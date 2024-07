Saken oppsummert Flere steder i Europa er bønder og veterinærer på vakt for spredning av den dødelige blåtunge-sykdommen.

Det regnes som svært sannsynlig at sykdommen kan spre seg til Norge.

Blåtunge er ufarlig for mennesker, men kan gi lidelse og død hos flere klovdyr, med en dødelighet på opptil 30 prosent blant sau.

Sviknotten, et lite insekt, står for spredningen av smitte. Sviknotten kan ikke fly langt på egne vinger, men kan fraktes langt med vind.

På grunn av klimaendringer og lengre somre, blir sykdommer som blåtunge mer aktuelle for flere land, inkludert Norge.

Når dyrene først er syke, er det ingenting man kan gjøre, og veterinær og Mattilsynet må kontaktes så raskt som mulig for håndtering.

Forrige og eneste utbrudd av virussykdommen blåtunge i Norge var i 2009. Altså for femten år siden.

Men det norske Mattilsynet er på vakt. Ifølge dem påvises sykdommen nå i flere land i Europa.

Pressebilde av Anne-Marie Jahr. Hun er seksjonssjef for seksjon dyrehelse i Mattilsynet. Foto: Mattilsynet

– Vi ber alle som har drøvtyggere om å være ekstra oppmerksomme på symptomer på blåtunge og melde ifra til Mattilsynet om mistanke, sier sjef for dyrehelseseksjonen, Anne-Marie Jahr, til NRK.

– Siden sykdommen er på fremmarsj i Europa, har vi også bedt næringen om å ha økt oppmerksomhet for denne sykdommen, fortsetter hun.

Ufarlig for mennesker

Blåtunge er ufarlig for mennesker. Men kan gi både lidelse og død hos flere klovdyr. Dødeligheten er opptil 30 prosent blant sau, ifølge BBC.

Blåtunge Blåtunge (Bluetongue på engelsk) er en virussykdom hos drøvtyggere som sau, geit, storfe, lama, hjort, elg og rådyr.

Viruset overføres fra dyr til dyr av sviknott i slekten Culicoides.

Viruset overlever ikke i naturen, men overlever i sviknott og inntil én måned i sau og inntil to måneder i storfe.

Blod, sæd og avkom fra infiserte dyr kan inneholde virus.

Sykdommen kan være dødelig for sauer, men gir sjelden dødsfall blant storfe.

Blåtunge ble sist påvist i Norge i 2009.

Sykdommen påvises nå i flere land i Europa.

Blåtunge er en sykdom på nasjonal liste 1. Det betyr at den regnes som svært alvorlig, og at et utbrudd vil medføre omfattende bekjempelsestiltak.

Sau har de mest synlige symptomene, som hevelser i hodet, sår i munn og nese, sikling, rennende øyne, halthet og hevelser i juret.

Storfe kan ha feber, sløvhet, rennende øyne, rennende nese samt skorper og småsår rundt nesebor. De kan også ha sårdannelser og skader i munnen og sikling, hevelse og sårdannelser på spenene eller i hode/nakke, samt hevelse og ømhet i klauvrand.

Hvis du har mistanke om sykdommen på dyr, eller den er påvist, skal du melde fra til Mattilsynet umiddelbart.

Du kan også varsle veterinær, som vil kontakte Mattilsynet ved mistanke.

Vaksinering er bare aktuelt som en strategisk håndtering av et pågående utbrudd. Det krever godkjent vaksine for riktig type blåtungevirus.

Blåtunge gjør ikke mennesker syke, men de kan bære med seg smittebærende sviknott. Kilde: Mattilsynet og Store norske leksikon

I Nederland døde flere titusener lam av blåtunge i fjor høst.

– Det er en veldig alvorlig sykdom med til dels høy dødelighet, sier Maria Stokstad, professor ved institutt for produksjonsdyr-medisin på Veterinærhøgskolen.

Professor Maria Stokstad med én av kyrne ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Foto: NMBU

Hun forklarer at det er vanlig med flere syke dyr samtidig. Disse kan ha høy feber, nedstemthet, nedsatt allmenntilstand, halthet og dårlig matlyst.

– Det kan også være lokale symptomer som kommer av ødemer, særlig i hodet og bein, og sår og blødninger på slimhinner.

