip Ingebrigtsen.

Torsdag kveld ankom han Monaco sammen med broren Jakob. Fredag kveld løper begge for å forbedre den norske rekorden på 1500-meter, som er på 3.30,01 og tilhører Filip.

Se Diamond League-stevnet i Monaco på NRK1 fra kl. 19.55 fredag

Gjør de det, er de også med i kampen om de beste plasseringene blant de beste i verden.

Med to pallplasseringer allerede i Diamond League så langt i sesongen, ble det til slutt et selvfølgelig valg for 18 år gamle Jakob å droppe EM – selv om U20-mesterskapet var med i sesongplanen.

– Måtte se hva som ble viktig

– Jeg måtte se hva som ble viktig for meg igjennom sesongen, og jeg må innrømme at det er viktigere for meg å løpe fort enn å være med på enda et U20-mesterskap. Jeg føler jeg har vært med der, og jeg har to gull fra det mesterskapet, da har jeg lyst til å oppleve andre ting.

Etter det NRK forstår, ble den endelige beslutningen tatt etter Diamond League-stevnet i Stanford for to uker siden.

Trenerpappa Gjert sier han ikke blandet seg inn i avgjørelsen.

– Jeg synes juniormesterskapene skal prioriteres så langt det er rom for det, men han valgte det rett og slett bort. Han velger å ta en 5000 meter samtidig som det mesterskapet går. Dermed ryker det, konstaterer han.

Løper for VM- og OL-plass på 5000

For i stedet for junior-EM, skal Jakob Ingebrigtsen løpe 5000 meter i Diamond League-stevnet i London. Det blir første gang europamesteren løper distansen i 2019.

Sammen med begge brødrene er han på jakt etter den norske seniorrekorden også på den distansen. Et godt resultat kan også åpne muligheten for å løpe 5000 både i VM i Doha i år og OL i Tokyo neste år, om det skulle bli aktuelt å løpe mer enn én distanse.

– Jeg gleder meg i hvert fall til løpet som erstatter det mesterskapet, så jeg håper jeg får en bra 5000 meter istedenfor, sier Jakob Ingebrigtsen.