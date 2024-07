Norsk matbutikk i Oslo, 10. april

Dei små, raude cherrytomatane du puttar i nisteboksen, pastasausen eller tacomiddagen har ofte reist langt.

I vinterhalvåret er meir enn halvparten av tomatane i norske butikkhyller frå Spania, ofte dyrka i store drivhus i Sør-Spania.

Me ha følgt tomatane for å sjå korleis dei er dyrka og kven som plukkar dei – før dei ender på tallerkenane våre.

– Ingen ønsker å leva slik

Migrantleir i Almería, Spania

Lyden av barnesko blir overdøyvd av putring i ei gryte. Her har ingen innlagt vatn.

Dei sjølvbygde brakkene, omgitt av tomatplantasjar, ligg berre nokre kilometer unna turiststrender og landsbyar på den spanske kysten.

Bakken er dekt av støv og hundar med betente sår spring frå brakke til brakke på leit etter mat.

– Alle jobbar på tomatgardane her, fortel Frank (30) frå Ghana.



Han vil ikkje visa ansiktet sitt framfor kamera, fordi han ikkje vil ta sjansen på at sjefen hans finn ut at han pratar om tomatindustrien med oss. NRK har berre fått vita fornamnet hans.

Frank er på besøk i leiren kor han budde i fem år, og kor mange av venene hans framleis bur.

På kjøkkenet til ein av Franks vener i leiren.

Han fortel at mange papirlause migrantar startar livet i Spania slik, i ei ulovleg og midlertidig busetting.

I dag bur det rundt 700 menneske i akkurat denne leiren, får NRK opplyst av den andalusiske menneskerettsorganisasjonen i Almería.

For å komma til Sør-Spania, kryssa Frank Middelhavet i ein båt, i håp om eit betre liv på den andre sida.

Han fekk jobb på ein tomatplantasje, og jobba ulovleg før han fekk arbeidsløyve i Spania, fortel han.

NRK har ikkje sett dokumentasjon på dette.

Det blir vanskelegare om vinteren, fortel Frank om livet bak plastveggane i leiren. Det blir vanskelegare om vinteren, fortel Frank om livet bak plastveggane i leiren.

Han fortel at tomatplukkarar lever på minstelønn i Spania, men det er likevel meir enn han hadde tent i Ghana.

Frank nikkar mot brakkene rundt.

– Alle ville flytta til ein betre stad for å ha eit godt liv og ein god jobb, men kjem seg ikkje bort herifrå, seier han.

Det er ikkje nok lovlege bustadar til migrantarbeidarane som haustar tomatar til Nord-Europa, ifølge menneskerettsorganisasjonen i regionen.

– Ingen ønsker å leva slik, forstår du? seier Frank.

El Mar de Plastico

Frå ein bakketopp i Almería ser ein milevis med kvite plasttak.

Utsikta over drivhusa liknar eit scifi-univers. Plasthavet – El Mar de Plastico – blir det kalla, og kan sjåast frå verdsrommet.

Dei siste tiåra har grønsakproduksjonen i Almería auka, og stadig større delar av landskapet forsvinn.

I dag dekker drivhusa eit område på rundt 400 kvadratkilometer, og omringar fleire landsbyar i regionen.

Plasthavet er litt mindre enn Oslo kommune i areal.

Små tomatar – som cherrytomatar – må plukkast for hand, fortel bøndene me pratar med i Almería. Det krev mykje arbeidskraft.

Og marknaden i Nord-Europa importerer cherrytomatar av høg kvalitet heile året.

– Måten dei opprettheld avlinga her, for å gjera det lønnsamt, er med låge lønningar til arbeidarane, seier talsperson for fagforeininga SOC-SAT, José García Cuevas, til NRK.

SOC-SAT jobbar for å sikra rettane til arbeidarane i Almería.

Billig migrantarbeid frå Nord-Afrika, Latin-Amerika og Aust-Europa har blitt ein av berebjelkane for at tomatindustrien skal gå rundt, fortel han.

I Almería ligg tomatdrivhus og landsbyar tett i tett. I Almería ligg tomatdrivhus og landsbyar tett i tett.

Jordbruk er den største næringa i Almería, med ein eksportverdi på over 3,3 milliardar euro – kring 37 milliardar kroner – i 2022, skriv den spanske avisa Diario Sur.

Tomatar utgjer ein viktig del. Det gjer også paprika og agurk.

– Eg vil ikkje at familien min skal finna ut at eg lever slik

Mellom brakkene i plasthavet fortel Frank oss om korleis det var å bu i leiren. Han budde i ei slags hytte han sjølv hadde bygd av pallar, plastrestar og søppel i leiren.

