Politiet: 17-åring siktet for drapet

– Det har vært en utvikling i saken. Det er en ung gutt på 17 år som er siktet for drapet, sier politiadvokat Herdis Traa.

– 17-åringen satt i avhør hos politiet i går kveld da han ble siktet. Han nekter å ha gjort det han har siktet for, men han har vært på funnstedet, forteller hun.

Politiet kan ikke gå inn på hvorfor han er siktet. 17-åringen kobles også til et innbrudd i nærheten søndag kveld. I ettermiddag vil det bli fengslingsmøte i Jæren tingrett, får NRK opplyst.

– Han skal ha vært involvert i innbruddet, men vi kan ikke gå inn på ytterligere detaljer. Men han er siktet etter omfattende etterforskning og vitneforklaringer, sier Traa.

Etterforskningsleder Bjørn Kåre Dahl og politiadvokat Herdis Traa informerte pressen om utviklingen i saken. Foto: Arild Eskeland / NRK

17-åringen skal være kjent for politiet fra før, men ikke for voldssaker. Han er fra Varhaug og bor ikke langt fra Sunniva Ødegård. Han er norsk statsborger.

– Nå vil vi fortsette med åstedsundersøkelser, både der hun ble funnet og i området rundt. Vi vil foreta flere avhør av vitner og siktede. Og fortsette rundspørringen i området, sier Traa.

Han ble siktet etter en kompleks etterforskning med tips, avhør og politietterforskning.

– Obduksjonen av Sunniva starter i dag. Vi er fortsatt svært interessert i tips fra publikum, forteller etterforskningsleder Bjørn Kåre Dahl i Sør-Vest politidistrikt.

Se hele pressekonferansen her.

Vil ikke gå inn på drapsvåpen

Han ønsker ikke å gå inn på forklaringen til 17-åringen.

– Selv om vi har en person som er siktet, er det mye etterforskning som gjenstår. Vi er fortsatt tidlig i etterforskningen. Det vil bli gjennomført flere avhør, sier Dahl.

– Vi har ikke konkludert om funnstedet er samme sted som 13-åringen ble drept. Vi arbeider på stedet for å kartlegge hva som har skjedd, sier etterforskningslederen videre.

Sunniva Ødegård ble funnet drept natt til mandag.

17-åringen kom selv til politiet som vitne, men ble senere pågrepet av politiet.

– Fortsatt er det søk etter hva som er årsaken for drapet. Politiet vil ikke gå inn på hva drapsvåpenet kan være.

Utvikling

13-åringen Sunniva Ødegård ble funnet død på en gangsti ved Møllevegen, etter at hun ikke kom hjem fra et besøk hos en venn. Ødegårds far varslet politiet, som allerede var i området. Det ble satt i gang en leteaksjon, og klokken 03.09 ble Sunniva Ødegård funnet av en voksen bekjent.

Politiet har satt i gang full drapsetterforskning. Flere etterforskere fra Kripos bistår i etterforskningen.

– Vår hovedhypotese er at vi står overfor et drap, men samtidig vil jeg presisere at vi holder andre muligheter åpne, fortalte politiadvokat Herdis Traa i går.

Telefonen ble brutt

– Nå er jeg hjemme. «Shit!» var det siste hun sa. Linja ble brutt og sønnen min forsøkte å ringe opp igjen. Han ringte også kameraten hun hadde besøkt men han hadde heller ingen forklaring, fortalte moren til Sunniva Ødegårds kjæreste til Stavanger Aftenblad mandag kveld.

13-åringen ble funnet i nær gåavstand til hjemmet.

Den 13 år gamle jenta skal ha vært på besøk hos en kamerat i nabolaget. På vei hjem derfra, i 22.30-tiden, snakket hun med kjæresten på telefonen. De pratet helt til linja ble brutt.

Rundt midnatt ringte politiet for å utelukke at Sunniva hadde reist på besøk til ham i Egersund.

Klokka 6–7 mandag morgen ringte politiet på døra hjemme i Egersund. Først da fikk vi vite at hun var død, forteller mora.

– Sønnen vår var den siste hun snakket med på telefonen, sier mor til den 14 år gamle kjæresten.

Bygda var samlet

Mandag kveld var også over 100 personer samlet til en minnemarkering i Varhaug kyrkje.

– Ordene er ikke så mange i dag. Vi er fulle av sorg, sa sokneprest Gaute Rasmussen da NRK traff ham.

Presten var sammen med de pårørende mandag.

– De ønsker første og fremst å takke dem som var med å lette i natt, og så ønsker de å takke politiet for flott og profesjonelt arbeid, og så ønsker de å takke kriseteamet her i Hå.