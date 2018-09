Sunniva-drapet: Faren så den drapssiktede med blodige klær

Da 17-åringen kom hjem natt til mandag 30. juli ble han spurt av faren hvor blodet på klærne kom fra.

Sønnen som hadde syklet og gått rundt på Varhaug, svarte at han hadde vært i slåsskamp, noe faren i første omgang slo seg til ro med.

Da det neste morgen kom oppslag i media om at en ung jente samme natt var funnet drept i bygda, ble 17-åringens far stadig mer bekymret over blodet på klærne.

Faren varslet politiet

Faren tok kontakt med en annen person, som oppfordret ham om å varsle politiet.

Stedet der Sunniva Ødegård ble funnet. Foto: Erlend Frafjord / NRK

Han ringte deretter Jæren lensmannskontor på Bryne og fortalte at en 17 år gammel gutt ønsket å forklare seg for politiet i drapssaken.

Dette har NRK fått bekreftet fra flere kilder.

Kort tid etter var 17-åringen på vei inn til politihuset i Stavanger. På dette tidspunktet hadde han innrømmet å ha vært på åstedet, men nektet fortsatt for å ha drept Sunniva.

På politihuset ble 17-åringen møtt av etterforskere som gjennomførte avhøret. Gutten hadde på dette tidspunktet status som vitne i saken.

Men før avhøret kom i gang fikk han status som siktet for drapet. Det skjedde rundt klokken 20.00.

Politiet fant klærne med blod

Samme kveld ble teknikere fra politiet observert inne i hjemmet til 17-åringen på Varhaug. Politiet tok der beslag i 17-åringens blodige klær, og fikk sendt disse til analyse.

NRK har vært i kontakt med personer som så politifolkene hjemme hos 17-åringen mellom klokken 20.00 og 21.00 mandag 30. juli mens han første gang ble avhørt.

På samme tidspunkt fastholdt politiet utad at det ikke var noen mistenkte i saken.

Først tirsdag morgen gikk politiet ut med at en 17 år gammel gutt var siktet for drapet på Sunniva Ødegård

Samme kveld som drapet fant sted, skal den 17 år gamle gutten ha brutt seg inn i Trekløveren barnehage på Varhaug ved å knuse en rute.

En uke seinere tilsto 17-åringen å ha drept Sunniva med stump vold. 17-åringen skal ha forklart politiet at jenta var et tilfeldig offer da hun passerte forbi ham.

Etter det NRK kjenner til vurderer politiet gjentakelsesfaren hos 17-åringen som høy.

Flyttet til Stavanger fengsel

Torsdag ble den drapssikta 17-åringen nok en gang flyttet etter bare en uke i Ungdomsenhet Øst på Eidsvoll. Etter drapet ble han først plassert på Ungdomsavdelingen i Bjørgvin fengsel i Bergen.

Selv om gutten fortsatt ikke er myndig, skal han nå fortsette varetektsoppholdet i Stavanger fengsel, et høysikkerhetsfengsel for voksne.

Like før klokken 11.00 landet et passasjerfly, med 17-åringen om bord, på Stavanger lufthavn. På flyturen fra Gardermoen ble 17-åringen fulgt av tre sivilkledde politimenn.

Mens de andre passasjerene forlot flyet via den fremre utgangen, ble 17-åringen geleidet ut av flyet gjennom bakdøren.

Der sto to uniformerte politimenn ved en politibil, klare til å frakte den drapssikta gutten til fengsel.

Politiet ønsker ikke å opplyse til NRK hvorfor 17-åringen flyttes for andre gang på kort tid, og til et fengsel som er ment for voksne.

I Kriminalomsorgens retningslinjer heter det at mindreårige under 18 år skal innsettes i ungdomsenhet, men at det i enkelte tilfeller kan være nødvendig å overføre innsatte til andre enheter på grunn av sikkerhetsmessige forhold.

Den drapssiktede fyller 18 år seinere i høst.

Bekymringsmeldinger

Onsdag kunne Aftenbladet fortelle at personer i relasjon til siktede kort tid før drapet forsøkte å få en psykiatrisk utredning av 17-åringen, og at han skulle melde fra til foreldrene fortløpende om hvor han oppholdt seg.

Politiet sperret kvelden etter drapet av et område rundt huset til 17-åringen hvor han ble sett i de blodige klærne. Foto: Mathias Oppedal / NRK

Forsøket om utredning skal ha blitt avslått ved det psykiatriske senteret som fikk henvendelsen.

NRK vet at også ansatte i hjelpeapparatet til kommunen skal ha vært bekymret over adferden til 17-åringen. Han var registrert med flere narkotikasaker hos politiet etter å ha brukt hasj, og han sto oppført med saker som handlet om skadeverk, blant annet sprengte postkasser.

Kjøpte bensin drapsnatten

I tillegg skal han, etter det NRK kjenner til, selv ha fortalt om hvordan han tre uker før drapet tente på Varhaug ungdomsskole etter først å ha fylt bensin på en flaske på en bensinstasjon i bygda.

Rådmann Anne Berit Berge Ims ønsker ikke å kommentere noen forhold rundt kommunens befatning med 17-åringen.

Sunniva Ødegård ble funnet drept natt til mandag 30. juli. Foto: Privat

NRK har fått bekreftet at 17-åringen også drapsnatten var på bensinstasjonen og fylte bensin i en halvannen liters brusflaske. Dette skal ha skjedd etter at han drepte Sunniva.

Sunniva ble funnet klokken 03.09 på en grussti, kun 150 meter unna hjemmet sitt.

Bare minutter tidligere, mellom klokken 03.00 og 03.05, skal personer som lette etter 13-åringen ha gått på stien der hun ble funnet. Da var hun ikke der.

13-åringen hadde vært hos en kamerat søndag kveld. Da hun ikke kom hjem til avtalt tid, ble det satt i gang en leteaksjon. I over tre timer lette familie, venner og politi etter Sunniva.

NRK har vært i kontakt med både politiet, 17-åringens forsvarer, advokat Tor Inge Borgersen, pårørende av 17-åringen, og Tanja Rosså Ødegård som er leder i Stavanger fengsel. Ingen ønsker å kommentere opplysningene i denne artikkelen.