Migrantleiren ligg rett ved dei næraste drivhusa.

Dette er berre ein av fleire leirar som husar tomatarbeidarar i «plasthavet» i Almería.

– Menneska bur ikkje i slike forhold fordi dei likar å leva sånn, det er fordi dei arbeider i drivhusa rundt, seier professor og forskar på migrasjonshelse ved Universitetet i Almería, Fernando Plaza.

Mellom 7000 og 10.000 menneske bur under slike forhold i Almería, estimerer The Ethical Consumer i ein rapport om migrantarbeid i Spania frå 2023.

– Me snakkar om leveforhold utan drikkevatn, utan sikker elektrisitet, med risiko for brann og elektrisk sjokk, i eit miljø med forferdelege og usunne forhold, seier Plaza.

Det bur både små og store i leiren. Det bur både små og store i leiren.



Arbeidarane NRK snakkar med som bur i leiren, vil vera anonyme. Dei seier dei jobbar med tomatar, men vil ikkje seia for kven.

– Eg vil ikkje at familien min skal finna ut at eg lever slik, seier ein mann i tjueåra me pratar med.

Lyse stemmer bak tynne vegger vitnar om at også barn veks opp her.

På tavla i eit provisorisk klasserom i leiren står verbbøyinga for "å vere" på spansk. På tavla i eit provisorisk klasserom i leiren står verbbøyinga for "å vere" på spansk.

10.000 tonn tomatar til Noreg

I fjor importerte Noreg i overkant av 10.000 tonn tomatar frå Spania, viser tal frå Statistisk sentralbyrå (SSB).

Dei største aktørane på frukt og grønt i Noreg, Coop og Bama, har leverandørar i Almería, som leverer tomatar til Noreg.

I eit drivhus utanfor landsbyen El Ejido haustar arbeidarar cherrytomatar som skal til Nord-Europa. I eit drivhus utanfor landsbyen El Ejido haustar arbeidarar cherrytomatar som skal til Nord-Europa.

I vår kritiserte Framtiden i våre hender (FIVH) Bama og Coop for å ha for dårleg kontroll på leverandørkjeda si, og rapporterte om dårlege arbeidsforhold og underrapportering av lønn hos tomatarbeidarane deira i Almería.

I rapporten kjem det fram at Coop og Bama ikkje har vore klare over forholda, og dei seier dei tek sakene FIVH har avdekt på alvor.

– Langsiktig samarbeid, eigne besøk og bistand frå lokale ekspertar er viktige element i forbetringsarbeidet vårt, seier kommunikasjonsdirektør i Coop, Knut Lutnæs, til NRK.

– Noko av det viktigaste me gjer er å sørga for kontinuerlege forbetringar i arbeidsforhold og miljø hos leverandørane og produsentane våre i Spania, seier i Bama, Pia Guldbransen, i ein e-post til NRK.

Både Bama og Coop opplyser at dei har etiske retningsliner for leverandørane, som NRK har sett. Begge selskapa skal varslast ved avvik eller brot på desse, står det.

Selskapa opplyser også om at dei har jamlege kontrollar, og at varene deira kan sporast tilbake til kvar enkelt produsent.

– Kor mange avvik har de hatt det siste året?

– Me blei informerte om ein brann i eit pakkeri i slutten av mai 2024, ingen skal ha komme til skade. Avvika funne under revisjon var i all hovudsak knytte til reinhald og har blitt retta opp, skriv Gulbrandsen i Bama i ein e-post til NRK.

Ho opplyser om at dei hadde ti revisjonar i Almería i 2023, og har gjennomført fem så langt i 2024.

Coop gjorde eit leverandørbesøk i vår, i samarbeid med ein spansk organisasjon som gir anbefalingar om sosiale forhold, opplyser dei til NRK.

Det blei rapportert om nokre punkt å forbetre hos leverandørane etter besøket, seier Lutnæs i Coop.

– Desse gjeld blant anna at meir informasjon, spesielt om varslingsmoglegheiter, bør vera tilgjengeleg på fleire språk, samt å sjå på ulike mekanismar for å kunna varsla anonymt.

I tillegg blei det nemnd hos éin av leverandørane, at ein kunne ein sjå på moglegheiter for at arbeidarane kan få henta drikkevatn på enklare måtar i løpet av arbeidsdagen.

Coop seier dei følger opp anbefalingane i samarbeid med leverandørane.

FIVH skriv i rapporten at det er vanskeleg å få vita kva for nokre produsentar Bama og Coop brukar i regionen. Det gjer det vanskeleg å avdekka brot på rettane til arbeidarane, ifølge organisasjonen.