– Og det kan skje at tungen blir hoven og misfarget, men det er ikke det mest typiske tegnet, påpeker veterinæren.

Irland og Storbritannia på vakt

I slutten av juni gikk det irske landsbruksdepartementet ut med råd, siden landet gikk inn i en periode med høyere risiko for blåtunge.

Også det britiske miljø- og landbruksdepartementet, Defra, oppfordrer til årvåkenhet blant bønder nå i sommer.

Storbritannias statsveterinær, Christine Middlemiss, er også på ballen.

Doktor Christine Middlemiss er statsveterinær, Chief Veterinary Officer, i Storbritannia. Foto: Pressebilde fra den britiske regjeringens hjemmeside

– Vi vet at sannsynligheten for at blåtunge-viruset kommer til Storbritannia øker. Så jeg oppfordrer bønder til å være årvåkne og rapportere alt mistenkelig til byrået for dyre- og plantehelse, sier hun i en pressemelding.

18. juli sender hun ut en ny advarsel. Den kommer etter økning av tilfeller i Nederland, Tyskland og Belgia.

Storbritannias første tilfelle av blåtunge påvist i november i fjor. I mai i år ble det påvist et tilfelle i Surrey.

Departementet skriver at med sommerens temperaturøkning, «er det nå økt risiko, og blåtungesmitte er mulig.»

De beskriver «veldig høy sannsynlighet for ny introduksjon av blåtunge-virus serotype 3 (BTV-3) til buskap i Storbritannia i 2024 gjennom smittede sviknott som blåser over fra Nord-Europa, der det er påvist flere tilfeller.»

Sviknotten bærer smitte

Det er nemlig det bitte lille insektet sviknott som står for spredningen av smitte.

Sviknotten er vektor, altså en levende smittebærer, for flere ulike sykdommer. Blant disse er blåtunge og Schmallenbergvirus (SBV) i Nord-Europa.

Elisabeth Stur ute i felt på Azorene i juni 2024. Foto: Rui Andrade / Privat

For å forstå dette bedre, har NRK snakket med Elisabeth Stur. Hun er entomolog og forsker ved Institutt for naturhistorie ved NTNU Vitenskapsmuseet.

Sviknott er en stor myggfamilie, og knott er igjen en helt annen familie enn sviknott.

Sviknottene som sprer smitte tilhører slekten Culicoides.

Dette er sviknott – Sviknott er en myggfamilie. Så det er ikke én sviknott, det er ganske mange. Det er beskrevet over 6000 arter på verdensbasis. De sviknottene folk flest er mest interessert i tilhører slekten Culicoides. I denne er det mange arter vi ikke kjenner ennå, men det er beskrevet cirka 1300 arter i denne slekten. I Norge er det så langt kartlagt 34 Culicoides-arter med navn. Insektforsker Elisabeth Stur understreker at det er stor forskjell mellom artene. På engelsk kalles sviknott «biting midges», fordi de biter, eller «no-see-ums», fordi man faktisk ikke ser dem. – Det er et veldig fint navn, for de er jo så bitte små. Du kan sitte og drikke kaffe utenfor på ettermiddagen om sommeren, og så plutselig har du masse stikk. Stikker ikke, men biter Forskeren påpeker at sviknotten faktisk biter, og at det nok er svien etter bittet som har gitt insektet sitt norske navn. Sviknotten må ikke blandes med knott, som er en helt annen familie. – Knott er mye større og kraftigere, og kan minne litt om fluer. Tuneflua hører til her, og når den biter deg, blør du. Mens bier stikker med bakre del av kroppen, biter stikkmygg og sviknott med munnen. – De har munndeler som kan sage seg litt inn i huden. De har bakbeina opp og munnen ned. De suger blod for å ha proteiner til eggene sine. Derfor er det bare hunner som biter, forklarer Stur. Noen skaffer kakao Ikke alle sviknott-slektene suger blod fra mennesker og pattedyr. Noen suger kroppsvæske fra andre insekter. Andre bruker blomsternektar som kilde til næring. – Vi mennesker er ofte mest interessert i hva som plager oss. Men det finnes noen arter i andre sviknottslekter som bestøver kakaoplanten. De biter ingen, men de gjør at kakaoplanten setter frukter. Uten den har vi ikke sjokolade, og det er jo kjedelig, påpeker Stur lattermildt. Fraktes med vinden Sviknott i Culicoides-slekten blir fra rundt én til tre millimeter store. De finnes ofte der det er litt fuktighet i bakken, for larvene utvikler seg i der. Livssyklusen til sviknotten består av flere larvestadier og puppestadier før klekking av voksen mygg. De gjennomgår det som kalles holometabol utvikling, en fullstendig forandring, fra egg til imago, som er et voksent insekt. De fleste overvintrer i tredje eller fjerde larvestadium, før de klekkes om sommeren etter et kort puppestadium. Så dør de før vinteren. I varme land kan det være flere livssykluser i løpet av én sesong. Mange faktorer må til Stur påpeker at det er veldig mange sammentreff som må til før sviknott kan spre blåtunge til Norge. Blant annet må smitten være i et nærliggende land i Europa, og vindretningen og styrken må være rett for å frakte sviknott til en besetning i Norge. – Det er sånn med alt som er bitte smått og flyr rundt. Det kan hende at noen av og til plager oss, men hvis du ser litt nærmere på dem, så er de egentlig fantastiske skapninger, sier Stur og legger til: – Den kan komme med sykdom. Men hver gang jeg blir plaget av sviknott, tenker jeg «OK, men jeg liker sjokolade!». Kilde: Forsker Elisabeth Stur ved Institutt for naturhistorie ved NTNU Vitenskapsmuseet

