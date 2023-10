Equinors justerte resultat for tredje kvartal i 2023 landet på 8,02 milliarder amerikanske dollar, noe som tilsvarer rundt 90 milliarder norske kroner.

Det opplyser selskapet i en børsmelding.

– Equinor leverte sterke resultater og kontantstrøm i et kvartal påvirket av betydelig lavere gasspriser enn i fjor, sier konsernsjef Anders Opedal.

Konsernsjef i Equinor, Anders Opedal. Foto: Lise Marit Kalstad / NRK

I forrige kvartal endte det justerte driftsresultatet på 7,54 milliarder dollar, altså rundt 76 milliarder norske kroner.

Det justerte resultatet for tredje kvartal er altså omtrent 14 milliarder kroner mer enn i andre kvartal.

Slik endte de to andre kvartalene i 2023:

– Gassproduksjonen fra norsk sokkel ble påvirket av planlagt vedlikehold og noen utvidede revisjonsstanser. Vi viderefører en betydelig kapitaldistribusjon og vil levere total distribusjon på 17 milliarder dollar i 2023, fortsetter Opedal.

Selv om kvartalets resultat er noe sterkere enn andre kvartal, er det likevel et stort fall fra samme tid i fjor.

Da viste resultatet for tredje kvartal 24,3 milliarder dollar.

– Viktig at vi er tilkoblet med strømkabler

Opedal sier de er i dialog med politikere om tettere samarbeid med EU på energiområdet.

– Vi er i dialog med politiske miljøer for å høre hvilket syn de har på det, så får vi se, sier Opedal til NRK.

Han sier det er for tidlig å si hva som vil skje framover, og hva regjeringen og Stortinget kommer fram til.

– Men det er jo klart det er viktig for havvindutbyggingen i Norge at Norge er tilkoblet Europa med strømkabler for å sikre at vi har utveksling av kraft. Dette kan bli en lønnsom industri, sier Opedal.

Men hva så med kjernekraft – er det noe Equinor undersøker å investere i?

– Vi har ingen planer om å gå inn i kjernekraft, men vi investerer i fusjonsteknologi. Vi har investert i et selskap som har en spennende teknologi som ikke har utslipp av radioaktivt materiale, svarer Opedal.

Høyere enn ventet

I forkant av presentasjonen av kvartalresultatet, hadde analytikere spådd et resultat på 7,6 milliarder dollar.

– Det er jo et godt resultat, sett i forhold til et normalår. Det er høyere enn forventet, og det er bra for aksjonærene som beholder aksjeutbytte. Det er bra for staten og oss. Det kommer mer penger inn i oljefondet enn det hadde gjort hvis de hadde redusert aksjeutbytte.

Energikommentator i Stavanger Aftenblad, Hilde Øvrebekk. Foto: Hanne Høyland / NRK

Det sier kommentator Hilde Øvrebekk i Stavanger Aftenblad til NRK.

I regnskapet opplyser Equinor om betydelige nedskrivninger innen havvind, noe som tidligere har blitt omtalt som det store prestisjeprosjektet til Equinor.

– Olje og gass er fortsatt veldig sterkt, og de gjør det bra der. Slik det ser ut nå kan de betale utbytte og gjøre investeringer der de vil, sier Glenn Stangeland, redaktør i Energi 24.

Glenn Stangeland i Energi 24. Foto: Odin Omland / NRK

Han mener paradokset og utfordringen til selskapet er hva de skal bli i neste runde, når de skal omstille seg.

– Nedskrivingen i havvind representerer en utfordring for selskapet.

Hilde Øvrebekk peker også på nedskrivingen som interessant.

– Det har blitt for kostbart. Det sier jo litt, man ser litt på hva de sliter med. Det er høyere kostnad i alle ledd. Det er jo et frampek på hvordan det blir på norsk sokkel når det skal bygges ut havvind her. De kommer kanskje til å be om flere subsidier.

– Er det grunn til bekymring for den grønne omstillingen?

– Om man tenker at dette skal bli det nye havvindeventyret, kan det bli grusomt dyrt. I alle fall nå når alle kostnader har gått opp i taket.

Opedal sier selv at de fortsetter omstillingen.

– Med produksjonsstart fra Dogger Bank, videre ekspansjon innen landbasert fornybar kraft i Brasil og Polen, og investering i en eierandel i prosjektet Bayou Bend i USA. Med godkjent plan for elektrifisering av Hammerfest LNG, og oppstart av kraftforsyning fra land til Gina Krog, fortsetter vi å redusere våre egne utslipp.

Rekordåret 2022 Ekspander/minimer faktaboks 2022 ble rekordbra for oljegiganten. Energikrisen i Europa førte til et resultat på hele 234 milliarder norske kroner etter skatt. – Men sammenligningen blir kunstig sammenlignet med i fjor. Resultatene for tredje kvartal gir først og fremst uttrykk for at det går bra med norsk sokkel, sier Glenn Stangeland og fortsetter: – Driften går bra, prisene er bra og markedet vil ha produktene. Slik fordelte resultatet i kvartalene seg for Equinor i fjor: 1. kvartal: 18 milliarder dollar.

2. kvartal: 17,6 milliarder dollar.

3. kvartal: 24,3 milliarder dollar.

4. kvartal: 15,1 milliarder dollar. Siden 2022 har gassprisene redusert kraftig fra de ekstraordinære nivåene. Flere har ment at Equinor og andre olje- og gasselskaper har profittert på krigen i Ukraina. Den gang svarte Opedal at de ikke kunne gjøre noe med krigen, men at de kunne sørge for at mest mulig gass kom til Europa. Med det ble Europa mindre avhengig av russisk gass.

Kvartalresultatene for Aker BP og Kongsberggruppen ble også presentert fredag.

Aker BP hadde et resultat som var svakere enn samme periode i fjor. Kongsberg Gruppens resultat stiger med 200 millioner kroner fra tilsvarende kvartal i fjor.