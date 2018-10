Grunnen til at 18-åringen er flytta til Sandviken sykehus er at de sakkyndige skal kunne gjennomføre den rettspsykiatriske utredningen av ham.

– Bakgrunnen er at de sakkyndige har sagt det er nødvendig med observasjon av sikta for å besvare mandatet sitt, sier politiadvokat Marte Engsli Lysaker.

Den unge mannen som nylig har fylt 18 år, har tilstått drapet på Sunniva Ødegård (13) på Varhaug natt til mandag 30. juli.

Det ble tidlig kjent at politiet var i tvil om 18-åringens tilregnelighet i gjerningsøyeblikket. Etter å ha snakket med og observert den sikta, anbefalte en psykiater at det måtte gjøres en fullstendig undersøkelse av 18-åringen.

Han skal være på det psykiatriske sykehuset i fem uker. Dit kom han onsdag 3. oktober.

– I den perioden kommer vi ikke til å gjennomføre flere avhør. De gjenstående avhørene blir gjort etter dette. Den rettspsykiatriske utredningen vil også bli fullført etter denne observasjonen, sier politiadvokaten.

Flyttet flere ganger

18-åringen har blitt flytta flere ganger etter at han ble pågrepet og sikta for drapet. Først ble han varetektsfengslet i Stavanger fengsel. Så ble han overført til ungdomsavdelingen i Bjørgvin fengsel i Bergen.

Sunniva Ødegård (13) ble funnet drept nær sitt hjem på Varhaug natt til 30. juli. Foto: Privat

Etter å ha gjemt seg for betjentene i Bergen, ble han flyttet til Ungdomsenhet Øst på Eidsvoll, et fengsel med et høyere sikkerhetsnivå, før han igjen ble flyttet til Stavanger fengsel.

Prøvde å få til utredning

Aftenbladet har tidligere skrevet at personer i relasjon til siktede kort tid før drapet forsøkte å få en psykiatrisk utredning av 17-åringen, og at han fortløpende skulle melde fra til foreldrene om hvor han oppholdt seg.

Forsøket om utredning skal ha blitt avslått ved det psykiatriske senteret som fikk henvendelsen.

Var bekymret

NRK vet at også ansatte i hjelpeapparatet til kommunen har vært bekymret over adferden til 17-åringen. Han var registrert med flere narkotikasaker hos politiet etter å ha brukt hasj, og han sto oppført med saker som handlet om skadeverk, blant annet sprengte postkasser.