Ifølge openheitslova, må Coop og Bama vera opne om leverandørane, men treng ikkje vera det om tomatgardane og drivhusa som leverer varer til leverandøren deira.

NRK har forsøkt å få innsyn i kven dei ulike tomatprodusentane som leverer til Bama og Coop er, men dei gav oss berre innsyn i leverandørar og eit par produsentar.

Rotne tomatar og søppel ligg strødd på bakken i utkanten av migrantleiren.

Bama oppgir forretningsomsyn som årsaka til at dei ikkje vil dela produsentane. Coop viser til at leverandørane kan visa vidare til produsentane. Ifølge NRKs opplysningar kan kvar leverandør ha opptil hundre tomatprodusentar.

Arbeidsdagen på eit pakkehus utanfor Almeria som leverer til Noreg er ferdig. Arbeidsdagen på eit pakkehus utanfor Almeria som leverer til Noreg er ferdig.

Nøgd med arbeidsplassen

I eit pakkhus i landsbyen Castell de Ferro, hos tomatleverandøren Eurocastell Caña, møter me kommunikasjonsdirektør Tania Lopez og kommersiell direktør Antonio García. Leverandørutviklar Sigvart Grorud i Bama følger også NRKs team.

Pakkhuset leverer tomatar til både Bama og Coop.

Her jobbar dei tilsette ved samleband og maskiner.

Arbeidarane snakkar lågmælt saman, sjekkar at cherrytomatane som rullar over samlebanda er fine.

Dei to direktørane observerer to tilsette svara på spørsmåla våre. Bama-tilsett Sigvart Grorud følger også NRKs team i pakkhuset. Dei to direktørane observerer to tilsette svara på spørsmåla våre. Bama-tilsett Sigvart Grorud følger også NRKs team i pakkhuset.

– Dei blir sorterte etter storleik, forklarar ein tilsett.

Arbeidarane er ikkje kjende med dårlege arbeidsvilkår her, fortel dei me snakkar med.

To timar unna ligg drivhusa til dei som dyrkar tomatane – produsenten. Me drar dit.

Det er stille, forutan raslinga frå blada når hender haustar cherrytomatar.

Her og der står store vassflasker. Det blir varmt utover dagen.

Me får snakka med to tilsette frå Romania, Florina og Ionela. Dei to tilsette er valde ut av leverandøren. Når me prøver å prata med andre i drivhuset, vil dei ikkje snakka med oss.

Både Ionela og Florina seier dei aldri har hatt dårlege opplevingar på jobb.

– Eg er veldig nøgd med arbeidsplassen min, seier Florina.

– Inga framtid for oss her

Ein femten minuttars køyretur unna, er ikkje alle like einige. Fagforeiningsmann José Garcia Cuevas tek seg god tid til alle arbeidarane som kjem innom det vesle kontoret.

– Fagforeininga SOC-SAT er uavhengig og jobbar for å sikra arbeidarane i regionen sine rettar. Me er ei lita, men kjempande foreining, fortel han.

To menn frå Marokko fortel at arbeidsgivaren behandlar dei dårleg.

– Dei overheld ikkje rettane våre i det heile tatt, seier Radouani Watiki (44).

På spørsmål om kva for nokre rettar dei blir nekta, svarar Radouani:

– Heilt ærleg, omtrent alt. Ikkje ein einaste feriedag, inga overtid. Nokre gonger jobbar du 200 timar, men på lønnsslippen står det 160, hevdar han.

NRK har ikkje sett dokumentasjon på at dette stemmer.

Årsaka til at arbeidarane har oppsøkt fagforeininga, er at dei meiner arbeidsgivaren betalar dei for færre timar enn dei faktisk jobbar.

Arbeidsgivaren til Radouani er knytt til leverandøren Bio Sabor, som var ein av Coop sine leverandørar fram til april i fjor.

Coop: – Risiko for dårlege arbeidsforhold

Coop vil ikkje kommentera dei konkrete påstandane, sidan dei ikkje har handla med leverandøren sidan i fjor. Men selskapet seier skildringane handlar om nokre av dei grunnleggande problema i jordbrukssektoren.



– Arbeidsintensiv landbruksproduksjon inneber diverre risiko for dårlege arbeidsforhold. Immigrantar, som er komne utan lovleg arbeidsløyve er utsette for å bli utnytta på ulike måtar – låg lønn, lange arbeidsdagar, mangel på langvarige kontraktar eller anna. Uansett er dette problem me skal unngå, seier Coops kommunikasjonsrådgivar, Knut Lutnæs.

