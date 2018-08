Den drapssikta 17-åringen har siden tirsdag sittet i avhør med Kripos i Bergen, og avhørene pågår fortsatt.

– Sikta forklarte først at han tilfeldigvis kom over funnstedet natt til mandag, men at han ikke hadde noe med drapet å gjøre. Han endret så sin forklaring til at han har utført drapshandlingen, sier Lars Ole Berge, politiinspektør ved Sør-Vest politidistrikt.

17-åringen har forklart at Sunniva Ødegård var et tilfeldig offer. Drapet ble utført mens Sunniva var på vei hjem.

– Han har forklart at stump vold skal være involvert, sier Berge.

Steintrappa er åsted

Volden skal ha blitt utført på to steder. Et av stedene er steintrappa ved boligen i Åvegen 20, rett ved funnstedet. Dette underbygges både av 17-åringens forklaring og tekniske funn i trappa.

NRK skrev om denne steintrappa onsdag.

Liket ble deretter flyttet til funnstedet. Politiet mener de har drapsvåpenet.

Handlet alene

Nå skal politiet arbeide med å kontrollere 17-åringens forklaring.

Sunniva Ødegård (13) ble funnet drept på Varhaug natt til mandag 30. juli. Foto: Privat

– Et av de viktigste områdene for en etterforskning er å undersøke om denne forklaringen stemmer eller ikke, sier Berge.

– Er dere sikre på at 17-åringen handlet alene?

– Politiet har ingen holdepunkter for at andre personer var involvert i drapshandlingen, sier politiadvokaten.

17-åringen har forklart seg detaljert om drapet og sine egne bevegelser kvelden 30. juli og den påfølgende natten.

Politiet jobber videre med å se på de relasjonene som kan ha vært mellom den sikta og avdøde for å se om det kan finnes andre motiver bak drapet enn det som hittil har forklart.

Skal vurderes av sakkyndige

Rettspsykiatriske sakkyndige er oppnevnt for å vurdere om den sikta er tilregnelig, og de har frist til midten av september med å komme med en konklusjon.

Hvorvidt 17-åringen er tilregnelig må være avklart innen det tas ut tiltale. I Norge kan du ikke straffes med mindre du er tilregnelig.

Meldte seg som vitne

17-åringen fra Varhaug ble sikta etter at han meldte seg som vitne mandag kveld, samme dag Sunniva ble funnet. Det var en annen person som tok kontakt med politiet og fortalte at 17-åringen ønsket å forklare seg.

Men før avhøret kom i gang endret politiet hans status fra vitne til sikta.

Sunniva Ødegård ble funnet død, i nær gangavstand til hjemmet sitt, på Varhaug på Jæren natt til mandag 30. juli. Det ble umiddelbart satt i gang full drapsetterforskning.