I Norge er det så langt kartlagt 34 Culicoides-arter med navn. Av disse er det fem man vet sikkert kan frakte virus.

– De kommer med virus, men de har ikke viruset i seg som egg, larve eller nyklekket voksen. De kan få det etter sitt første blodmåltid. Og hvis de biter et pattedyr med virus, kan de overføre det til det neste, forklarer Stur.

På engelsk kalles sviknott «biting midges», fordi de biter, eller «no-see-ums», fordi man faktisk ikke ser dem.

Mange tilfeldigheter må til

Sviknotten kan ikke fly så langt på egne vinger, men de kan fraktes langt med vind.

– Vinden er en ekstremt viktig faktor, og den kan bære alle mulige rare små insekter, sier Stur.

Dette bildet av sviknott er tatt i forbindelse med et kartleggingsprosjekt i Sør-Norge Stur var med på. Sviknott i Culicoides-slekten blir fra rundt én til tre millimeter store. Foto: Patrycja Dominiak / Privat

Stur påpeker at veldig mange sammentreff må til før sviknott kan spre blåtunge til Norge.

Blant annet må smitten være i et nærliggende land i Europa, og vindretningen og styrken må være rett for å frakte sviknott til en besetning i Norge.

Storbritannia frykter at sviknotten, som klekkes i varmere vær, fraktes med vinden over fra kontinentet.

Da blåtunge ble påvist i Norge i 2009, var det først utbrudd i Sverige og Danmark. Man tror smitten kom med vinden over Skagerrak til enkelte besetninger på Sørlandet.

Økende problem

Viruset smitter ikke fra dyr til dyr, utenom via sæd. Sviknotten må til. Siden disse dør i kuldegrader, er det kun i sommerhalvåret smitten kan skje.

– Det er et sviknottproblem som øker, der det er viktig å være årvåken framover, sier veterinærprofessor Maria Stokstad.

I varmere deler av verden har blåtunge vært et problem lenge. Men på grunn av det kalde klimaet, har Nord-Europa lenge vært skjermet for sykdommen.

– Det er i ferd med å endre seg. Når sommeren blir lenger, blir den typen sykdommer aktuelt for flere. Det kommer rett og slett av klimaendringer, sier Stokstad.

I fjor høst så man altså en ny variant av blåtunge i Nederland. Den spredde seg raskt til Tyskland, Belgia og Storbritannia og ga store og alvorlige utbrudd.

Når dyrene først er syke, er det ingenting man kan gjøre. Da må veterinær og Mattilsynet kontaktes så raskt som mulig for håndtering.

– Nå sitter alle og lurer på hva skjer nå i sommer. Vi vet nå at viruset er der, og vi har massevis av vektorer og et stort smittepotensial til naboland. Da vet vi at det også kan komme til Norge, understreker Stokstad.