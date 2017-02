På Norturas reguleringslager ligger nå over 2257 tonn lam og 1155 tonn sau, dobbelt så mye for ett år siden. Prognosen er at lageret øker med 1000 tonn til i løpet av 2017, og både bønder og kjøttbransjen er bekymra.

Her er forklaringene på hvorfor lageret er så stort – og hvorfor markedsaktørene mener overskuddet ikke bør løses med lammekjøtt til gi-bort-pris.

Reguleringslager Ekspandér faktaboks Lagring på reguleringslager er ett av tiltaka som kan benyttes i markedsreguleringen av kjøtt.

I perioder med overskudd av ferske slakt er det åpning for å legge dette på fryselager under gitte forutsetninger.

I utgangspunktet er det bare Nortura, som har rollen som markedsregulator, som kan selge slakt til reguleringslageret. I særskilte tilfeller har det vært/blir det åpnet for at også private slakterier kan levere til regulering. Les mer hos Nortura totalmarked

1. Tro det eller ei, i 2014 hadde vi for lite lam

Etter flere år hvor lammekjøttet blei revet bort fra butikkene, og Norge faktisk importerte lam, begynte flere bønder å bygge større sauefjøs. Landbruksdepartementet ga sågar finansieringsstøtte til sauefjøs for å stimulere til større produksjon.

Underskudd og overskudd av lam Ekspandér faktaboks 2009: 23.500 tonn produsert / 24.300 solgt (inkl. import)

23.500 tonn produsert / 24.300 solgt (inkl. import) (...)

2014: 23.600 tonn produsert / 25.800 solgt (inkl. import) – 2200 tonn i underskudd

2015: 25.000 tonn produsert / 25.500 solgt (inkl. import)

2016: 25.400 tonn produsert / 24.550 solgt – 1800 tonn i overskudd (Kilde: Nortura totalmarked)

Terje Wester, konsernsjef hos Fatland. Foto: Mari Rollag Evensen / NRK

På bare noen få år økte norsk lammeproduksjon med 2000 tonn (se faktaboks). Men nordmenns middagsbord fulgte ikke etter.

– Mange bønder så muligheten til å investere i nye bygg og utvide sin produksjon. Men gjennom 2015 og 2016 har produksjonen vært større enn det som har gått ut i handelen i Norge, forklarer Terje Wester, konsernsjef hos Fatland – en privat slakte- og foredlingsbedrift med anlegg både på Vest- og Østlandet.

2. Det eksporteres svært lite lammekjøtt

Eksport er en måte å få avsetning på lammekjøttet på, men da må slik eksport etableres. Og det er ikke gjort på ei uke. Det til dels store underskuddet på lammekjøtt i åra før 2015–2016 har gjort at Norge faktisk har importert mer lam enn det er sendt ut av landet.

Fenalår som henger til tørk hos Fatland Jæren i Sandnes i Rogaland. Foto: Mari Rollag Evensen / NRK

3. Nordmenn spiser mest lam til påske og om høsten

Over 80 prosent av den årlige slaktinga av sau og lam skjer mellom august og november, ifølge Landbruksdirektoratet, og nordmenns konsum av lammekjøtt bærer preg av det.

Sveinung Svebestad. Foto: Mari Friestad / NRK

Men dagligvarehandelen burde gjort mer for å sørge for lam i butikken året rundt, mener Nortura.

– I lammesesongen holder salget seg oppe, men i resten av året har salget gått ned de siste to-tre åra. Det blir et paradoks, når det samtidig bygger seg opp på lager, sier Sveinung Svebestad, styreleder i Nortura.

Terje Wester hos Fatland er til dels enig med Svebestad, men mener de ulike aktørene må samarbeide framfor å fordele skyld.

– Høsten 2016 synes vi dagligvarehandelen jobba veldig godt. Året før tok de for eksempel fårikålkjøttet for tidlig ut av disken, mener han.

4. Å dumpe prisen kan ødelegge, mener dagligvarebransjen

Sist uke bestemte Nortura seg for å øke det såkalte «frysefradraget» for det frosne kjøttet som ligger på reguleringslageret, slik at foredlingsleddet (de som skjærer, pakker og lager halv- eller helfabrikata) får noe rimeligere lammekjøtt enn før.

1 Marte Bauge Torland med alt hun har skåret opp. Lammelår, ribbe, fårikålkjøtt av bog, lammesvange og lammekoteletter. Foto: Mari Rollag Evensen / NRK 2 Lammebog er lammets forbein. Hos slakteren i Stavanger er det dette som brukes til fårikålkjøtt. Foto: Mari Rollag Evensen / NRK 3 Lammebog ferdig oppskåret. Foto: Mari Rollag Evensen / NRK 4 Lammelår. Mange kaller dette lammesteik. Det samme stykket blir salta, tørka og noen ganger røykt, og da heter det fenalår. Foto: Mari Rollag Evensen / NRK 5 Når den nederste delen av lammelåret skjæres av på denne måten, heter stykket lammeskank. Foto: Mari Rollag Evensen / NRK 6 Lammekoteletter – som egentlig er lammesadelen skåret opp i skiver. Foto: Mari Rollag Evensen / NRK 7 Lammeribbe. Både pinnekjøtt og lammekarré kommer fra dette stykket. De fleste kjøper pinnekjøttet ferdig når det nærmer seg jul, men ikke alle nøyer seg med det. – En del henger opp både ribbe og lår og lager pinnekjøtt og fenalår sjøl, sier Marte Bauge Torland. Foto: Mari Rollag Evensen / NRK 8 Lammekarré. Foto: Mari Rollag Evensen / NRK 9 Lammesvange. Dette er det beinfrie, tynne stykket som var siden på magen da skrotten var et levende lam. Svangen brukes til rullepølse, eller lammerull som det også kalles. Foto: Mari Rollag Evensen / NRK 10 Marte Bauge Torland deler ribbeina langs ryggraden. Foto: Mari Rollag Evensen / NRK Vis bildetekst 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Likevel går det ei grense for hvor billig lammekjøtt bør bli, er de fleste skjønt enige om. Også Espen Schøning Lie, kokk og ansvarlig for ferskvare i Meny-kjeden i Norgesgruppen.

– Hvis man dumper prisene, selger man kanskje enda mer. Men samtidig skaper man kunstig oppfattelse av hva maten egentlig skulle kosta. Det er uheldig når en har fått trappet ned på lageret, og igjen skal selge «riktig» mengde lammekjøtt til «riktig» pris, mener han.

Enkelte sagt: Hvis vi er vant til å kjøpe noe billig, hvorfor skal vi da betale mer om et halvt år?

Sjøl om det eldste lammekjøttet på reguleringslageret er fra seint i 2015, tror både Meny, Nortura og Fatland at vi slipper å kaste lammekjøtt mot slutten av 2017. Terje Wester i Fatland mener det kun kreves en liten innsats fra hver nordmann:

– Hvis hver av oss to-tre måltider mer enn vi pleier i år, greier vi å tømme lageret, mener han.

