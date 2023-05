Equinors resultat første kvartal 2023 landet på 12 milliarder amerikanske dollar, noe som tilsvarer 129,8 milliarder norske kroner. Det opplyser selskapet i en børsmelding (ekstern lenke).

Selv om dette er en nedgang fra de foregående rekordresultatene, fortsetter likevel pengefesten for Equinor.

Slik endte kvartalene i fjor:

Oljeekspert Arne Ingar Svendby Evensen forklarer hovedårsaken til fallet fra forrige kvartal.

– Den absolutt største faktoren er fallet i gasspris, for produksjonen er ganske stabil, forklarer han.

Konsernsjef i Equinor, Anders Opedal. Foto: Lise Marit Kalstad / NRK

Om årets første kvartalsresultat sier konsernsjef Anders Opedal følgende:

– Dette er gode resultater, til tross for at prisene har gått noe ned. Equinor leverte god inntjening og kontantstrøm på tvers av selskapet og er en sikker og stabil leverandør av energi til Europa.

Lavere enn fjoråret

Resultatet på 12 milliarder dollar er 6 milliarder lavere en det energiselskapet leverte til samme kvartal i fjor.

Noe som også er et historisk høyt resultat.

Det norske oljeselskapet gikk ut av fjoråret med et rekordhøyt totalresultat, på hele 234 milliarder norske kroner etter skatt.

Til sammenligning landet 2021-resultatet på 10 milliarder dollar etter skatt.

Skyldes fallet i gasspris

Ifølge Arne Ingar Svendby Evensen har gassprisene blitt lavere fordi de europeiske landene har vært flinkere å skaffe seg gass fra fjerntliggende områder enn fryktet. En mild vinter har også spilt inn, ifølge eksperten.

Svendby Evensen mener resultatet er bra, selv om det går ned fra foregående kvartal. Han tror at det største prisfallet nå er tatt for gassprisen.

– Noen snakker om at det blir større innkjøp utover året, så antagelsen er at gassprisen ikke vil gå så mye lenger ned, sier han.

Svendby Evensen er tidligere sjefgeofysiker og har jobbet i både Hydro og Statoil.

Kan ha innvirkning på lommeboka

– Det er vinn og tap her, sier Hilde Øvrebekk, energikommentator i Stavanger Aftenblad.

Hun forklarer at gassprisene i Europa har gått ned med 37 prosent.

Det betyr at Equinor tjener litt mindre, men det betyr også at våre strømpriser knyttet til Europa blir litt lavere, ifølge Øvrebekk.

Hilde Øvrebekk, energikommentator. Foto: Hanne Høyland / NRK

– At ting normaliserer seg er ikke så dumt, mener hun.

Det er heller ikke vanlig at resultatene svinger så mye som det har gjort de siste årene, men i fjor var gassprisene ekstremt høye, ifølge Øvrebekk.

– Vi må ikke si at det er lave priser på hverken olje eller gass. Nå betaler Equinor ut ekstraordinært utbytte på 17 milliarder dollar. Det betyr at staten som største eier får inn mye penger, sier hun.

Konsernsjef Anders Opedal forteller at gassforbruket i Europa har gått ned med cirka 20 prosent, derfor står de i en mye bedre situasjon nå enn for ett år siden.

– Men det er slik at markedet fortsatt er tett. Det betyr at mot vinteren kan det igjen bli krevende, derfor er det viktig at vi fortsetter å ha høy oppetid på våre anlegg, sier han.

Opedal mener at det er viktig at Equinor leverer gass og fortsetter å lete, fordi Europa vil trenge gass i mange år for å erstatte det de før kjøpte fra Russland.

Oljeprisfall

Den europeiske valutaen ble mer enn ti øre dyrere i løpet av tirsdag etter et oljeprisfall på 5 prosent. Vi må nå ut med 11,9 norske kroner for å kjøpe én euro.

Også mot dollaren er kronen svekket, og onsdag morgen må en ut med 10,8 kroner for en dollar. Og hundre svenske kroner koster nå 104,9 kroner, skriver Dagens Næringsliv.

Kronen har svekket seg mer enn 20 prosent mot euro og 16 prosent mot dollaren det seneste året.

Tirsdag falt oljeprisen fra 79 til 76 amerikanske dollar. Onsdag morgen omsettes nordsjøolje for vel 75 dollar fatet på spotmarkedet, skriver Dagens Næringsliv.

Kronefallet kan ifølge Norges Bank gjøre at renten må heves mer enn forventet for å nå inflasjonsmålet på 2 prosent.

Om det er utsikter til høyere prisvekst enn dette, blir renten satt opp. En annen faktor som taler for høyere rente, er at lønnsveksten i år blir høyere enn Norges Bank har forutsatt, skriver NTB.