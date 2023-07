Equinors resultat andre kvartal 2023 landet på 7,54 milliarder amerikanske dollar, noe som tilsvarer rundt 76 milliarder norske kroner. Det opplyser selskapet i en børsmelding.

– Det er et veldig solid resultat. Men det er klart at resultatet i år er preget av betydelig lavere priser på olje og gass. Det preger resultatet, men det er fortsatt veldig godt, sier konsernsjef Anders Opedal i Equinor til NRK.

Ifølge Opedal var resultatene som forventet, men vil ikke få noen konsekvenser.

– Dette endrer ikke vår satsing, men samtidig er det viktig at vi jobber med å forbedre driften og prosjektene våre.

Konsernsjef i Equinor, Anders Opedal. Foto: Lise Marit Kalstad / NRK

I forrige kvartal endte resultatet på 12 milliarder dollar, altså rundt 129,8 milliarder norske kroner.

Fjoråret ble rekordbra for oljegiganten, som landet et justert resultat på 74,9 milliarder dollar. Etter at skatten ble betalt var resultatet 22.7 milliarder doller, omtrent 234 milliarder omregnet i kroner den gang.

Slik fordelte resultatet i kvartalene seg for Equinor i fjor:

Tross nedgangen, er Opedal ikke bekymret for videre resultater.

– Vi forventer at markedet blir strammere og at vi ser mer behov for olje og gass utover høsten, som gjør at prisene vil øke noe.

Vil satse mer på fornybar energi

Ifølge Opedal kommer en veldig liten del av inntektene fra fornybar energi.

– Dette kvartalet hadde vi 330 millioner kroner fra fornybar som inntekter. Men samtidig har vi store utgifter fra fornybar energi.

Han mener at når en ser villere klimaendringer, viser det hvor viktig det er å investere i mer fornybar energi, og å kutte i utslippene i industrien.

– Men samtidig hjelper det ikke å investere i prosjekter som ikke er lønnsomme.

Opedal legger også vekt på at investeringer og satsinger på mer fornybar energi ikke handler om omdømme.

– Vi gjør det i hovedsak for at det skal være en god industri for oss - det er fremtiden. Vi vet at behovet for olje og gass på et tidspunkt vil gå ned, og da trenger vi bein å stå på. Disse beina bygger vi opp nå. Så dette har ikke med omdømme å gjøre, men å bygge opp et sterkt og bredt energiselskap som er relevant i fremtiden.

– Må ikke tro at toppene varer evig

Oljekommentator Bjørn Vidar Lerøen, mener resultatet må ses i lys av dagens verdenssituasjon.

– Det er et resultat som nesten er halvert, men nå var forrige resultat helt ekstraordinært. Men hadde dette vært et normalår, så ville dette vært et fantastisk resultat. Vi må ikke tro at toppene varer evig.

– Vi er jo i den beste resultatperioden som selskapet har vært i, i over 50 år. Det er klart at med de inntektene betaler de enormt mye skatt til fellesskapet.