– I 2022 responderte vi på energikrisen og bidro til energisikkerhet. Vi leverte solid drift med rekordhøye resultater og kontantstrøm.

Det skriver konsernsjef i Equinor, Anders Opedal i en børsmelding hvor selskapets resultat for fjerde kvartal og 2022 under ett ble presentert.

Og ikke spesielt overraskende har fjoråret, med energikrise i Europa, gitt det norske oljeselskapet rekordresultat.

234 milliarder norske kroner etter skatt

Det justerte driftsresultatet for fjerde kvartal endte på 15,1 milliarder dollar, opplyser selskapet i en børsmeldingen (ekstern lenke).

Pengefesten fortsetter altså for konsernsjef Anders Opedal og Equinor som har levert flere rekordkvartal den siste tiden. Slik endte de tre andre kvartalene i fjor:

Og med det ble fjoråret rekordbra for oljegiganten. Det justerte resultatet for 2022 endte på 74,9 milliarder dollar. Etter at skatten er betalt blir det 22.7 milliarder dollar.

Det tilsvarer omtrent 234 milliarder norske kroner.

Til sammenligning landet 2021-resultatet på 10 milliarder dollar etter skatt.

– Vi trappet opp kapitaldistribusjonen til aksjonærene, samtidig som vi investerte i en balansert energiomstilling og bidro til samfunnet med høye skattebetalinger. På bakgrunn av sterke resultater, utsikter og balanse, øker vi kapitaldistribusjonen til forventet 17 milliarder dollar i 2023, skriver Opedal.

Konsernsjef Anders Opedal kan smile i dag. Foto: Hallvard Norum / NRK

Historisk høye tall

Resultatene fra fjerde kvartal er svakere enn de tre andre. Kommentator i Stavanger Aftenblad, Hilde Øvrebekk, sa i forkant av offentliggjøringen av resultatet at det var ventet.

– Analytikere har levert inn resultater til en spørreundersøkelse de pleier å ha hver gang før kvartalsresultatene. Det viste en nedgang på de rekordresultatene vi har sett de foregående kvartalene. Det er likevel mye penger, og historisk sett er det veldig høye tall.

Equinor oppgir i pressemeldingen hva de selv mener kjennetegnet fjoråret for selskapet sin del: