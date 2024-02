2022 ble rekordbra for oljegiganten. Energikrisen i Europa førte til et resultat på hele 234 milliarder norske kroner etter skatt.

– Men sammenligningen blir kunstig sammenlignet med i fjor. Resultatene for tredje kvartal gir først og fremst uttrykk for at det går bra med norsk sokkel, sier Glenn Stangeland og fortsetter:

– Driften går bra, prisene er bra og markedet vil ha produktene.

Slik fordelte resultatet i kvartalene seg for Equinor i fjor:

1. kvartal: 18 milliarder dollar.

2. kvartal: 17,6 milliarder dollar.

3. kvartal: 24,3 milliarder dollar.

4. kvartal: 15,1 milliarder dollar.

Siden 2022 har gassprisene redusert kraftig fra de ekstraordinære nivåene.

Flere har ment at Equinor og andre olje- og gasselskaper har profittert på krigen i Ukraina.

Den gang svarte Opedal at de ikke kunne gjøre noe med krigen, men at de kunne sørge for at mest mulig gass kom til Europa. Med det ble Europa mindre avhengig av russisk gass.