Han presiserer at dei har etiske retningsliner for leverandørane og samarbeidspartnarar.

To bilete ved sida av kvarandre. Til høgre er det ein gang mellom to drivhus med beige veggar og kvitt tak. Til venstre er eit grønt skilt inni eit drivhus kor det står "Salida de Emergencia" med kvite bokstavar. Teksten er spansk for naudutgang. To bilete ved sida av kvarandre. Til høgre er det ein gang mellom to drivhus med beige veggar og kvitt tak. Til venstre er eit grønt skilt inni eit drivhus kor det står "Salida de Emergencia" med kvite bokstavar. Teksten er spansk for naudutgang.

Bio Sabor svarar at dei ikkje har noko med arbeidsvilkåra hos produsenten å gjera.

– Lønnsslippane speglar arbeidet, og all informasjon er arkivert, slik at den kan brukast til å visa at listene er i samsvar med verkelegheita og lova, seier Francisco Belmonte, sjef for Bio Sabor.

Han seier at landbruket i «den første verda», og spesielt i Almería, er det han omtalar som ultraovervaka og ultrasertifisert på alle nivå.

– Påstandane eller klagene til desse arbeidarane støttar me ikkje under noko omstende, seier han.

Les resten av tilsvaret her:

Dette svarar Coop og leverandøren Bio Sabor Svar frå kommunikasjonsdirektør i Coop, Knut Lutnæs Dei etiske retningslinene, som leverandøren signerer, skildrar detaljert arbeidarane sine rettar og arbeidsforhold. Desse blir følgt opp gjennom tredjepartsrevisjonar, altså av eksterne aktørar som vurderer korleis den enkelte leverandør tilfredsstiller krava. Kva for nokre bransjar, land eller leverandørar som blir reviderte, er basert på risikovurderingar. Coop har i mange år stilt krav om revisjon av frukt og grøntleverandørar i Italia, Spania og Portugal, då me er kjende med systemisk risiko her. Eit viktig tiltak for å redusere risiko og legge til rette for gode arbeidsforhold, er langsiktige avtalar med leverandørane. Det betyr at det er føreseieleg for begge partar, og betre moglegheit for leverandørane til å investere i dei tilsette. Ei vesentleg årsak til utfordringane i tomatsektoren i delar av Spania er tilgangen på arbeidskraft. Det er utfordrande å skaffe nok arbeidarar i dette området og kortvarig innleige av immigrantar er difor utbreidd, med dei problema det fører med seg. For å betra føreseielegheit for både leverandør og arbeidarar, prioriterer me langvarig samarbeid. Fleire leverandørar har me handla med i 25-30 år. Me kjøper også fleire typar produkt frå dei same leverandørane, slik at ein kan ha dei same arbeidarane tilsett gjennom fleire innhaustingar og unngå at dei forsvinn til andre aktørar. Svar frå Francisco Belmonte, sjef for Bio Sabor Bio Diversidad Agro er ein av dei hundre produsentane som bidreg med sine produksjonar til Bio Sabor, som er marknadsførar og ikkje har noko med produksjonen å gjere. Når det gjeld nøyaktige lønnslippar, er det det første som kvar einaste arbeidsinspektør, dommar, kontrollorgan, administrasjon eller klient ser på når dei stadfestar at dei overheld arbeidarane sine rettar.

– Dei måtte kvitta seg med meg

Spanske Laura De Aguilar har også gått til fagforeininga for hjelp. Ho fortel om korleis ho blei sagt opp av ein av Bama sine leverandørar – Agroponiente.

27-åringen seier at arbeidsgjevaren ville at ho skulle jobba 46 timar i veka, som var meir enn talet på timar ho vanlegvis jobba, hevdar ho. Ho forlét jobben i protest då tilleggstimane begynte, og meiner jobben derfor gav ho sparken.

– Det var då dei begynte å seia at dei måtte kvitta seg med meg.

Laura seier ho i nokre periodar jobba mellom ti og elleve timar om dagen.

Etter kvart som vekene gjekk, hevdar ho at fleire gjorde som henne; gjekk frå jobb i protest mot det dei meinte var ulovleg lange dagar.

Om arbeidstida faktisk er ulovleg, har me ikkje dokumentasjon på. I kontrakten NRK har sett står det at timetalet kunne variera utifrå behovet gjennom sesongen.

NRK har sett oppseiingsbrevet. I brevet blir Laura mellom anna skulda for å ha svara «truande og nedlatande» på sjefen sine arbeidsordre. Dette er oppgitt som årsak til at ho blei sagt opp.

– Alle jobbar av frykt, og tør ikkje klaga. Unge menneske utan utdanning – som meg – har inga framtid her i regionen, og likevel er me fanga i tomatproduksjonen.

I ein e-post til NRK skriv kommunikasjonsdirektør i Bama at dei tek slike påstandar på største alvor og at dei har undersøkt saka.

– Så vidt me veit gjeld dette ein tvist mellom leverandøren vår, og ein tidlegare tilsett, som skal prøvast for spansk arbeidsrett. Det er derfor ryddigast at saka blir avgjort der.

Arbeidsgivaren til Laura, Agroponiente, seier til NRK at dei ikkje kjenner seg att i påstandane til Laura.

Selskapet skriv at ho blei sagt opp «etter ein grundig gjennomgang og handtering av HR-avdelinga», og at dei ser fram til at saka blir løyst i den spanske arbeidsretten.

– Cherrytomatar er verst

Tilbake på kontoret til fagforeininga, fortel José García Cuevas at det finst leverandørar som gjer alt rett. Han har inntrykk av at fleire av pakkhusa har forbetra ting takka vera press frå arbeidarane.

Men han meiner det er til lite nytte når det er arbeidarane på bakken som haustar tomatar, som har det verst.

Ifølge García Cuevas er særleg produksjonen av cherrytomatar ille. Dei krev mykje arbeidskraft, fordi dei må plukkast for hand.

– Og når store selskap ikkje veit nøyaktig kva for ein tomatplantasje matvarene er dyrka og plukka, hjelper det ikkje med etiske sertifiseringar. Det er også umogleg å slå fast at arbeidarane ikkje blir utnytta, seier García Cuevas.

Coop sine leverandørar har ein sporingskode, slik at produkta kan sporast ned til den enkelte produsenten eller tomatgarden, ifølge kommunikasjonsrådgivar i Coop.

– Det er viktig ved eventuelle avvik, seier han.

Kommunikasjonsdirektøren i Bama seier til NRK at dei kan spora alle varer til kvar enkelt produsent og tomatplantasje, på to timar.

– Dersom det blir avdekt alvorlege eller mindre alvorlege avvik på revisjon, får leverandøren ein frist på 14 dagar for å lukka alvorlege avvik og 28 dagar for mindre alvorlege avvik. Dersom me mistenker at det kan vera helsefare for forbrukar eller tilsette, stoppar me straks leveranse frå leverandøren til avviket er retta opp, seier ho.

Les meir av svaret frå Bama her: Dette skriv kommunikasjonsdirektør Pia Gulbrandsen til NRK: Noko av det viktigaste me gjer er å sørge for kontinuerlege forbetringar i arbeidsforhold og miljø hos leverandørane og produsentane våre i Spania, og i alle andre land me handlar frukt og grønt. Me handlar gjennom langsiktige samarbeidsavtalar med veletablerte leverandørar, og jobbar langsiktig og prosessorientert for å utbetre forholda der dette er nødvendig. Modellen vår er å bruke leverandørbesøk og revisjonar til å vidareutvikle leverandørar, slik at drifta blir oppretthalde og dei tilsette har ein jobb å gå til, men under betra forhold.

– Me må vera villige til å betala det det kostar å eta tomatar heile året. Slik at menneska som produserer tomatane har ei lønn å leva av og arbeidsforhold som er forsvarlege, seier nestleiar i Framtiden i våre hender (FIVH), Ida Thomassen.

Ein av føresetnadane for å unngå brot på menneskerettane, er meir openheit rundt produsentane, meiner ho.

Bama fortel at dei kontinuerleg jobbar med å forbetra arbeidsmetodane sine.

Coop seier eit betre sporingssystem vil gje endå betre innsyn i produksjonen.

– Langsiktig samarbeid, eigne besøk og bistand frå lokale ekspertar er viktige element i forbetringsarbeidet vårt, seier Lutnæs i Coop til NRK.

Migrantleiren, Spania

Arbeidsdagen i tomatplantasjane er over. Heime i leiren hentar bebuarane vatn ved hjelp av kjerrer, syklar og elsparkesyklar.

Lukta av steikt løk og tomatar blandar seg med eimen frå bustadar utan kloakk.

– Ingen av oss ønsker å bu slik. Me vil ikkje snylta på det spanske samfunnet, seier Frank.

På veg ut av leiren blir me kjefta på av ein fortvilt mann. Han skrik at han er lei av media og journalistar som besøker leiren.

– De kan komma hit og laga saker, mens me bur her og ingenting skjer! Kom dykk vekk!